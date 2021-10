‘IZGLEDA DA MOŽEMO IPAK NE MOŽE. ZA SADA’ Bivša ministrica žestoko: ‘Koja su to njihova 2 ili 3 ključna projekta? Nisu se pripremili’

Autor: Mia Peretić

Bivša ministrica obrazovanja, Blaženka Divjak, na svom je Facebook profilu komentirala je događanja u Zagrebu, nakon što je u medijima jučer objavljen blog Ante Samodola, razriješenog člana uprave Zagrebačkog holdinga, na kojem je napisao ispovijest o okolnostima raskola uprave ZG Holdinga.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u ponedjeljak je potvrdio da su predsjednik uprave Nikola Vuković i član Ante Samodol službeno smijenjeni, a kao razlog je naveo ‘sve težu suradnju’, ne ulazeći u detalje.

Zato je Samodol detaljno elaborirao događanja od njihovog imenovanja u Holding ovog ljeta, kao i okolnosti koje su dovele do prekida suradnje.

Divjak kaže, njezin je stav da nisu dobro posložili prioritete. Za sada.

“Koja su njihova 2-3 ključna, strateška projekta? Jer ne može biti ključni projekt da sve poprave ili da budu transparentni (to se očekuje u svakom slučaju). Ako toga nema, očekivanja su velika na svim područjima i počinje se svaštariti i gubiti energiju na detaljima i brzopoteznim projektima (Građanski odgoj!). Treba biti svjestan na početku da se ne može sve napraviti, barem ne u prvih godinu-dvije, ali zato se treba fokusirati i jasno o tome govoriti.

Nadalje nisu se spremili za tekuće upravljanje sustavom, koje mora biti u skladu sa zakonima. Zakone trebamo poštivati ma što o njima mislili. Trebamo se zalagati za promjenu nelogičnih, ali ipak to nije izgovor za nepoštivanje postojećih. Uz brojna podmetanja unutar samog sustava („stari“ kadrovi i političke „uhode“ u gradskoj upravi, ministarstvu) sigurno će se pogriješiti, pa na to treba biti spreman, ali se ne smije legislativa ignoranti ili misliti da imamo mesijansko poslanje koje ne ovisi o ovozemaljskim pravilima. Istina je, s druge strane, da se one koji insistiraju na zakonitosti, često optužuje za „birokratiziranje“.

Na mjesto ministrice sam došla nakon 11 godina iskustva u upravi fakulteta i sveučilišta te s dobrom teoretskom bazom, ali sve to mi niti izdaleka nije bilo dosta da bih uspješno vodila tekući rad. Lakše mi je bilo sa strateškim projektima. Dakle, upravljačko iskustvo pomaže, pa ako ga nema vodeća osoba mora naći pomoć i biti spreman na budnost i učenje 24 sata na dan. Rješenje je da se dobro ekipira (ne samo političke istomišljenike nego i sposobne ljude raznih struka treba uključiti) i tu sada Možemo u Zagrebu ima daleko bolju poziciju nego na primjer ministar u Vladi. Samo se onda ne može sve raditi u tandemu nego se mora napraviti raspodjela posla.

Ova tema je vrlo inspirativna i s praktičnog i istraživačkog aspekta, pa iako mi je izuzetno drago da se ekipa bandićevaca, s kojom sam bila u konstantnom sukobu, izvlastila, ipak mi je žao da se nova ekipa nije bolje pripremila te se hermetički drži dogmi koje ne funkcioniraju u realnom okruženju. Za sada. Ipak želim im da se pokrenu i da u Zagrebu krene bolje. A i da svi mi imalo malo još malo strpljenja, posebno ako su oni spremni učiti, a ne arogantno insistirati na mesijanskom poslanju”, piše Divjak.