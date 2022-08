IZA AFERE SE KRIJE VELIKI KAPITALAC! HDZ-ovci bruje o INA-i: Plenkovićevi suradnici uočili metu i kreću u napad

Autor: Iva Međugorac

“Nadzorni odbor ne dobiva pojedinačne ugovore na stol, nego poslovanje prati kroz izvješća uprave i revizije”, riječi su to kojima je iskusni menadžer Damir Vanđelić komentirao veliku Ininu aferu u čijem je Nadzornom odboru i sam sjedio. Treba međutim naglasiti kako je Vanđelić u svojim posljednjim medijskim istupima jasno precizirao kako su se suspektni poslovi o kojima bruji cijela država odvijali tijekom listopada 2021.godine dok je on razriješen u prosincu iste godine iz čega proizlazi da je prva izvješća o spornim ugovorima dobivao Nadzorni odbor koji ga je naslijedio.

Premda se Vanđelić prilično precizno ogradio od događanja u INA-i u HDZ-u se s tim njegovim argumentima baš i ne mire jer je Vanđelić za članove vladajuće stranke bliske premijeru Andreju Plenkoviću ionako već neko vrijeme trn u oku posebice kada se spomenu njegove potencijalne premijerske ambicije.

Nije tajna da Plenković i Vanđelić nisu u dobrim odnosima još od posljednjih lokalnih izbora na kojima je ovaj bivši ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba odbio premijerovu ponudu o kandidaturi ne pristajući na to da bude rezervi igrač tada još uvijek prilično aktivnog i angažiranog Milana Bandića. Od tih izbora pa sve do dana današnjeg traje konflikt između Plenkovića i Vanđelića koji je nedavno oformio vlastitu udrugu koja bi se mogla transformirati u političku stranku te samim time ugroziti Plenkovićeve planove o borbi za treći uzastopni mandat.





Ljuti su na Vanđelića

No, dok Plenković planira afere se nižu ova posljednja sa Inom jedna je od najsloženijih i najvećih u njegova oba mandata, a osim što je u velikoj akciji policije i Uskoka priveden direktor u Ini Damir Škugor, zajedno s njime pao je i predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Josip Šurjak te poduzetnik i njegov poslovni partner Josip Husić, Škugorov otac Dane, ali i Marija Ratkić iz Plinare istočne Slavonije. Ovaj pozamašan popis imena i uglednika i u samom HDZ-u izazvao je lavinu reakcija, a oni bliski Plenkoviću prst upiru baš u Vanđelića.

“Kako lumen za kakvoga se Vanđelić predstavlja nije postavio pitanje preniske cijene plina koja je niža od tržišne, a bio je tolike godine u Nadzornom odboru Ine”, pita se jedan naš sugovornik blizak premijeru Plenkoviću te nadalje postavlja pitanje kako je moguće da Vanđelić nije kao iskusan i sposoban menadžer shvatio da se plin može prodavati po višoj cijeni.

“Vidite takvi poput njega bi solili pamet Plenkoviću”, konstatira naš sugovornik blizak predsjedniku Vlade. Odgovore na pitanja koja se u Plenkovićevom krugu postavljaju ponudio je osobno Vanđelić, ali unatoč tome HDZ-ovim teorijama nije kraj pa neki drže da je ova afera početak Vanđelićeva obračuna s Plenkovićem.

Iza afere se krije veliki kapitalac

“Ovo je prevelika priča i za to netko mora snositi posljedice iz Vanđelićeva kruga najavljivalo se rušenje Plenkovića kroz njegova saznanja o INA-i i lako je moguće da to starta sada kada je Plenković odlučio boriti se za još jedan mandat” komentira se u vladajućoj stranci u kojoj također ističu da se bivši ministar gospodarstva Tomislav Ćorić na vrijeme maknuo te da nije nemoguće da je pobjegao iz Banskih dvora baš zbog otvaranja ove velike afere. Istovremeno malo tko vjeruje da bi aktualni ministar Davor Filipović mogao imati veze s ovom aferom jer se on INA-om naprosto nije ni stigao baviti.

“Nevjerojatno je da nitko iz Ine nije primijetio da se tu nešto čudno događa ovo sigurno nije krah ove priče, a pitanje je tko je tu koga štitio i zašto nisu uhićeni predsjednik i članovi uprave jer po statutarnim odredbama korporacije ugovore o prodaji te količine plina i financijske transakcije donosi uprava društva s predsjednikom”, zaključuje se na koncu među članovima vladajuće stranke koji su uvjereni da su i u ovoj aferi pale sitne ribe iza kojih se vrlo vjerojatno krije neki veliki politički kapitalac.