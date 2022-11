‘IZMEĐU NAS JE VLADALA ČISTA LJUBAV!’ Manijak divljački zatukao suprugu čekićem dok je spavala: ‘Nisam htio, dok sam ju udarao, cijelo vrijeme je spavala’

Autor: L.B.

“Kriv sam. Teško mi je jer je između pokojne supruge i mene vladala čista ljubav i nisam joj imao namjeru učiniti ništa nažao”, kazao je u svoju obranu na Županijskom sudu u Zagrebu Nebojša R. (54), optužen da je prije osam mjeseci u stanu u zagrebačkom Prečkom s više od 15 divljačkih udaraca čekićem po glavi usmrtio suprugu.

Potom je objasnio slijed događaja kobne noći.

“A tu noć na 26. ožujka 2022. legli smo oko 22.30 sati i probudio sam se oko 3 ujutro. Šetao sam oko stola po dnevnoj sobi i pričao sam sa sobom. Na putu do kupaonice nogom sam zapeo u hodniku o čekić kojim smo tu večer slagali bijeli ormar na balkonu. Uzeo sam ga i otišao u sobu. Ona je spavala na krevetu, nije čula da joj prilazim i sve se desilo u histeričnoj brzini. Odjenuo sam se jer sam bio u pidžami, čekić sam zatim stavio u torbu na kotačiće i unio u auto kojim sam se vozio neko vrijeme”, ispričao je, piše Jutarnji.





‘Ako ju niste namjeravali ubiti, zašto niste čekićem po nečem drugom udarali?’

U vrijeme svirepog ubojstva bio je smanjeno ubrojiv, ali ne bitno, a u sudnici je dosta vremena proveo govoreći zatvorenih očiju i plačući.

“Kažete da je niste imali namjeru ubiti, a zašto onda niste čekićem udarali po nečem drugom, a ne po ženi koja spava? Udarate histerično suprugu po glavi, kažete da je niste namjeravali ubiti, no što ste onda time željeli?”, upitala ga je tužiteljica na što joj je optuženi dao za pravo da je pitanje na mjestu, ali da on odgovor ne zna.

Nije znao ni koliko ju je puta udario ni u koje dijelove tijela, ali je dodao da se sve odvilo vrlo brzo i da je ona, dok ju je udarao, cijelo vrijeme spavala. Također je izjavio kako nakon svega nije primijetio da je ona ozlijeđena, a nije bio svjestan ni krvi koja je bila posvuda.

‘Jesam li doista to napravio?’

“Kad sam se probudio u ćeliji jutros u 2,43 sata, pred suđenje, pogledao sam se u ogledalo i zapitao se jesam li doista to napravio? Zgrožen sam jer sam to učinio jednoj savršenoj osobi. Imao sam traumatično djetinjstvo, kasnije i probleme s bolesnom majkom koju sam smjestio u dom, a prije tog događaja od veljače sam patio od kronične neispavanosti. Obitelj je to primijetila kao i pokojna supruga koja me naručila psihijatru”, objasnio je još Nebojša R.

Susjeda, pak, koja je kobnoga dana alarmirala obitelj na noge prisjetila se da su na Nebojšina vrata pozvonili majstori, ali kako im nisu otvarali, zvonili su njoj pa je ona zvala Tatjanine roditelje.

“Kad je Tatjanin otac došao do stana i pogledao iza vrata, uhvatio se za glavu i počeo vikati: ‘Dijete moje, moje dijete, što joj je učinio?!‘. Kleknuo je na otirač, udarao glavom o pod, vikao i rekao mi da zovem policiju”, otkrila je susjeda iz zgrade gdje se dogodio zločin.









‘Budio se u 4 ujutro, preplitao prste i pričao sam sa sobom’

Iskaz Tatjaninog brata ukazuje na činjenicu da je pokojna bila vrlo zabrinuta za supruga i njegovo ponašanje.

“Tjedan dana prije ubojstva, sestra mi je napisala poruku da je Nebojšu naručila kod psihijatra za 12. travnja, ali da se boji da bi to moglo biti prekasno strahujući da mu se nešto ne dogodi. Nije mi govorila da se boji za sebe ili da se on loše ponaša prema njoj, niti se to dalo naslutiti. Pričala mi je i da se Nebojša budi u 4 sata ujutro, da prepliće prste i priča sam sa sobom te se jako brinuo za sudbinu svoje majke koju je uspio smjestiti na kraju u dom”, ispričao je žrtvin brat.