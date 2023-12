Izdano upozorenje za gotovo cijelu državu: Samo jedna regija je u zelenom

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Danas će biti umjereno i pretežno oblačno, osobito u drugom dijelu dana povremeno s kišom, na Jadranu lokalno i obilnijom uz grmljavinu. U Gorskoj Hrvatskoj ponegdje susnježica i snijeg, a navečer i u noći na srijedu i u nizinama. Mjestimice je moguća oborina koja se smrzava na tlu.

“Uglavnom suho uz sunčana razdoblja zadržat će se u najistočnijim krajevima. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će umjereno i jako jugo i južni vjetar popodne okretati na buru i sjeverozapadnjak, najprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 1 i 6, na Jadranu od 9 do 14 °C”, izvještava Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).





Za cijelu državu, osim za Osječku regiju, izdano je upozorenje za potencijalno opasno vrijeme zbog snijega, poledice, vjetra i kiše.

Pretežno oblačno

Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz oborine. Na Jadranu mjestimice kiša, u prvom dijelu dana na jugu lokalno i obilna uz moguću grmljavinu, a u unutrašnjosti će padati i susnježica i snijeg, ponegdje uz stvaranje snježnog pokrivača, ponajprije u višim predjelima.

“Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, a na krajnjem jugu još i jugo. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 2, na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviša dnevna od 1 do 5 u unutrašnjosti te između 9 i 13 °C na Jadranu”, stoji

Za Velebitski kanal izdano je upozorenje za opasno vrijeme zbog vjetra.