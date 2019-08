IZETBEGOVIĆ ZAPRIJETIO ČOVIĆU: ‘Ne stavljajte okove četiri puta brojnijem narodu, organizirat ćemo se i razbiti ih!’

Autor: Dnevno.ba/Dnevno.hr

Sporazum koji sam potpisao s predsjednicima HDZ-a BiH i SNSD-a sadrži otprilike sve što je Bosni i Hercegovini potrebno u sljedećem mandatu, rekao je u intervjuu za Anadoliju Bakir Izetbegović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA).

To posebno, naglasio je Izetbegović, važi kada je u pitanju europski put, kada je u pitanju NATO, kada je u pitanju obnova ekonomije, zaštita ljudskih prava, izgradnja infrastrukture, kao i bitne stvari koje se odnose na proporcionalnu zastupljenost koja u ovom trenutku nije ispoštovana.

“To je, ta proporcionalna zastupljenost, jedna ustavna obaveza gdje su se propisala pravila, gdje za Bošnjake treba naći više mjesta u institucijama Bosne i Hercegovine i FBiH. To je jedan temeljiti sporazum koji nije precizirao sve. Ali, predsjednici političkih stranaka nisu ni dužni da preciziraju svaki detalj. Naše je da napravimo okvir. Ovo je jedan jako dobar politički okvir”, naveo je Izetbegović.

Istina je, veli, “da nažalost naši ljudi nedovoljno čitaju, nego se onako povedu za mišljenjem politički opredjeljenih analitičara, novinara…”

“Reći će da se tu nešto popustilo, ali neće reći što. Sada ja treba da dokazujem nekome da je napolju dan, da nije noć”, istakao je Izetbegović.

Teško stanje u RS-u produbljivanjem krize bi se još više usložnilo

Naglasio je da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik odbijao slanje Godišnjeg nacionalnog plana BIH za NATO (ANP) od početka.

“Zato smo devet mjeseci zaglavili u ovoj situaciji. Mislim, to treba reći. Ali je kod pregovora oko samog sporazuma prihvatio okvir koji definitivno znači slanje ANP-a. To je poštivanje zakona, Ustava BiH, svih ranijih relevantnih odluka Predsjedništva BiH i Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara BiH, kao i slanja nacrta i planova, konkretno i taksativno. Tako da je to bio razlog da prihvatim ipak, sporazum. Da se ipak, tu ne raziđemo. Sve ostalo je jako dobro i precizno. Ocijenio sam da treba dalje raditi na tome, da nismo sve završili ali, obzirom da je okvir dobar da imamo šanse da se nađe neko kompromisno rješenje, neki reducirani ANP, modificirani… Prošlo je već osam mjeseci od ove godine, par mjeseci će preostati da se implementira. Dakle, on mora biti reduciran”, smatra Izetbegović.

Naglasio je da se nada da će se ipak, postići sporazum i da je ovo što radi Milorad Dodik političko blefiranje, da neće biti spreman krenuti u neke teške političke avanture, u destabilizaciju prilika u zemlji.

“Vjerujem da će i radi sebe i radi naroda koji predstavlja pristati na jedan kompromis. Jer, stanje u državi BiH nije dobro, a naročito nije u RS-u. Tamo su građani trostruko više ugroženi nego u FBiH. Tamo su 20 posto niža primanja mjesečna, odnos fertilnog radnog stanovništva spram umirovljenika je nepovoljan i nepovoljniji nego u FBiH. Tako da je teže ljudima u RS-u nego u FBiH. I onda bi mogli još trpiti krizu koju bi dodatno mogao produbiti Milorad Dodik ovakvim ponašanjem. Tako da se nadam da će se naći neki sporazum i da ćemo krenuti dalje”, smatra Izetbegović.

Kada je u pitanju izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, Izetbegović naglašava da one moraju polaziti od presuda Suda za ljudska prava po apelacijama Sejdić-Finci, Zornić, Pilav…

“To smo obavezni uraditi s obzirom na mišljenje koje smo dobili od EU. Tu dileme nikakve nema. Pokušavalo se paralelno sa tim u isto vrijeme izaći nekim hrvatskim zahtjevima pa je bilo nekih rješenja koja su oba respektovala od Fuleovog modela ili Travanjskog paketa. Nažalost, u odbijanju tih rješenja su sudjelovali i hrvatskih predstavnici. Tako je Božo Ljubić odbio Travanjski paket, a Dragan Čović Fuleov model. Nikada mi nismo pristali, niti ćemo pristati na izborne jedinice koje će uskratiti pravo ljudima da glasaju iz svakog dijela Bosne i Hercegovine za svakog kandidata”, kaže Izetbegović.

Navodi da je to, osiguravanje kandidature i glasanja svima, princip koji će se morati ispoštovati, uz paralelno rješavanje presuda Europskog suda za ljudska prava iz Strasbourga.

“Što podrazumijeva A, B… HDZ-a BiH ne znam precizno. To je neka priča od prije godinu dana koja je bila u javnosti koja je neprecizna. Eventualno se može razmišljati o nekom indirektnom izboru. Ali, nešto što će stvoriti izborne jedinice gdje će se uskratiti pravo nekome da se kandiduje ili da glasa za koga god hoće, takva stvar se sigurno desiti neće”, jasan je Izetbegović.

