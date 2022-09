IZDANA UPOZORENJA ZA HRVATSKU, PRIJETI JAKO NEVRIJEME! Neke regije će biti posebno pogođene: Padaline, udari vjetra, a moguće i poplave

Autor: Dnevno.hr

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) izdali su narančasto upozorenje na količinu kiše u gospićkoj regiji u nedjelju, a ponajprije u Gorskom kotaru, te na jake udare vjetra za područje Kvarnera i Kvarnerića, kao i sjeverne Dalmacije.

“Moguće je da oborine bude više od 100 mm”, kažu iz DHMZ-a,

“Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni su uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima”, navodi se na stranicama Ravnateljstva civilne zaštite RH.





Bit će svega

Na području Kvarnera i Kvarnerića te sjeverne Dalmacije moguće je jako, mjestimice i vrlo jako jugo s najjačim udarima vjetra od 35 do 50 čvorova (65 do 95 km/h).

“Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila.

Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti, pa ako putujete, pratite informacije o prometu”, poručuju iz RavnateljstvA.

“Promjenljivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, a duž obale i s pljuskovima praćenim grmljavinom, lokalno i jače izraženim. Češća i obilnija oborina očekuje se na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru dok će je najmanje biti u sjevernim kopnenim predjelima, a na istoku zemlje ponegdje može izostati.

Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, u gorju ponegdje i jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo, mjestimice s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 8 do 13, na moru od 14 do 19, a najviša dnevna uglavnom od 14 do 19, na istoku i na Jadranu od 20 do 24 °C”, stoji u prognozi DHMZ-a za sutra.