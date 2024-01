Iza zatvorenih vrata dogovara se kandidat za rušenje Milanovića: Jedno ime se posebno ističe

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Ovih dana, između božićnih i novogodišnjih praznika, iza zatvorenih vrata, poveo se u HDZ-u razgovor tko bi se mogao suprotstaviti Zoranu Milanoviću na predsjedničkim izborima. Iako su oni za godinu dana i iako su sada u fokusu parlamentarni izbori, navodno postoji neslužbena lista onih koji su po mišljenju stranačkog vrha idealni za suprotstavljanje, pa i pobjedu nad šefom države. Prava suprotnost njemu, pristojni prije svega. Imena se kriju, čak nema ni spekulacija tko bi to mogao biti, a u javnosti se samo spominjala nova stranačka zvijezda Ivan Anušić.

U HDZ-su su svjesni da ne mogu svog kandidata ponuditi javnosti u “pet do dvanaest” jer više nisu “Mesićeva vremena”, kada su autsajderi pobjeđivali na izborima. Potrebna je kontinuirana kampanja, pozicioniranje kandidata još u proljeće, bez obzira na europske i parlamentarne izbore. “Sve je, zapravo, u rukama našeg šefa, on će očito odrediti kandidata. U stranačkim kuloarima spominju se mnogi, od ministra Tome Medveda, za kojeg su nam u međuvremenu iz Ministarstva branitelja poručili da se neće kandidirati, do akademika Željka Reinera i nekih ljudi koji nisu stranački aktivni, ali imaju ugledne profesije. Najvažnije je da budući kandidati nemaju baš nikakve mrlje u biografijama jer će sukob s Milanovićem biti žestok”, kaže nam istaknuti član stranke.

Moguć sporazum

Milanović je gotovo iscrpio municiju i stara taktika udara na šefa HDZ-a više ne daje rezultata. Vrlo je simptomatično to što je u posljednje vrijeme sve manje prisutan i jedino je uzrujao vrh vladajućih božićnom čestitkom građanima. Ima nekoliko teorija zašto Milanovića više nema u javnosti kao prije, kada je gotovo svakodnevno bombardirao uvredama Plenkovića i njegove ministre. “Mi to tumačimo na nekoliko načina. Prvo, i njemu je jasno da ta taktika nije dala rezultate, izrečene su sve moguće uvrede i javnost je na to oguglala.

Više ni ne može smisliti nešto što će zvoniti. Drugo, njegov kurs koji je doveo do srozavanja razine političke rasprave nije u najvećoj mjeri prihvatila oporba, prije svega SDP. A sam Milanović vjerojatno je razočaran što i sam vidi da ovakva oporba, već kakva jest, nema šanse da promijeni bilo što. I treće, što je možda najmanje vjerojatno, ali se spominje, da će Milanović ipak postići neki tihi, prešutni, dogovor s vladajućima ako mi opet osvojimo vlast. To bi mu dalo mnogo veću šansu za drugi mandat”, kaže naš sugovornik.

U HDZ-u su izradili nekoliko strategija kako parirati neugodnom šefu države. Procjena je u vladajućoj stranci da je Plenković, kada se sve uzme i oduzme, bolje prošao u tom nemilosrdnom ratu koji je trajao od početka Milanovićeva mandata. Popularnost HDZ-a nije pala, sam Milanović, osim što je stvorio lošu atmosferu u vrhu politike, nije osobno ništa učinio u okviru svojih nadležnosti. Sve to ukazuje, procjenjuju u HDZ-u, na to da mogu stvoriti dostojnog kandidata za predsjedničke izbore, vjerodostojnog, nekoga tko će vratiti vjeru u funkciju predsjednika države. Ako već ne budu imali nekoga u svojim istaknutim redovima, možda će se okrenuti prema značajnim imenima iz svijeta znanosti, kulture, nekomu koga bi javnosti prihvatila, bez obzira na to jesu li birači lijevo ili desno orijentirani.

U HDZ-u su uvjereni da postoji više takvih kandidata izvan politike. Druga je stvar jesu li poznati Hrvati spremni prihvatiti kandidaturu i suprotstaviti se Milanoviću.

Smanjen izbor

U njegovu krugu misle kako u ovom trenutku nema nikoga tko bi imao značajniju karizmu, ako se izuzme Ante Gotovina, koji uporno odbija svaki politički angažman. Hrvatski akademici nisu prepoznatljivi u javnosti, Dragan Primorac je poznat, ali nije sigurno da bi ga vrh HDZ-a prihvatio. Nema značajnijeg književnika desne provenijencije, nikoga jakog iz svijeta filma, kazališta, glazbe, a sportaši baš i nemaju neki talent za politiku. Tako izbor nije baš širok. “Uostalom, sve će prelomiti Andrej Plenković nakon parlamentarnih izbora, a pitanje je hoće li već tada biti kasno”, smatra naš sugovornik.









Sve će, naravno, ovisiti o događajima koji će ionako označiti ovu godinu. A tu je mnogo nedoumica i pitanja na koje je sada nemoguće dati odgovor. Prije svega, tko uopće, osim Plenkovića, može biti hrvatski premijer. Peđa Grbin i Sandra Benčić svakako ne. To je jedini konkretan odgovor. U HDZ-u ima nekoliko osoba koja bi mogle obavljati premijersku funkciju da Plenkovića nema, ali u oporbi se zasad ne vidi niti jedan lider. Tako će možda deficit jakih ličnosti u oporbi ponovno ići na ruku premijeru da ostvari hat-trick, a oporbu čeka izbor novog vodstva koje će dobiti šansu za četiri godine.

