IZA SEBE OSTAVLJA OGROMNO NASLJEDSTVO! Zanimljiv popis imovine preminulog ‘kralja peciva’: Posao mu je cvjetao

Autor: I.G.

Tragična vijest odjeknula je poslovnom zajednicom, ostavljajući za sobom prazninu nakon iznenadnog gubitka jednog od najuspješnijih menadžera – Ivana Paraća. Njegovo ime neizostavno je povezano s uspješnim tvrtkama koje su procvjetale pod njegovim vodstvom, dok su mnoge od njih postale sinonim za poslovni uspjeh.

Parać je živio na prestižnoj zagrebačkoj lokaciji Tuškanac, u vili koja je službeno registrirana na njegovo ime bez ikakvih tereta. Prema informacijama iz zemljišnih knjiga, vila ima površinu nešto više od 870 četvornih metara, od čega kuća zauzima oko 200 četvornih metara, a dvorište oko 650 četvornih metara.

Tvrtka Turanj projekt d.o.o., koja se bavi upravljanjem nekretninama, registrirana je na ime Paraća. On je bio suvlasnik te tvrtke zajedno s Vinkom Čilašem, s kojim je od 1992. godine, pa sve do 2021. godine, bio vlasnik kompanije “Pan-Pek”, poznate po proizvodnji peciva i smrznutih pekarskih proizvoda. “Turanj projekt” d.o.o. osnovan je u lipnju 2008. godine s temeljnim kapitalom od 20 tisuća kuna. Do sada ta tvrtka nije prijavila značajnije prihode. Krajem 2022. godine, dnevnik Slobodna Dalmacija objavio je članak o nekretninskom poslu te kompanije. Radilo se o izgradnji četiri vile i zgrade sa po dva kata iznad prizemlja u Turnju kod Zadra.





Druga tvrtka povezana s Paraćem i Čilašem je Tim nekretnine d.o.o., registrirana na istoj adresi u Gajevoj ulici u Zagrebu. Ova tvrtka također se bavi iznajmljivanjem i upravljanjem nekretninama. Prošle godine, tvrtka je prijavila prihod od 2,7 milijuna eura i dobit od 780,5 tisuća eura. Čilaš je direktor tvrtke, dok je Parać bio član uprave. Tvrtka je osnovana u lipnju 2007. godine i ima temeljni kapital od 4,4 milijuna kuna. U tvrtki radi sedam zaposlenika. Prethodne godine, 2021., tvrtka je također ostvarila ukupan prihod od oko dva milijuna eura, uz dobit od 780,5 tisuća eura.

Parać i Čilaš su također povezani s nekoliko drugih tvrtki koje se bave proizvodnjom, trgovinom i uslugama. Jedna od njih je tvrtka Valentino moda d.o.o., koja je prijavila prihod od 152 tisuće eura i dobit od oko 24 tisuće eura u prošloj godini. Također, tvrtka Olimp Cro, koja se bavi maloprodajom, ostvarila je prihod od 194,4 tisuće eura i dobit od 76,9 tisuća eura. Ostale tvrtke povezane s Paraćem i Čilašem uglavnom su bile vezane uz Pan-Pek.

Parać i njegov partner su često isticali da su bili pioniri u smrznutoj proizvodnji u Hrvatskoj. Njihov posao s pekarskim proizvodima počeo je 1993. godine i ostvario je izvanredne rezultate. Već tri godine kasnije, preselili su se na lokaciju na Radničkoj cesti, a sedam godina nakon toga izgradili su najmoderniju tvornicu pekarskih proizvoda na zagrebačkoj Planinskoj ulici, piše Jutarnji list.