Iza američkih napada na Kolindu i Milanovića krije se Hrvatica: Godinama kritizira Hrvatsku

Autor: Iva Međugorac

Nedavno je domaćom političko-medijskom scenom poprilično snažno odjeknulo pismo koje je američki kongresnik Doug Lamborn uputio našem premijeru Andreju Plenkoviću i američkom državnom tajniku Antonyju Blinkenu posebice radi toga što se ono javnim prostorom proširilo nedugo nakon što je bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović progovorila o ruskom utjecaju na kampanju za predsjedničke izbore s kojih je izašla kao poražena, a nakon čega je predsjedničku funkciju preuzeo Zoran Milanović.





S pismom povezana Hrvatica Nataša Srdoč?

U pismu se bivša predsjednica, ali i predsjednik Milanović optužuju za prorusko djelovanje, no Večernji pak tvrdi kako je sporno pismo po svemu sudeći napisala Nataša Srdoč, Amerikanka porijeklom iz Rijeke, mada treba napomenuti da je pismo doista poslano iz kongresnikova ureda. Spomenuti kongresnik iz redova je Republikanaca, a Srdoč i njen suprug Joel Anand Samy vode think-thank International Leaders Summit u Washingtonu koji i jest povezan s američkim republikancima baš kao i nevladina organizacija Adriatic Institute.

Ono što se čini zanimljivo jest to da je vijest o kongresnikovom pismo prvo objavljena na društvenim mrežama Nataše Srdoč i njenog supruga koji su pohvalili Lamborna. Nije Srdoč u našem javnom prostoru posve nepoznata figura, štoviše, ona je godinama aktivna i vrlo je upitno u čijem interesu i za čije interese radi jer je primjerice još 2009-te godine u američkim novinama pisala članke u kojima je tvrdila kako zbog korupcije Hrvatsku ne bi trebalo primiti u EU.

Dvije godine kasnije ona i suprug osnovali su stranku Hrvatska 21.stoljeća preko koje su u Bruxellesu lobirali da se Hrvatska ne primi u EU, a potom se Srdoč otvorenim pismom obratila i bivšoj njemačkoj kancelarki Angeli Merkel od koje je tražila da Njemačka stopira ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Svojedobno je u američkim medijima pisala kako je hrvatska nabavka izraelskih borbenih aviona korupcija teška milijardu dolara.

Kongresnik u pismu spominje korupciju u Rijeci

Ono zbog čega se i sadašnje kongresnikovo pismo poistovjećuje sa Srdoč jest to što on u njemu spominje navodnu korupciju u Rijeci i okolici, o čemu je Srdoč progovarala još tijekom 2019-te godine kada je Grad Rijeku optužila da opstruira njen projekt vrijedan 30 milijuna eura, odnosno da stopiraju realizaciju gradnje Adriatic luksuznih stambenih tornjeva za koje je ona bila zadužena. Srdoč se inače u Rijeku nakon dugogodišnjeg života u inozemstvu vratila još tijekom 2004-te te se ondje nastanila sa suprugom Joelom, koji je inače američki novinar.

Ovaj se dvojac već dugo u javnom prostoru problematizira zbog poruka koje šalje u javni prostor pa se tako Srdoč spominjala i u vrijeme kada je bivša predsjednica posjetila Izrael prilikom čega je tvrdila da Grabar-Kitarović potiče antisemitizam i ekstremizam. Pažnju je Srdoč privukla i tijekom 2011-te godine kada je tražila poništenje parlamentarnih izbora zbog neispravnog popisa birača, a nakon nezamjetnosti kroz pet godina postojanja njena stranka službeno je izbrisana iz Registra političkih stranaka. Potom se Srdoč u medijima pojavljivala nakon što je zatražila ostavku nekadašnjeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, o kojem je negativistički pisala u Huffington Postu.

“Zlatan Hasanbegović, poznat zbog poricanja genocida ustaškog režima koji je surađivao s nacistima tijekom Drugog svjetskog rata, fotografira se noseći nacističke znakove i javno hvali nacističkog imama iz SS trupa kao reformatora, imenovan je ministrom kulture u HDZ-ovoj vladi desnog centra. U godini dana, Hrvatska je nazadovala, a sve je kulminiralo imenovanjem ministra Hasanbegovića za ministra kulture. HDZ-ova autoritativna i korumpirana vladavina mora biti zaustavljena, a hrvatski ministar kulture poznat po antisemitizmu trebao bi otići”, pisala je Srdoč prema čijem mišljenju su Hrvati narod koji je ušutkan tijekom vladavine Franje Tuđmana 1990-ih.

