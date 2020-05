IZBORNI REZULTAT OVISI O NJEMU: Tko je kapitalac koji će odigrati ključnu ulogu u Mostu na parlamentarnim izborima?

Autor: Ines Brežnjak

Groznica parlamentarnih izbora uvukla se u sve pore naših života. U trenutku kada je epidemija koronavirusa ‘utihnula’, ili smo je barem stavili pod kontrolu, na scenu su stupili naši političari koji su jedva dočekali svoj veliki povratak na male ekrane. Osim već dobro nam znanih, ovi će izbori, kako je krenulo, iznjedriti i neka nova politička lica, a u tome bi trebao voditi Most.

Dok Domovinski pokret Miroslava Škore reciklira stara lica, zbijajući svoje redove pokojim novim i zvučnim imenima, Most se okrenuo ‘novačenju’ pa već neko vrijeme javnosti i biračima predstavljaju nova lica, kreirajući tako “Most 2.0”, novu verziju stranke za nadolazeće izbore na kojima će se konstituirati deseti saziv Sabora Republike Hrvatske.

Popularni vjeroučitelj nova je zvijezda Mosta

Sva njihova nova lica, odnosno kapitalci kako ih stari Mostovci nazivaju, zapravo su nam dobro poznata, ali iz nekih drugih sfera. Oni su novi samo u političkoj areni, no njihov bi dosadašnji rad trebao povući određeni broj glasova koji će stranku opet pozicionirati na nacionalnu scenu. To „opet“ proizlazi iz činjenice da je u Mostu posljednjih tjedana poprilično turbulentno, jer je velik dio starih članova naprasno napustio stranačke redove, što je iznjedrilo pitanja hoće li se stranka do izbora održati ili pak će se nastaviti osipati do mjere da ostanu na razini male, lokalne stranke.

Među novim licima osim obitelji Raspudić jedno je jako poznato ime, čiji je glas i kritika Plenkoviću i njegovoj Vladi odjeknuo čitavom Hrvatskom kada su prosvjetari koncem prošle godine bili u štrajku. Riječ je o vjeroučitelju Marinu Miletiću iz Rijeke, koji je svoju borbu za pravdu odlučio nastaviti u političkim vodama, a njegovo se ime odmah u stratu nametnulo kao jedno od važnijih, koje će sudjelovati u kreiranju neke nove i drugačije politike.

Karizmatični vjeroučitelj zvijezda je štrajka prosvjetara, a njegov krik Plenkoviću s bine Trga bana Jelačića “Ovo je Liga prvak”“ bio je highlight prosvjeda te trenutak koji su svi mediji tog dana prenijeli u svojim vijestima.

Miletić je u žižu javnosti prvi puta dospio 2017.godine. Tada je pisao kolumne za Novi list, a njegova kolumna pod nazivom “Mrzitelji svetog Leopolda” objavljena u rujnu šokirala je ljevicu, a njega torpedirala na zvijezdane staze javnog prostora. Kada ga je javnost upoznala, Miletić je bio omiljeni vjeroučitelj u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci, školi koju su osnovali isusovci.

Prvi je od novih lica koji su ušli u stranačke vodove. “U trenutku kada sam vidio da mi se reže sloboda, i da mi se onemogućuje da budem slobodan, shvatio sam da se moram boriti za svoju slobodu i da se moram premjestiti na neka druga sportska polja. To je politika”, objasnio je svoj ulazak u političke vode u emisiji „Nedjeljom u 2“. Otac je dviju djevojaka, a njegovi poznanici odreda potvrđuju kako je riječ o divnoj osobi te velikom humanitarcu. Bio je voditelj katoličkih skauta, a oko sebe je okupljao ljude različitih mišljenja i vjeroispovjesti. Dugi niz godina bavio se i radijskim novinarstvom, a u svojim javnim nastupima uvijek ističe da je njegov cilj okupiti mlade, s kojima jako voli raditi.

Štrajk prosvjetara prošle godine nakon sporne kolumne ponovo je Miletića torpedirao pod svjetla reflektora. Među tada okupljenima oko sindikata koji su od Plenkovića i Vlade zahtjevali povećanje plaća i prava prosvjetnim radnicima nalazio se i on, a na velikom prosvjedu u Zagrebu, Miletić je bio jedan od govornika koji su se, u ime okupljenog kolektiva, odnosno nezadovoljnih učitelja, obraćali vlasti.

“Gospodine premijeru i gospodo političari, ovo je Liga prvaka! Štrajkamo zato jer nas opterećuju nepotrebnom birokracijom. Dolje Lumeni! Dolje!”, grmio je tada s govornice Miletić, kritizirajući pritom i (ne)uspješnu reformu resorne ministrice Blaženke Divjak. Iako su prosvjetari pozdravili njegov srčani govor, crkva njegov govor i nije baš najbolje prihvatila. Nedugo nakon što je Miletić, njihov vjeroučitelj, postao medijska senzacija te simbol borbe protiv tadašnje hrvatske vlasti, promptno je reagirala i Riječka nadbiskupija, pod čiju domenu spada i njegov vjeroučiteljski rad. U svojem su se priopćenju ogradili od Miletićevog djelovanja, a on je nakon četrnaest godina dobio premještaj u drugu školu. Osim što je loše sjeo njemu, njegov premještaj nisu dobro prihvatili niti njegovi tadašnji učenici, koji su prosvjedovali, tražeći da im vrate omiljenog vjeroučitelja.

