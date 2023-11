Iz Slovenije dolaze dramatične snimke: Prognostičari poslali ozbiljno upozorenje za Hrvatsku

Danas će biti oblačno s kišom te obilnim pljuskovima i grmljavinom.

“Mjestimice pljuskovi mogu biti jače izraženi, osobito na Jadranu i u gorju, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Poslijepodne sunčanije, no lokalno se i dalje očekuje kiša, posebice navečer uz obalu.

Vjetar umjeren i jak jugozapadni i južni, uglavnom u gorju i na Jadranu s olujnim udarima, još ujutro u Dalmaciji i jugo. Prema večeri vjetar u slabljenju. Temperatura zraka na kopnu većinom od 11 do 17, na Jadranu od 15 do 20 °C, navečer osjetno svježije”, stoji u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

DHMZ je danas zbog kiše, jakog vjetra i grmljavinskog nevremena objavio crveno upozorenje za obalu. Za dubrovačku i gospićku regiju, kao i za Velebitski kanal i zapadnu obalu Istre na snazi je narančasto, dok je u unutrašnjosti na snazi žuto upozorenje.

“Sutra će biti sunčano, povremeno s umjerenom i povećanom naoblakom. Mjestimice će biti još malo kiše, uglavnom na sjevernom i južnom Jadranu te u gorju. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu mjestimice umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 9, na Jadranu između 10 i 15, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 18 °C”, izvještava DHMZ.

I dok u Hrvatskoj još nije kritično, iz susjede Slovenije dolaze dramatične snimke. Naglo rastu rijeke u Goranjskoj i Posočju počele su naglo rasti. Na području Save Bohinjske i gornje Soče već je počelo izlijevanje.

U Italiji su automobili na ulicama skroz potopljeni, a nekoliko rijeka se već izlilo.

Incredible video out of Pisa, Italy as heavy rain led to scenes like this of the rushing flood waters. Emergency crews had to rescue dozens of people. pic.twitter.com/ICWpuvenbp

— WeatherNation (@WeatherNation) November 3, 2023