IZLAZAK NA SLOBODU AKTERA AFERE JANAF MJENJA ODNOSE SNAGA? Grbin jasno poslao poruku Grgiću, Plenković zasad suzdržan!

Autor: N.M.

Afera Janaf uzdrmala je dvije najveće stranke HDZ i SDP. S obzirom da su među osumnjičenima i dvojica gradonačelnika iz njihovih redova Dražen Barišić iz HDZ-a dojučerašnji gradonačelnik Velike Gorice i Vinko Grgić također sad već bivši gradonačelnik Nove Gradiške. No ono što je još intrigantnije je što su obojica i saborski zastupnici. Taj podatak bi sam po sebi mogao značiti i drugačiju podjelu karata u Saboru.

Razlika između Grgića i Barišića je samo ta što je SDP-ovac Grgić ostao zastupnik i za vrijeme svog boravka u istražnom pritvoru u Remetincu, dok je HDZ-ovac Barišić pristao zamrznuti mandat, kako bi Vlada Andreja Plenkovića održala u parlamentu minimalnu većinu. Naravno za glasanje u Saboru HDZ je morao angažirati drugog zastupnika a to je u ovom slučaju Mato Čičak koji je umjesto Barišića ušao u Sabor.

Za tri mjeseca Barišić će se moći aktivirati u Saboru, pa bi, ako to učini, većina koja održava Plenkovićevu vladu ponovno ovisila o zastupniku protiv kojeg se vodi kazneni postupak, kao što je u prethodnom sazivu Sabora, barem dok Milan Bandić nije doveo pojačanja, bio u slučaju s jučer osuđenim Tomislavom Sauchom. Za glasanje i podršku većini uvijek može dignuti s obzirom da je u prošlom sazivu bio izrazito aktivan kao govornik u Saboru. Naime za govornicom ili da uzme riječ iz saborskih klupa nije se javio niti jednom.

Kako je, međutim, Barišiću protekla tek polovica zakonskog roka tijekom kojeg se on ne može vratiti u Sabor, u HDZ-u su barem zasad mirni i pribrani. Ali, u SDP će već idućih dana odlučivati što s Grgićem, čije prisustvo nije bilo nužno u Saboru te je stoga i dalje zastupnik, premda je napustio dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, piše Novi list.

Jasno je da bi u SDP-u najradije da njihov kolega sada dragovoljno ode iz parlamenta i da ga onda zamijeni neki drugi zastupnik. No, jako je upitno je li Grgić na to spreman. Kada se Saucha našao na udaru zakona, svjestan da bi u tim okolnostima teško pronašao novi posao, prešao je na stranu parlamentarne većine kako bi spriječio prijevremene izbore, koji bi ga lišili zastupničke plaće. Što bi Grgić, dok se priprema za sudski proces, radio ako više neće biti niti zastupnik? Predsjednik SDP-a Peđa Grbin ne vodi o tome računa, njemu je primarno da makne od stranke bilo kakve sumnje da je popustljiva prema svojim ljudima koji su napravili nešto protuzakonito.

“Mi u SDP-u ne bježimo od odgovornosti koja postoji. Loše bi to bilo i za našu stranku i kompletnu hrvatsku politiku i Hrvatsku u cjelini. Spremni smo se s tim suočiti. Ali, tražimo da se na taj način ponašaju svi na političkoj sceni, izjavio je Grbin.

Grgiću je poslao nedvosmislenu i jasnu poruku.

“Razgovarat ću s njim, ali Statut SDP-a je jasan, osoba protiv koje se vodi kazneni postupak može sama staviti svoje članstvo i dužnosti u mirovanje ili odluku o tome može donijeti Predsjedništvo stranke. U SDP-u mora biti nulta stopa tolerancije u odnosu na činjenje kaznenih djela. Ako se protiv tebe vodi kazneni postupak, dovodiš i sebe i svoju političku opciju u vrlo nezahvalnu situaciju ako misliš da unatoč tome možeš nastaviti obnašati bilo kakvu javnu ili političku dužnost. Da sam u takvoj situaciji, ja ne bih nastavio obnašati dužnost, rekao je predsjednik SDP-a. Dakle, Grgić će biti isključen iz stranke ako odluči zadržati mandat u Saboru. Kad bi se stvari baš tako odvijale, Grgić bi mogao slijediti primjer Sauche i kao nezavisni zastupnik se pridružiti HDZ-ovoj većini.

Premijera Andreja Plenkovića jučer su, pak, novinari pitali kako bi reagirao ako bi Barišić, koji više nije gradonačelnik Velike Gorice, sredinom ožujka odmrznuo mandat i samim tim postao onaj 76. zastupnik bez kojeg nema Vlade.

“On ima pravo aktivirati mandat kao izravno izabrani zastupnik, kada to u nekom trenutku procijeni. Znate da mora proći rok od šest mjeseci. To mu pravo nitko ne može oduzeti, uključujući i HDZ, a za to nema niti potrebe. Nemam saznanja što on planira. U svakom slučaju, to je proces koji će trajati, dok dođemo u neku fazu nečega što bi bilo drukčije od ovog što je danas, proći će jako, jako puno vremena, izjavio je predsjednik Vlade. Iz njegovih se riječi moglo zaključiti da on smatra da će Barišić ionako još dugo, do eventualne pravomoćne presude, biti formalno nevin, pa da stoga i nije toliko važno hoće li on opet biti zastupnik. Barišić je, inače, podnio ostavku na sve dužnosti u HDZ-u, ali je još uvijek član, za razliku od Josipe Rimac, koja je isključena ubrzo nakon što je dospjela u Remetinec.

I u prošlom je sazivu Sabora oporba imala problema u okupljanju svojih zastupnika za glasovanje, a to se nastavilo i nakon posljednjih izbora. Čak i kad je izjašnjavanje o točkama dnevnog reda koje je predložila sama opozicija, dosta ih nedostaje. Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić ne vjeruje da je to posljedica očekivano slabije stege unutar oporbe u odnosu na parlamentarnu većinu, o kojoj ovisi Plenkovićeva vlada.