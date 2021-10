IZJAVOM O CIJEPLJENJU TRUDNICA DIGLA PRAŠINU! Sada je sve objasnila: Smiju li se trudnice cijepiti?

Autor: N.K

Alemka Markotić je na RTL-u pojasnila svoje izjave vezane uz cijepljenje trudnica koje su zbunile mnoge.

Naime, već tjednima iz stranih medija stižu informacije da se i trudnice trebaju cijepiti.

Međutim, Markotić je ponovila svoj stav da još uvijek nije provedena treća faza kliničke studije u svijetu za to cijepljenje i zbog toga još ono nije službeno odobreno od Europske agencije za lijekove.

“Idealno je prije trudnoće, u trudnoći ovako kako sam rekla, trebaju zajedno sa svojim liječnicima procijeniti koji su rizici”, kaže Markotić.

Trebaju li se cijepiti trudnice protiv COVID-a 19?

“Pitanje nije s da ili ne. Znači zbog toga i još uvijek nije provedena treća faza kliničke studije u svijetu što je dosta komplicirano s obzirom na populaciju, Europska agencija za lijekove nije službeno odobrila to cijepljenje, međutim s obzirom na to da se sve više vidi u znanstvenim stručnim krugovima da su trudnice pod povećanim rizikom onda su preporuke brojnih stručnih društava da se cijepe, međutim tu bi u svakom slučaju trebale one sa svojim ginekologom ili nekim drugim liječnikom vidjeti, prvi prioritet bi trebali biti oni koji imaju rizične faktore ako što je pretilost, kao što je viša dob za trudnicu”, objasnila je Markotić.

“Idealno prije trudnoće”

Na konstataciju novinara da je njezina izjava zbunila mnoge, Markotić odgovara:

“Idealno je prije trudnoće, u trudnoći ovako kako sam rekla, trebaju zajedno sa svojim liječnicima procijeniti koji su rizici i u svakom slučaju neće ni cjepivo 100% zaštititi pored cjepiva trebaju sve druge epidemiološke mjere držati, jako se čuvati, a ne bi bili u kontaktu sa zaraženima”, zaključila je Markotić.