Ovo će svakako biti jedna od najneizvjesnijih godina kada je riječ o politici. Jedina prava šansa da skinu HDZ s vlasti je ujedinjenje oporbe, ali ono nije na vidiku. Čak se više i ne govori o koaliciji SDP-a i Možemo, da se neka vrsta suradnje s Mostom i ne spominje. Domovinski pokret je demantirao da je moguća bilo kakva koalicija s HDZ-om, ali neki to procjenjuju samo kao vješt manevar.

Sve ostale izborne kombinacije su zanemarujuće. Domovinski pokret danas se profilirao kao najjača desna stranka i o uspjehu na izborima u mnogočemu će ovisiti kako će izgledati politička slika Hrvatske. Hrvatski suverenisti najavljuju suradnju s Mostom, ali oni nemaju jaku bazu koja bi mogla bilo što promijeniti.









Šuplje nade

“Za bolju Hrvatsku” platforma je koja je okupila Fokus, IDS, Reformiste i PGS, ali ni ta grupacija ne može računati na spektakularan uspjeh. A još manje Socijaldemokrati, HSS i Hrvatski laburisti. Nije jasno ni kakve su ambicije Damira Vanđelića i njegove Republike, a Ivica Todorić više ne govori o ambicijama da osnuje stranku i izađe na izbore.

Ovo će biti godina koja će imati utjecaja i na lokalne izbore iako oni neće biti ove godine. HDZ će svakako pokušati svim sredstvima destabilizirati zagrebačku i splitsku vlast, s tim da su svjesni da u Rijeci teško mogu imati gradonačelnika. Posao diskreditiranja Tomislava Tomaševića i Ivice Puljka već je započeo, a može se očekivati da će se u sljedećim mjesecima intenzivirati. Jedini je problem što ni HDZ nema nekoga tko bi mogao biti uvjerljiv gradonačelnik. Zagrebački HDZ luta, većina građana i ne zna tko ga vodi, a splitski HDZ-ovci su razjedinjeni. Ako se želi pobijediti u Zagrebu i Splitu, mora se početi s ozbiljnim poslom već danas, a to se zasad u HDZ-u ne događa. Kao da su se zadovoljili osječkim gradonačelnikom, a druge velike i veće gradove prepustili su na milost i nemilost.

Kao i prije svakog kruga izbora, pojavljuju se ambicije bivših političara, od kojih su mnogi politički mrtvaci. U posljednje vrijeme znakovito je komentirao prilike u zemlji Tomislav Karamarko, koji, kao i uvijek, osluškuje puls desnih birača, a zaboravlja da je gotovo nemoguće vratiti se na političku scenu bez šire podrške javnosti. Čak je i Željko Kerum u zadnjim “nastupima” na društvenim mrežama ponovno koristio pozdrav “vaš gradonačelnik” pa možda i on računa na povratak. Milijan Brkić se ne oglašava, kao ni Ivo Josipović s lijevog spektra, ali ipak ima razmišljanja da bi se i za njih mogao naći prostor za “uskrsnuće”.

A ovi izbori potvrdit će ono što se i dosad znalo, da nema uspjeha bez aktivnosti na društvenim mrežama. Ni hibridni rat stranih službi nije isključen, pa tako izbori neće biti samo tiskanje bezveznih slogana na jumbo-plakatima. Vidjet će se tko iza sebe ima kvalitetne, moderne stručnjake za politički marketing više nego ikada.

Povratak terorizma

Burno vrijeme očekuje i hrvatske građane. Sve je prisutnija teza, zbog događaja u svijetu, da će se ponovno uvesti neka vrsta vojnog roka, kraćeg nego prije, ali i efikasnijeg. Sve, naravno, ovisi o prilikama u Europi, ali je sigurno da će ove godine “vojne teme” biti vidljivije. Uopće, sigurnosnim prilikama bit će posvećena mnogo veća pozornost jer o tome ovisi i sudbina hrvatskog turizma. Nije isključen povratak terorizma u sve europske gradove, pa tako ni Zagreb i drugi hrvatski gradovi od toga ne bi bili pošteđeni.

Vrijeme darivanja prije svake runde izbora donijet će korist brojnim građanima, iako smo još daleko od razvijenih europskih država. Nevjerojatno je da oporbeni političari ne koriste brojke koje pokazuju da se od ulaska u EU nisu previše maknuli s dna europskih članica, a da nas u mnogočemu sustižu i prestižu Rumunjska i Bugarska. Ali, kako oporba promaši svaku loptu, tako će biti i s ovim hrvatsko-europskim temama.

U svakom slučaju, vrijeme bezbrižnosti prolazi. Iz Njemačke stižu tamni oblaci i vrlo će se brzo odraziti i na prilike u Hrvatskoj. Ni u Italiji ne cvjetaju ruže, a sve se to vidi već sada na izvozu hrvatskih proizvoda. Skupoća hrvatskog turizma u odnosu na kvalitetu doći će na dnevni red ove sezone, kada će možda mnogi odustati od preskupe Hrvatske. Teško je predviđati što će biti i s inflacijom, cijenama energenata, a oni krajnje pesimistični podsjećaju na predviđanja nekih stručnjaka da možemo očekivati i nove viruse koji će, poput korone, izmijeniti naš život.

Sve u svemu, još ovaj tjedan možemo uživati u postblagdanskom dobu. Uskoro dolazi vrijeme izazova na svim planovima.