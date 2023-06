Izaslanik pape Franje stigao u Moskvu! Ovo je njegov cilj, primit će ga Putinov savjetnik

Kremlj je potvrdio dolazak papinog izaslanika kardinala Mattea Zuppija u Moskvu na mirovne pregovore.

Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja, rekao je: “Visoko cijenimo napore i inicijative Vatikana i pozdravljamo težnju pape da doprinese okončanju oružanog sukoba.”

Dodao je da će na zahtjev ruskog predsjednika sa Zuppijem razgovarati savjetnik Vladimira Putina za vanjske poslove.

U Moskvi će biti do 29. lipnja.

BREAKING—@HolySeePress has announced that Cardinal Matteo Zuppi Archbishop of Bologna and President of the Italian Episcopal Conference, accompanied by an Official of the Secretariat of State, will visit Moscow June 28-29–as an Envoy of Pope Francis on a mission of peace. pic.twitter.com/dy1UJGZXVQ

— Bree A Dail (@breeadail) June 27, 2023