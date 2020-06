Izašao pred sud: Policijac koji je ubio Floyda nije se izjasnio o krivnji! Jamčevina milijunska

Sutkinja okruga Hennepin u američkoj saveznoj državi Minnesoti Jeannice Reding postavila je bezuvjetnu jamčevinu od 1,25 milijuna dolara za Dereka Chauvina (44), bivšeg policajca u Minneapolisu koji je gotovo devet minuta klečao na vratu 46-godišnjeg crnca Georgea Floyda te ga naposljetku ubio, piše Star Tribune.

BREAKING: Bail set at $1.25 million without conditions, $1 million with conditions for Derek Chauvin, the ex-Minneapolis police officer charged with second-degree murder in death of #GeorgeFloyd. https://t.co/zUdO3kaETa

— Star Tribune (@StarTribune) June 8, 2020