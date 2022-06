IZDAN ALARM ZA HRVATSKU, STIŽE OPAKO NEVRIJEME! Propadaju planovi za vikend: Na snazi upozorenja, vrijeme će biti loše

Autor: N.K

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenje i žuti meteoalarm za veći dio Hrvatske zbog moguće snažne kiše i grmljavine.

Nestabilnost se očekuje u zapadnim krajevima i na sjevernom Jadranu gdje će već u utorak navečer i u srijedu biti kiše i grmljavine te izraženijih pljuskova.

U drugom dijelu noći kiša i grmljavina očekuju se i na istoku, prognozira DHMZ.





Sutra će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno s kišom i grmljavinom. Lokalno može biti izraženijih pljuskova uz veću količinu kiše, uglavnom u noći i prijepodne. U Dalmaciji promjenljivo uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito u unutrašnjosti. Vjetar slab i umjeren, ujutro ponegdje i jak sjeverni i sjeverozapadni.

Na Jadranu umjerena, podno Velebita jaka, na udare i olujna bura, od sredine dana u slabljenju, i okretanju na jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 17 i 22°C. Najviša dnevna od 20 do 26, u Dalmaciji do 29°C.

Zbog promjene vremena i mogućih nevremena Meteoalarm je izdao upozorenja za veći dio zemlje.

Prema trenutno dostupnim prognostičkim materijalima, u petak je u Jadranu izgledno produbljivanje ciklone zbog koje će još u Dalmaciji i na istoku zemlje biti vjerojatne nestabilnosti.









Za vikend stabilnije, sunčanije i toplije nego sredinom tjedna, no i dalje razmjerno vjetrovito.