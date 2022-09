‘IZDIKTIRAO TEKST NEKOM SVOM POLTRONU I ULICI!’ Kapulica krenuo kresati Milanovića: Predsjedniku spominje pajdaša Hajdaša

Autor: N.K

Potpredsjednik Saborskog odobra za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Mario Kapulica (HDZ) gostovao je na N1 televiziji gdje je žestoko govorio o predsjedniku Zoranu Milanoviću.

Osvrnuo se na teze SDP-ovog Siniše Hajdaša Dončića koji je rekao da je Andrej Plenković glavni uzrok radikalizacije u Hrvatskoj.

Kapulica kaže da je predsjednik Milanović izdiktirao nekom svom poltronu i ulizici tekst koji je on objavio na službenim stranicama predsjednika Republike Hrvatske.





“Ako mi nađete primjer ijednog predsjednika države na svijet, pa makar ne bio u EU, koji takvom retorikom u službenim priopćenjima se obračunava s nekim tko ga ja demantirao. Mi možemo reći da je to stil, ali koja je posljedica tog stila? To se prevodi u one grupacije koje se time opčinjavaju”, govori.

“Prevedeno – Kapulica je izdajca, prodana duša i poltron i povrh svega ugrožava državni interes. Što se prevedeno tim jezikom treba zaključiti u krugovima koji su krajnje ekstremnim? Ja se ne bojim. Ne vozim se poput predsjednika Milanovića u blindiranim automobilima. Mene ne štiti osiguranja i posebna postrojba Hrvatske vojske, ja se zbog toga ne osjećam nesigurno i zbog toga neću prestati govoriti istinu”, dodaje.

Komentirao je i Milanovićeve izjave da je situaciju iskoristio da dobije svojih pet minuta slave.

“Zašto bih ja trebao Milanovića da dobijem svojih 5 minuta pažnje? Ja sam bio kod vas kad se zbroji sve skupa više u emisiji od njega. Ja sam političar, ja javno nastupam i meni Milanović ne treba da bih ja dobio pažnju. Čovjek izjavi da postoji disonanca između onoga što piše u izvješću SOA-e i što je predsjednik Vlade rekao. Nama na zahtjev njegovog pajdaša Hajdaša u Saborski odbor dolazi to izvješće i Hajdaš po uputi saziva sjednicu. Milanović koji je govorio u tom izvješću da postoje disonancije nije ugrozio nacionalnu sigurnost, ali ja koji sam to demantirao jesam”, rekao je Kapulica.

“Ja znam da je vlak kojim je predsjednik Milanović trebao pokazati da je predsjednik svih građana Republike Hrvatske odavno prošao. Da od njegovih izjava u kampanji nije ostalo ništa, a od njegove hrabrosti i mahanja sabljom u NATO-u i pred Erdoganom nije ostalo ništa”, dodaje.