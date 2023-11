Izglasan državni proračun, Ćipe ‘ušutkao’ HDZ-ovce: ‘Đakiću, recite braniteljima zašto lažete’

Hrvatski sabor je donio Državni proračun za 2024. godinu po kojem prihodi države rastu na 28,5 milijardi eura.

Plan je da prihodi države u idućoj godini iznose 28,5 milijardi eura, a rashodi 32,6 milijardi, prihodi rastu za tri, a rashodi za 11,2 posto u odnosu na plan za ovu godinu. Realni gospodarski rast za 2024. Vlada projicira na 2,8 posto, te očekuje da će udio javnog duga u BDP-u sa 60,7 posto u ovoj godini, pasti na 58 posto BDP-a, dok bi stopa inflacije trebala biti 3,1 posto.





Sjednica će se nastaviti Izvješćem o radu policije u 2022. godini, a nakon toga slijedi rasprava o prijedlogu zaključka o pokretanju postupka pregovora o izmjenama ugovora između Svete stolice i RH, čija je predlagateljica Anka Mrak Taritaš.

Sjednicu Sabora pratili smo Uživo

12:20 Benčić traži stanku: Jesu li premijer i ministrica sve znali?

Sandra Benčić tražila je stanku prije glasovanja o Zakonu o izvršavanju državnog proračuna RH za 2024.

“Razmislimo još jednom o čemu glasamo kada glasamo o proračunskim dokumentima, Plenković je novinarki rekao da izvješće o izvršenju proračuna nije bitan podatak, već to što on kaže. Premijer s ministricom kulture ne želi dati odgovore zašto je došlo do pronevjere na Geodetskom fakultetu. Jesu li premijer ili ministruca sve znali?”, pitala je.

11:15 Donesen je državni proračun za 2024. godinu

10:10 Sjednica je nastavljena, glasuje se o amandmanima – ima ih više od 400

Jandroković je zastupnike obavijestio da će se nakon glasanja nastaviti s iznošenjem stajališta, a onda oko 14:00 sati kreće rasprava o Izvješću o radu policije za 2022. godinu. Rasprava o Vatikanskim ugovorima vjerojatno će na red doći u kasnim poslijepodnevnim ili čak večernjim satima.









10:00 Određena je stanka do 10:10 sati

09:50 Ćipe žestoko prozvao Medveda, HDZ-ovci htjeli reagirati pa se predomislili

Stipo Mlinarić (Domovinski pokret) prozvao je ministra Medveda zbog nesazivanja sjednice o logorašima.

“Podnio sam tri amandmana za branitelje, drugo nisam očekivao, da se osvrnem na jučerašnji odgovor Ministarstva branitelja, to su laži, a ne odgovori. Tu je Đakić, Deur pa neka kažu zajedno s Medvedom zašto nije sazvana zatvorena sjednica o logorašima, tražili smo ju prošle godine”.

Na to je Gordan Jandroković zamolio zastupnike da se ne počnu svađati povredama poslovnika. U jednom trenutku zatražio ju je Deur, no onda ju je i povukao.









“Nemojte se miješati, imati njih 10 tu koji će skočiti, zaduženi su za to. Neka se očituje Medved zašto nije sazvana sjednica odbora koju ste vi iz HDZ-a izglasali, recite braniteljima zašto lažete. Đakiću, odgovorite”, pozvao je Ćipe, no HDZ-ovci su ipak odlučili ne reagirati, vjerojatno zbog naputka Jandrokovića.

09:42 Pljušte kritike: Plenković je kao Vučić

Kao što je to već praksa, prije glasanja ima zahtjeva za stankama. Prvi je Boris Lalovac (SDP).

“Želimo naglasiti da stanje u proračunu, 100 milijardi kuna više, ne odražava realno stanje kod hrvatskih građana, to je pokazalo izvješće Eurostata, preko 9 milijardi eura za hranu su hrvatski građani potrošili u 2022. U samo godinu dana su građani morali dati milijardu i pol eura za hranu. Sve Vladine mjere nisu djelovale na one da smire cijene hrane, Eurostat pokazuje da su hrvatski građani među najgorima u Europi po izdvajanju za hranu. Hrvati su morali 20 posto više izdvojiti za hranu dok sve zemlje EU morali su izdvojiti tri posto manje”, rekao je Lalovac.

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) također je kritizirao proračun,

“Prijedlog državnog proračuna pokazuje da Vlada ne zna upravljati financijama, to mora danas sutra završiti bankrotom. Troškovi rastu trostruko više no što se proračun puni, ovo je predizborni proračun”.

Nikola Grmoja (Most) Plenkovića je usporedio s Vučićem.

“Proračun ide u smjeru da se kupe glasovi prije izbora, Vučić obilazi srpska sela i govori da mu građani zahvaljuju, a Plenković nam poručuje da mu je došla curica i zahvalila na ručku. Najveći populisti ste vi, osiromašili ste građane, vraćate im mrvice nakon što su punili proračun”.

Na to se javio Hrvoje Zekanović s povredom poslovnika.

“Kolega je izmislio populizam i nas za to proziva, ako bi slični kao Grmoja i Miletić došli na vlast, proglasili bi da je svinjska kuga laž”.

09:38 Jandroković je došao u Sabor, sjednica počinje