IZBORI SUDBINE ZA BALKAN: Ruske kandže nad regijom, Vučić i Putin imaju plan. ‘Rusija je krucijalna za Kosovo’

Autor: E.P.

U zavjetrini svjetskih previranja ovaj tjedan Srbiju očekuju važni izbori.

Osim što su oči svjetskih geopolitičkih sila usmjerene prema istoku Ukrajine, s velikom zabrinutošću prati se i područje našeg susjedstva. Upravo je Srbija gdje je trenutni vladar Aleksandar Vučić kroz godine ovladao svim porama politike i društva točka vrelišta koja brine svjetske političare.

Vučićevo ‘sjedenje na dvije stolice’ između EU i Rusije, suzdržavanje od sankcija kako kažu ‘bratskoj Rusiji’, uz uvijek nemirnu Bosnu i Hercegovinu gdje Vučić i Putin imaju prijateljski entitet Republiku Srpsku, brige su koje unose nemir među političke vođe zapadnog svijeta.

Oporba preslaba

Što čeka Srbiju, kako će rasplet izbora utjecati na Hrvatsku i regiju i što sa svime imaju Rusi, upitali smo cijenjenog geopolitičkog analitičara u komentatora Denisa Avdagića.

“Srbiju čeka, kako stvari stoje, još jedna nadmoćna pobjeda Aleksandra Vučića i Naprednjaka. Nije to iznenađenje, oporba je slabo profilirana, a medijski stisak povezan s Vučićem je prejak da bi došlo do političkih promjena. Radi se o moćnoj stranačkoj mašineriji kontra koje idu prilično na brzinu organizirane koalicije i narušene oporbene stranke”, smatra Avdagić.

Koliko s izborima imaju Rusi, Avdagić komentira na način da ta veza svakako postoji u nekom obliku.

“Teško je govoriti koliko na sve to imaju utjecaja Rusi i na koji način imaju utjecaja. Odbaciti utjecaj ruske strane bilo bi naivno. Njima, Rusiji, je sada jako važno održavati bilo kakvu višu razinu suradnje s državama, pogotovo u Europi. Tako da ruskoj strani Srbija koja nije uvela sankcije već znači puno. Rezultat je to složenih odnosa koji uglavnom nisu išli na ruku samoj Srbiji, ali jesu strateškom interesu kojem su si postavili, a to je da onemogućuju Kosovu ostvarenje članstva u UN-u, za što je Rusija svakako krucijalna pa i Kina s kojom Srbija pod Vučićem također nastoji graditi skladne odnose. Ono što svakako treba napomenuti je Gazpromovo vlasništvo NIS-a, najvećeg oglašivača u Srbiji. Prisustvo Rusije u Srbiji je vidljivo na svim razinama. Diplomatska aktivnost je dosta opsežna, medijski su tamo, vjeruje se da i putem financiranja izravno djeluju na oblikovanje u brojnim segmentima društva. S druge strane u ekonomskom smislu, EU je daleko važniji partner za Srbiju zbog čega politički akteri pokušavaju manevrirati ili kako se to u zadnje vrijeme govori, “sjediti na dva stolca istovremeno”, pojasnio je analitičar.

Veliki interes za regiju

Kako će to utjecati na regiju, pitali smo stručnjaka.

“Ništa se ne mijenja u pogledu rukovodstva, ali tek će se nakon izbora vidjeti ide li i sam Vučić u nekom novom smjeru. On je umiješan u biranju trenutka presvlačenja odjeće. Tako da iako stalno gledate jednog te istog čovjeka, mijenja se njegov izgled, a time i orijentacija u međunarodnom smislu. Izbori su u idealnom momentu koji mu pruža mogućnost da odgodi odluku kako će se ponijeti prema brojnim pitanjima kako budućnosti Srbije, tako i u regionalnim odnosima. Jednim okom gledat će zbivanja u Ukrajini i reakcije Moskve, a drugim čvrsto prema zapadu”, rekao je Avdagić i objasnio poziciju Zapada i interesima europskih zemalja na srpskim izborima.

“Možemo reći posve slobodno da se sa zapada nitko ne petlja u tamošnje izbore. Zapadnim zemljama važno je prije svega da se izbori provode sukladno pravilima te da nema izbornih prevara. Interes je s druge strane da se što prije završi ta stalna ‘izborna drama’ te da se prema Srbiji postave i jasna pitanja o tomu ide li prema daljnjoj harmonizaciji s EU ili će se put prema članstvu zaustaviti i formalno. U svakom slučaju ne bih rekao da se radi o pritiskanju Srbije da uvodi sankcije prema Rusiji koliko pritiskanje da se Srbija opredijeli gdje želi ići. Bilo je i više nego dosta razumijevanja prema vanjskoj politici koju vodi, i u tom pogledu Vučić je dogurao i daleko više nego se očekivalo.

Tragičan trenutak za Europu

Za kraj je analitičar Avdagić prokomentirao trenutnu situaciju s ratom u Ukrajini.

“U tragičnom smo trenutku kao Europa. Civilne žrtve su i dalje prisutne, mogućnost prekida ratnog djelovanja i dalje nije previše opipljiva, a to je najvažnije, i to najvažnije nemaju prije svega Ukrajinci. Pregovarati se može i bez takvog pritiska. Rusija je stisnuta sankcijama, ali i rusko društvo je pod visokom represijom, neviđenom od Sovjetskog Saveza. Rusija je napregnuta ratom u Ukrajini i sad su u vrlo neugodnom položaju. Sam Putin treba vidljivu pobjedu kako bi, ako ništa drugo, zadržao stabilan položaj u Rusiji. Njegov ugled izvan Rusije u potpunosti je narušen. I dalje ne znamo dok kud to sve može ići, i što je cijena koju je kremaljska elita spremna platiti u ime sugrađana. Evidentno je kako je Ukrajina spremna pregovarati, spremna je bila i prije napada, tako da rat za to nije trebao. Kremlj će u stvarne pregovore ući tek kad tamošnja elita na čelu s Putinom zaključi kako je cijena rata postala prevelika, a taj ‘iznos’ znaju samo oni, ili samo onaj koji potpisuje račun i dogovor. No stvari više neće biti iste bez obzira”, zaključio je Avdagić.