SDA ne pristaje na ucjenu o formiranju federalne vlasti nakon izmjena Izbornog zakona BiH

Ističe kako SDA neće pristati na formiranje vlasti u FBiH uz ucjenu HDZ-a BiH da se prije toga mora izmjeniti Izborni zakon BiH.

“Naravno da nećemo na to pristati. To je stvar koja se pokušava riješiti 14 godina i neće se sigurno u narednih 14 dana riješiti. Nadam se da će se HDZ BiH tu postaviti elastičnije, da neće ići ovako rigidno. Jer, praviti okove jednom narodu koji je trostruko ili četverostruko brojniji, praviti mu blokade po meni nije dobra stvar. Mislim da tu treba ići na relaksaciju odnosa. Pa i ovaj “slučaj Komšić” kako ga zovu Hrvati možda se ne bi desio da je bilo drugačije politike HDZ-a BiH i osobno Dragana Čovića”, kaže Izetbegović.

Čak i poslije ovih izbora, navodi Izetbegović, takva se politika nastavlja.

“Bliži su Miloradu Dodiku unatoč tome što svi znamo što on radi i kako se ponaša. Vidjeli smo Čovića 9. siječnja u Banja Luci, a nismo ga vidjeli 11. srpnja u Srebrenici. Nismo ga vidjeli na proslavi Bajrama, a mi odemo redovito na proslave Božića kardinalu. Mislim da ni on, Čović, ne stvara uvjete da se izađe malo konkretnije, malo hrabrije ususret onome što Hrvati traže. Ako se budu okovi stavljali na ruke najbrojnijeg naroda u BiH, ako mu se ne bude dalo da dođe do onoga što je izglasao na izborima, onda će se i taj narod organizirati na način da te blokade u budućim ciklusima sigurno razbije, da ih ukloni”, poručio je Izetbegović.

Izostankom imenovanja delegacije BiH pri Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, Parlamentarnoj skupštini OSCE-a i drugih međunarodnioh organizacija Izetbegović smatra da jeste narušen kredibilitet BiH.

“Ali da je nešto ozbiljno narušen to ne bih baš prihvatio da se tako kaže. Za čitavo stanje u BiH, za jedno usporavanje svega posljednjih desetak godina i za ovu krizu koja sada dobiva zamah je kriv Milorad Dodik. On se trudi već podugo da nama ne ide, da smo mi zemlja bez perspektive, da mi ne možemo zajedno. A, onda kada mu to uspije u velikoj mjeri onda kaže, vidite da nam ne ide, vidite da smo u krizi. A on proizvodi te stvari da bi dokazao da smo jedna nemoguća misija i da bi nametnuo eventualno entitet RS kao suvereni dio BiH kako on to kaže, vidljivi dio BiH koji pomalo samostalno neke stvari radi. Dakle, definitivno jedno ime je odgovorno – Milorad Dodik koji koristi neke te energije koje su nam preostale, instrumente rata, ne dopušta da se stvari smire, da ti talozi padnu nego ih uvijek nanovo uzburka. Uvijek nanovo vrati neke negativne emocije. I ako dođe do nekih težih kriza sigurno će se moći reći da ih je on osobno proizveo”, kaže Izetbegović.

O prioritetima rada i djelovanja institucija BiH nakon uspostave vlasti Izetbegović kao prioritete jasno definira europski put, NATO put, obnovu ekonomije, učvrščivanje vladavine prava, borbu protiv korupcije…

“To je sve ono što smo stavili u sporazum – europski put, NATO put, obnova ekonomije, učvrščivanje vladavine prava, borba protiv korupcije, protiv organiziranog kriminala, podrška povratnicima. Definitivno to bi bilo to. To je definisano, to je potpisano samo što se naravno, na Balkanu dešavaju stvari da se to potpiše pa da se poslije ne uradi. Ali, ako uradimo dobar dio onoga što smo potpisali, opet će to biti jedan snažan pomak naprijed. Imamo jedan zamah kada je u pitanju ekonomija, povećanje u oblasti turizma, industrijska proizvodnja, izvoz… Te trendove imamo. Izgradnja infrastrukture je to treba biti dodatno pojačano”, cijeni Izetbegović.

Ne dolazi u obzir vezivanje pitanja budućnosti Kosova s BiH

Smatra da imamo razloga za bojazan da bi se do izbora 2022. godine u većoj ili manjoj mjeri, mogle proizvesti političke krize.

“Imamo razloga za bojazan. Politika koju vodi Milorad Dodik definitivno nas treba zabrinuti. Ne treba uopšte podcijeniti to. Ovo što se radi, udar na ustavni poredak, pokušavanje nametanja volje entiteta, stvaranje kriza, ultimatumi… Ne mogu ja predviđati kako će se drugi ljudi ponašati. Ali, po onome kakve je on rizike bio spreman podnijeti, dajući odlikovanje Radovanu Karadžiću, radeći protuustavan referendum za koje su zaprijećene zatvorske kazne, nije nemoguće da se upusti u nove i teže rizike i da nam proizvede još teže stvari što će naravno da rezultira intenzivnijim odlaskom mladih ljudi, da sad ne nagađam s čime sve”, naglašava Izetbegović.

