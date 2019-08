Izetbegović: Nećemo pristati na ucjene iz HDZ-a

Autor: Dnevno

Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA), Bakir Izetbegović, u intervjuu za tursku Agenciju Anadolija istaknuo je kako ne misli popuštati HDZ-u BiH s izmjenama Izbornog zakona.

“To smo obvezni učiniti s obzirom na mišljenje koje smo dobili od EU-a. Tu dileme nema. Pokušavalo se, paralelno s tim, izaći u susret nekim hrvatskim zahtjevima pa je bilo nekih rješenja, poput Fuleova modela ili Travanjskog paketa. Nažalost, u odbijanju tih rješenja sudjelovali su i hrvatskih predstavnici. Tako je Božo Ljubić odbio Travanjski paket, a Dragan Čović Fuleov model. Nikada mi nismo pristali, niti ćemo pristati, na izborne jedinice koje će uskratiti pravo ljudima da iz svakog dijela Bosne i Hercegovine glasaju za svakog kandidata“, rekao je Izetbegović te dodao kako SDA neće pristati ni na formiranje vlasti u FBiH uz ucjenu HDZ-a BiH da se prije toga mora izmijeniti Izborni zakon BiH.

“Eventualno se može razmišljati o nekom indirektnom izboru. Ali, nešto što će stvoriti izborne jedinice u kojima će se uskratiti pravo nekome da se kandidira ili da glasa za koga god hoće, takvo se nešto sigurno neće dogoditi”, isaknuo je Izetbegović te ustvrdio:

“Naravno da na to nećemo pristati. To je stvar koja se pokušava riješiti 14 godina i sigurno se neće riješiti u idućih 14 dana. Nadam se da će se HDZ BiH tu postaviti elastičnije, da neće ići ovako rigidno. Jer, stavljati okove jednom narodu koji je trostruko ili četverostruko brojniji, postavljati mu blokade, nije dobra stvar. Mislim da tu treba ići na relaksaciju odnosa. Pa i ovaj ‘slučaj Komšić’, kako ga zovu Hrvati, možda se ne bi dogodio da je bilo drugačije politike HDZ-a BiH i osobno Dragana Čovića“, kaže Izetbegović.

Predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića optužio je za podilaženje Miloradu Dodiku.

“Bliži su Miloradu Dodiku, unatoč tome što svi znamo što on radi i kako se ponaša. Vidjeli smo Čovića 9. siječnja u Banjoj Luci, a nismo ga vidjeli 11. srpnja u Srebrenici. Nismo ga vidjeli na proslavi Bajrama, a mi redovito idemo na proslave Božića kardinalu. Mislim da ni Čović ne stvara uvjete da se izađe malo konkretnije, malo hrabrije u susret onome što Hrvati traže. Ako se budu okovi stavljali na ruke najbrojnijeg naroda u BiH, ako mu se ne bude dalo da dođe do onoga što je izglasao na izborima, onda će se i taj narod organizirati na način da na budućim izborima te blokade razbije, da ih ukloni”, poručio je Izetbegović.

Kako još nije uspostavljena vlada, nisu imenovana ni izaslanstva BiH pri Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, Parlamentarnoj skupštini OSCE-a i drugih međunarodnih organizacija, Izetbegović smatra da je time narušen kredibilitet BiH, a glavnog krivca vidi u Dodiku.

“Za stanje u BiH, za jedno usporavanje svega posljednjih desetak godina i za ovu krizu koja sada dobiva zamah kriv je Milorad Dodik. On se već podugo trudi da nama ne ide, da smo mi zemlja bez perspektive, da mi ne možemo zajedno. A kada mu to uspije u velikoj mjeri, onda kaže – vidite da nam ne ide, vidite da smo u krizi. A on proizvodi te stvari da bi dokazao da smo jedna nemoguća misija i da bi nametnuo entitet RS kao suvereni dio BiH, kako on to kaže, vidljivi dio BiH koji neke stvari radi pomalo samostalno. Dakle, definitivno je odgovoran Milorad Dodik koji koristi neke te energije, instrumente rata, ne dopušta da se stvari smire, da ti talozi padnu, nego ih uvijek nanovo uzburka. Uvijek nanovo vrati neke negativne emocije. I ako dođe do nekih težih kriza, sigurno će se moći reći da ih je on osobno proizveo”, kaže Izetbegović.

Izetbegović navodi i još jedno pitanje u kojem se razilazi s Miloradom Dodikom, a to je pitanje članstva u NATO-savezu.

“To je sve ono što smo stavili u sporazum – europski put, NATO put, obnova ekonomije, učvršćivanje vladavine prava, borba protiv korupcije, protiv organiziranog kriminala, podrška povratnicima. To je definirano, to je potpisano, samo što se, naravno, na Balkanu događa da se to potpiše a poslije se ne provede. Ali, ako odradimo dobar dio onoga što smo potpisali, opet će to biti jedan snažan pomak naprijed. Imamo jedan zamah kada je riječ o ekonomiji, povećanje u području turizma, industrijske proizvodnje, izvoza, te trendove imamo. Trebalo bi učiniti i nešto više na izgradnji infrastrukture”, kazao je Izetbegović.