Most 2.0

Nije dugo trebalo da se od aktivista Marin Miletić pretvori u političara, a sredinom ožujka medijima je odjeknula vijest da prestaje biti vjeroučitelj te se pridružuje Mostu i kreće u politiku.

“Da ste me pitali prije šest mjeseci, rekao bih vam pustite me na miru i vi i vaša politika, koja politika. No, onda odjednom shvatite da je politika dio svake pore koja vas okružuje, shvatite da ulazi u vaš život tamo gdje vi ne želite, da vas reže, da vam okove udara. I onda imate nekoliko načina kako se dalje ponašati: možete se stišati, možete raditi svoj posao, možete sklopiti ruke, možete se malo pognuti, a možete reći ‘Tako dalje ne ide’. Svu energiju koju ja imam, svu snagu, sve talente, svoj život, uložit ću u Most jer mislim da je to ispravna i prava odluka”, govorio je Miletić o svojem angažmanu u Mostu.

Njegov ulazak u Most mnogi su pripisvali tome što se stranka profilirala na način koji nekim bivšim članovima nije baš odgovarao. Most je od jedne političke platforma koja je okupljala različite ljude različitih svjetonazora postala konzervativna stranka desnice, a pod tom egidom koju više ne skrivaju izlaze i na parlamentarne izbore, pa ulazak Miletića, ali i bračnog para Raspudić na njihove liste i nije baš nešto pretjerano iznenadio.

U razgovoru za naš portal, politički tajnik Mosta Nikola Grmoja nedavno je izjavio kako oni stvaraju modernu stranku čiji temelji počivaju na domoljublju i patriotizmu, a njihova će se borba temeljiti na svemu onome što je aktualna vlast uništila. Na tragu toga, komentirao je i da ga ne brine odlazak starih članova, jer je stranka „živi organizam iz kojeg ljudi odlaze, a drugi dolaze“, osvrnuvši se pritom na njihove ‘kapitalce’ kako ih nazivaju, a na čijim imenima žele graditi budućnost stranke, takozvanog Mosta 2.0.

Dok Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić trebaju privuči dio intelektualne desnice koja cijeni njihove stavove, koji su dosad izneseni u javnom prostoru, Miletić će u Mostu biti onaj koji će pokušati okupiti mlade, a koje je u svom nedavnom nastupu na televiziji otvoreno pozvao da se aktivno uključe u politiku.

“Politika je prljava koliko su prljavi ljudi u njoj. Most to želi maknuti, zato sam se i priključio njima jer su to sve časni ljudi”, rekao je Miletić, usput pozvavši mlade da se uključe u njihovu borbu protiv prljave politike kakva je, po njihovom mišljenju, trenutno na vlasti.

Miletić kao ključni faktor koji će privuči mlade

Bez obzira na promjenu kursa, Miletić je ostao dosljedan sebi te se ne libi kazati što misli, a sada kada je napustio svoj posao te se okrenuo novom poslu, javno je progovorio i o svemu što se događalo nakon prosvjeda, iznijevši pritom teške optužbe na račun HDZ-a.

Miletić je, naime, kazao kako iza njegovog premještaja na drugu školu stoji HDZ, kojeg je tada žustro kritizirao.

Iako politika često mijenja ljude, njega, barem do sada, nije promijenila. Njegova bivša kolegica iz sušačke gimnazije otkrila nam je da je Miletić isti sada, kao novopečeni političar, kao i u vrijeme kada je bio vjeroučitelj.

“Ne vidim razlike njega u medijima i ovako u zbornici. Uvijek je glasan, jasan, pričljiv i uvijek pozdravi svoje kolege”, komentirala je naša sugovornica.

Samo riječi hvale za Miletića ima i Grmoja, koji smatra da je bivši vjeroučitelj velika novost i osvježenje u politici. “Marin je čovjek nevjerojatne energije i emocije. Jako je neposredan prema svima – prema ljudima kojima se obraća, prema novinarima – a taj njegov način na koji je neposredan je prava novost u politici”, kazao nam je Grmoja, pritom spomenuvši da je Miletićeva autentičnost super za Most.

“Od njegovog ulaska, stranka osjeća nevjerojatan rast, pa čak i veći nego 2015. kada se Most pojavio na političkoj sceni. Javlja mu se jako puno mladih ljudi, svakog dana brojimo gotovo pedesetak više pristaša i simpatizera”, rekao je Nikola Grmoja, koji ne skriva zadovoljstvo što se Miletić priključio njihovoj stranci.

Hoće li okretanje politici polučiti uspjeh kakav je Miletić zacrtao, treba vidjeti. No, njegova karizma, pa i neko očaravajuće magnetsko djelovanje na ljude kojima se obraća sigurno će polučiti porastu broja članova, o kojima Most sanja. U svojem novom ruhu te na krilima novih lica, ali i nekih starih koje je javnost do sada u njhovom djelovanju imala prilike dobro upoznati, ciljaju na otkidanje glasova HDZ-u i Domovinskom pokretu Miroslava Škore te nove mandate u Saboru.

Strategija, u kojoj je Miletić Mostova ‘Liga prvaka’ za sada solidno djeluje, a hoće li mu se sva silna energija koju ulaže u svoj novi angažman isplatiti, vidjet ćemo početkom srpnja, kada direktno s plaže, opasani ručnicima te namirisani kremom za sunčanje, skoknemo do birališta gdje će se održati još jedan u nizu „festivala demokracije“, kako naši vrli političari vole nazivati izbore.