Neobična objašnjenja američkog kongresnika

Zanimljivo je kako njen Adriatica institut godinama nije bio usklađen sa Zakonom o udrugama niti je predavao financijska izvješća, ali to nju nije previše pogađalo iako je i Transparency International Hrvatska zbog nepoštivanja zakona javnim pismom prozivao Srdoč, ona se na to nikada nije očitovala. U Hrvatskoj je Srdoč poznata i kao zagovornica uvođenja flat-taxa, odnosno jedinstvene porezne stope koja bi prema njenom mišljenju dovela do značajnog gospodarskog rasta i razvoja ekonomije, a u medijski prostor dospjela je i u vrijeme kada je žestoko kritizirala politiku bivšeg premijera Ive Sanadera.









Inače je u vezi spornog pisma N1 televizija poslala upit i uredu samog kongresnika Lamborna u Washington kako bi podrobnije objasnio svoje teze posebice one koje se odnose na hrvatske političare, domaće pravosuđe i gradsku vlast u Rijeci kao i one u kojima se spominje sustavna korupcija, odbijanje istrage međunarodnog pranja novca u našoj zemlji kao i dozvoljavanje sankcioniranim ruskim oligarsima da zadrže svoje luksuzne nekretnine u našoj zemlji kao i blokiranje i iznuđivačke prakse prema američkim investicijama, za što su s N1 tražili i eventualne dokaze.

“Nažalost, pod vodstvom predsjednika Milanovića, Hrvatska je otvorila vrata proruskoj nazočnosti u regiji. Od protivljenja kandidaturama Finske i Švedske za NATO do kritiziranja vojne pomoći Ukrajini, predsjednik se ulagivao Vladimiru Putinu i ruskim oligarsima”, odgovorio je kongresnik Lamborn poprilično šturo dodajući da kao što je vidljivo sankcionirani oligarsi na popisu američkog Ministarstva financija još uvijek posjeduju nekretnine duž Jadranskog mora.

”Bio sam dodatno nezadovoljan kada sam saznao da je jahta sankcioniranog oligarha napustila hrvatsku marinu Murter u siječnju 2023. Zahvaljujem premijeru Plenkoviću i njegovoj Vladi zbog kontinuirane potpore ukrajinskom narodu u njihovoj borbi protiv ruske neizazvane invazije. Dok se Hrvatska pokušava u potpunosti osloboditi ruske ovisnosti i službene korupcije, tražim daljnju suradnju između Sjedinjenih Država i Hrvatske, našeg ključnog NATO saveznika, u premošćivanju prosperitetnijeg euroatlantskog partnerstva”, naveo je kongresnik iz Colorada, dok se na njegove navode referirao premijer Plenković odgovarajući na pitanje oporbenog saborskog zastupnika Milana Vrkljana.

Premijer je pri tome podsjetio da je Lambron prije par mjeseci u sklopu izaslanstva Kongresa posjetio Hrvatsku, a na tom susretu tonovi su bili pozitivni i konstruktivni te su reflektirali odlične i partnerske odnose između Hrvatske i Sjedinjenih Država.

“Tko su ljudi koji su od tog posjeta, pa i u kontekstu ovakvih posjeta, ovo su samo crtice u odnosima SAD-a i Hrvatske, bili u kontaktu s navedenim kongresmenom, pa je onda i netko od njegovih suradnika, pretpostavljam, napisao ovo pismo, meni to nije poznato. Ja sam tražio i veleposlanstvo u SAD-u i ministarstvo vanjskih poslova da ispitaju, da vidimo o čemu se radi. To nije pisao sam, nije pisao u dokolici, nije pisao ničim izazvan. Pisao je na temelju nečijeg inputa. Taj input je, koliko ja mogu razumjeti, došao više od tu negdje, iz naših kuhinja i laboratorija, a puno manje iz SAD-a”, konstatirao je: “Nama kao Vladi nije poznato, a vjerujem da bi nam bilo poznato, da je bilo koji ulagač u Hrvatsku, a da je iz SAD-a, imao bilo kakav problem, a kamoli bilo kakvu ucjenu”, zaključio je Plenković.