IZGOVORIO SRPSKOJ PREMIJERKI SVE ONO ŠTO JE PLENKOVIĆ TREBAO! Jandroković pokazao stav: U to vrijeme Plenković je Brnabić dočekao s diplomatskim manirima

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Već se neko vrijeme po HDZ-u progovara o odnosima između premijera Andreja Plenkovića i Gordana Jandrokovića koji su poljuljani posebice otkako se predsjednik Sabora zbližio s osječkim županom Ivanom Anušićem i ministrom prometa Olegom Butkovićem.

Njih dvojicu u HDZ-ovim redovima smatraju neformalnim predvodnicima takozvane desne struje, koja nije sklona premijeru Plenkoviću, a ujedno je to i dvojac koji baš poput Jandrokovića ima velike ambicije.

Upućeni tvrde da se Jandroković već neko vrijeme ne vidi na poziciji predsjednika Sabora koja je formalna i protokolarna jer on smatra da su njegove mogućnosti mnogo veće.





Iskrene namjere

Mogućnošću da bude HDZ-ov kandidat na predsjedničkim izborima Jandroković nije oduševljen jer je svjestan da je sučeljavanje s aktualnim predsjednikom Zoranom Milanovićem politička akcija visokoga rizika, a za njega se mnogo pogodnijim čini da nakon Plenkovićeva odlaska lagodno preuzme čelo HDZ-a i buduće vlade, no kako se premijer o tome još nije oglasio i opredijelio, tako je Jandroković odlučio da će se distancirati od njega, posebice otkako se doznalo za Plenkovićeva druženja s bivšom ministricom Gabrijelom Žalac koju su kompromitirali europski tužitelji.

Ne samo da se Jandroković već neko vrijeme odmiče od Plenkovića nego se isto tako već neko vrijeme nastoji zbližiti s desnim biračkim tijelom, s kojim je Plenković potpuno zahladio odnose gaseći pritom desnu struju HDZ-a, što Jandroković nije dočekao s oduševljenjem. Da se Jandroković zbližava s desnim biračkim tijelom, dalo se naslutiti kada je ozbiljno polemizirao sa srpskom premijerkom Anom Brnabić, koju je Plenković nedavno ugostio u Zagrebu. U konfliktu s vlastima iz Srbije Jandroković je susjedima zaprijetio blokadom pristupa Europskoj uniji ako ne normaliziraju svoju retoriku, na što mu je Brnabić žestoko uzvratila. I ovih dana, kada je Brnabić stigla u Hrvatsku, oglasio se Jandroković koji je odgovorio na novinarska pitanja o tome vidi li iskrene namjere Srbije u poboljšanju odnosa, pri čemu je poručio da Zagreb s pozicije ostvarenih strateških ciljeva – članstva u EU-u i NATO-u te Schengenu – doista razgovara s Beogradom.

“Je li to bitno s njihove strane ili nije, manje je bitno. Mi ostvarujemo svoje strateške ciljeve i interese. Isto tako vodimo računa o Hrvatima koji žive u Srbiji. Svaki dijalog Zagreba i Beograda olakšat će njihov položaj”, rekao je Jandroković novinarima u Okučanima, dodajući da Hrvatska nije zaboravila izjave iz Srbije i da je Srbija još daleko od ostvarivanja svojih ciljeva, uz opasku da Srbi jasno moraju definirati da oni žele postati dio Europske unije.

Skandalozno priopćenje

Te Jandrokovićeve riječi u dijelu HDZ-a dočekali su s odobravanjem te kažu da je predsjednik Sabora izgovorio sve ono što je Plenković trebao reći srpskoj premijerki koju je dočekao s diplomatskim manirama i pristojnim izjavama pomirbenog karaktera, na što u stranci ne gledaju s oduševljenjem jer smatraju da za pomirbu valja postići određene preduvjete, na čemu, po njihovu mišljenju, Plenković ne inzistira dovoljno, što po svemu sudeći s Jandrokovićem ipak ne bi bio slučaj. Ono što dio HDZ-ovaca, posebice braniteljske populacije, zamjera Plenkoviću jest to što je, družeći se sa srpskom premijerkom Brnabić, potpuno zanemario skandalozno priopćenje Srpskog narodnog vijeća koje se oglasilo u povodu akcije Bljesak tvrdeći da je prije 27 godina, odnosno prvog dana operacije Bljesak, u Medarima počinjen ratni zločin za koji nitko nije kazneno odgovarao.