Ističe da se pokušava vezati pitanje budućnosti Kosova s BiH, što, kako je rekao, naravno, ne dolazi u obzir.

“Ali, evo u politici je svašta moguće. Ako se uopće ta dva pitanja, to naše potkusurivanje u odnosima Beograda i Prištine, može dovesti u vezu onda je ta veza da je srpska strana na Kosovu i u BiH počinila slične zločine i slične greške i grijehe. I na kraju krajeva tim ponašanjem, tim nasiljem izazvala NATO udare. Dakle, ne može se to nikako dalje povezati u smislu da se nešto u BiH nadomjesti, eventualno ono što Srbija može kroz rješenja za Kosovo izgubiti. Jedino se može krenuti u neke teške avanture i u vrlo neizvjesne scenarije. Nadam se da će biti dovoljno mudrosti da se u tom smislu ne ide”, naveo je Izetbegović.

Što se tiče Srbije i Hrvatske, kaže Izetbegović, oni već odavno, i jedna i druga zemlja izbjegavaju da riješe otvorena pitanja s BiH na jedan temeljit način, da se naprave međudržavne komisije koje bi razmotrile ta pitanja, predložile rješenja.

“Oni bi da se te stvari prebijaju na nekim liderskim sastancima. Ako je dug Srbije prema BiH po pitanju elektrana na Drini 100 milijuna eura ili ako se utvrdi da je to naše suvlasništvo, onda su to milijarde u pitanju. A, to se pokuša nekom ponudom od 10-20 milijuna eura riješiti. I to bi sada trebali da riješe lideri za nekom večerom, osobnim susretom. Ja nisam pristao na takve stvari. I zato prošli put sastanak i službena posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića BiH nije rezultirala, niti naš odlazak kao članova Predsjedništva BiH u Beograd nije rezultirao demarkacijom granica. I Hrvatska i Srbija znaju da imaju neke svoje igrače među političarima Srbima i Hrvatima u BiH pa se zato tako komotno ponašaju”, ističe Izetbegović.

Hrvatska, kaže Izetbegović, Bosni i Hercegovini, “ne vraća našu imovinu koje vrijedi milijarde, ne plaća vodu iz Buškog jezera…”

“Slično se ponaša i Srbija. Jer, oni znaju da se uvijek neko nađe u tom tročlanom Predsjedništvu BiH ko će da amnestira to njihovo ponašanje i da bude na njihovoj strani. Dok se tu ne nađe zaista jedno tročlano Predsjedništvo BiH koje će snažno stati, čvrsto uz interese i diginitet BiH nastavit će se otprilike ovakvi odnosi”, navodi Izetbegović.

Autoput i brza cesta Sarajevo – Beograd nakon uspostave novog Vijeća ministara BiH

Kaže kako je razgovarao nedavno s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom o izgradnji autoputa i brze ceste Sarajevo-Beograd.

“Do toga će doći kada budemo uspostavili novo Vijeće ministara BiH, kada se ova kriza prevaziđe. Tako da je to još jedna politička mrkva za jednu stranu da konačno izađe iz ove krize i da se pravi ta nova Vlada i da taj mega projekat pokrenemo koji će biti za svakoga u ovoj zemlji dobar. To su opet nove desetine hiljada radnih mjesta u građevini, ogroman posao za proizvođače cementa, kamena, željeza… Taj projekt tako treba pokrenuti. Ja se nadam da ćemo prevazići ovo stanje i da ćemo jesenas imati Vladu i da ćemo već iduće godine biti u stanju da pokrenemo neke dionice”, smatra Izetbegović.

Bosna i Hercegovina će sigurno odoljeti svim novim napadima unatoč svemu, procjenjuje Izetbegović.

“Uopće nema stvari koje mi nismo prošli prethodna tri desetljeća kada su bile daleko jače sile koje su nasrtale na BiH. Samo je pitanje šta ćemo proći. Hoće li biti pameti da se neke stvari izbjegnu na vrijeme. Što se tiče moje strane koju ja predstavljam, mi ćemo zaista sve učiniti da se nađu kompromisi, radit ćemo to nesebično. Dijelit ćemo ono što imamo da bi spriječili podjelu zemlje. Radit ćemo na tome da se osvijeste i druga i treća strana, da ne krenu u smjeru u kojem ne treba. Ako krenu nema šta nismo prošli i nema šta nismo rješavali. I mi se ničega ne bojimo, nikakvog scenarija. Ali, je bolje preduprijediti stvari na vrijeme. I pomoći tim mladim ljudima da ostanu, i tim starim ljudima, koje jedino mladi ljudi mogu izdržavati i tu penziju im zaraditi. Tako da očekujem više odgovornosti, više pameti, da budemo manje balkanci i da napravimo neka srednja, kompromisna rješenja da se krećemo naprijed”, poručio je predsjedavajući Doma naroda PS BiH i predsjednik SDA.