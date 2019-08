IZDANO UPOZORENJE: Vrijeme danas stabilno, no pred kraj dana ipak promjene! Evo što nas čeka

Autor: Dnevno

Danas će biti umjereno oblačno. Najviše sunčana vremena bit će u Slavoniji i Baranji te na dalmatinskoj obali i otocima. Uz prolazno više oblaka moguć je poneki pljusak, uglavnom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije.

Na kopnu vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura koja će ujutro i ponovno navečer mjestimice biti jaka, podno Velebita s olujnim udarima. Duž obale poslijepodne će zapuhati umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na istoku i na sjevernom Jadranu do 33, a u Dalmaciji i do 36 °C.

Potencijalno opasno vrijeme, odnosno žuto upozorenje izdano je za područje Jadrana i to zbog vjetra.