“Samo pola sata nakon početka operacije pripadnici Hrvatske vojske ušli su u selo Medari uz liniju razgraničenja, gdje su ubrzo počinili ratni zločin nad civilima koje su zatekli u kućama”, poručili su iz Pupovčeva SNV-a pozivajući se na izvještaj HHO-a iz 2002. godine, pri čemu su naveli i da je od 24 civila srpske nacionalnosti koji su bili u selu ubijeno njih 22. “Dvije djevojke su spašene jer ih je prepoznao i zaštitio jedan pripadnik Hrvatske vojske. Među ubijenima je 12 žena te sedmero članova obitelji Vuković, među njima sedmogodišnja i osmogodišnja djevojčica te 11-godišnji dječak, dok je najstarija žrtva bila u 88. godini”, poručili su iz Srpskog narodnog vijeća naglašavajući da su stanovnici Medara bili uvjereni da će ih u slučaju vojne operacije Hrvatske vojske zaštititi mirovne snage Ujedinjenih naroda, čije je baza bila u neposrednoj blizini sela. Uz to, u SNV-u napominju da je sredinom 2010. završena ekshumacija 28 osoba iz zajedničke grobnice na području groblja Trnava, dok je nedugo nakon toga na Zavodu za sudsku medicinu do proljeća 2012. identificirano 14 stanovnika Medara ubijenih 1. svibnja 1995. godine, uključujući i članove obitelji Vuković. “Za zločin u Medarima nitko nije kazneno odgovarao i nije podignuta nijedna optužnica za počinjeni zločin. Pojedine obitelji žrtava u građanskim su parnicama pokušavale doći do obeštećenja, ali njihovi zahtjevi su odbijeni uz obvezu plaćanja parničkih troškova”, kritizirali su nadalje u SNV-u, u čijem se priopćenju također navodi da su tijekom operacije ubijeni srpski civili i napadnute izbjegličke kolone, a nakon operacije na području tadašnjeg UN-ova Sektora zapad ostat će 2000 do 3000 Srba, što prema Pupovčevu SNV-u znači da je područje napustilo cjelokupno srpsko stanovništvo.

Zakon o jeziku

Zanimljivo je da na ove teze iz Pupovčeva SNV-a, koji se usput rečeno obilno financira iz državnog proračuna, premijer Plenković po običaju ni na koji način nije reagirao, čuvajući mir u vladajućoj koaliciji, a još zanimljivije to što je Brnabić prije svega u Hrvatsku stigla kako bi nazočila svečanoj sjednici Srpskog narodnog vijeća.

Kada je pak o miru u vladajućoj koaliciji riječ, njega bi prema tvrdnjama upućenih mogao poremetiti Zakon o jeziku, u čiju realizaciju Plenković kreće i zbog čega se već sastao s predstavnicima Matice hrvatske koja na zakonskom rješenju za hrvatski jezik inzistira godinama.









Na sve to Pupovac, koji je ujedno i lingvist, ne gleda blagonaklono, posebice zbog toga što ga je Plenković vješto zaobišao pa on na uvid nije ni dobio prijedlog Matice hrvatske po kojem bi se u idućih nekoliko tjedana trebao pisati spomenuti zakon. Pupovac se zasad o tome nije konkretno oglasio, ali u HDZ-u očekuju njegovo protivljenje i nove Plenkovićeve pokušaje kompromisa nalik na onaj o paprenim kaznama za korištenje pozdrava “Za dom spremni”. Iako se Pupovac o prijedlogu novog zakona nije oglasio, u Okučanima se na temu Bljeska oglasio predsjednik Sabora Jandroković, istaknuvši kako je operacija Bljesak bila jedna od ključnih operacija u Domovinskom ratu te da je u Okučanima 1995. godine bilo jasno da će pasti projekt velike Srbije.

No na te Jandrokovićeve riječi malo tko je obratio pozornost, ali je zato primijećeno da je ovo još jedan od događaja na kojem predsjednik Sabora stoji između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića. Pitanja o tome Jandroković je ocijenio neprimjerenima, upućujući pritom novinare na protokolarna pravila.

Blagi konflikt

“Ne poznajete protokol i preseans”, rekao je Jandroković te naglasio da je po protokolu prvi predsjednik Republike pa zatim Sabora i Vlade. “Tako smo stajali otkako je hrvatske države. Što bismo se trebali izmijeniti da netko pokaže da želi suradnju”, upitao je Jandroković koji sve manje i uglavnom samo protokolarno surađuje sa svojim stranačkim šefom Plenkovićem, u čijem je mandatu ostao i bez pozicije glavnog tajnika stranke, na koju je došao premijerov prijatelj iz djetinjstva Krunoslav Katičić, što se Jandrokoviću nije svidjelo jer je baš to pozicija s koje je gradio svoju unutarstranačku mrežu koja je, doduše, još aktivna i prisutna, ali i raznolika. Za razliku od Plenkovića, HDZ-ova desnica nije posve nesklona predsjedniku Sabora, koji ujedno uživa i potporu takozvane stranačke tehnomenadžerske struje, a osim toga, Jandrokoviću nisu neskloni ni oni koji danas podržavaju premijera Plenkovića jer on, bez obzira na nešto veću sklonost desnoj struji i konzervativnoj politici, uspješno njeguje europski imidž, što ga definira kao zrelog i utjecajnog političara čiji se utjecaj u HDZ-u dugo uspoređuje s onim premijerovim, što po svemu sudeći premijeru Plenkoviću ne ide na ruku jer on voli biti dominantan.









U tu njegovu dominaciju još jedan političar sličnog karaktera i manira, što Jandroković zasigurno jest, teško se može uklopiti pa se može reći i kako je ovaj njihov blagi konflikt koji vješto skrivaju od javnosti i karakterne naravi. Kakav god im danas odnos bio, premijerovi iskusni suradnici reći će da je Jandroković s Plenkovićem u pogledu unutarstranačkih odnosa uvijek bio iskren i izravan, ali premijer to baš i ne preferira, već mu je draže okružiti se mladim lavovima koji mu laskaju bez ikakvih kriterija.