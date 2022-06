IZ RUSIJE S LJUBAVLJU! Lavrov se topi od miline: ‘Ništa neće stati na put između prijateljstva Rusije i Srbije’

Autor: Ivor Kruljac

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, održao je konferenciju uživo, povodom otkazivanja posjeta Srbiji kako su Bugarska, Rumunjska i Crna gora zatvorili svoj zračni prostor za avion ruskog dužnosnika.

“Nismo čuli nikakvo objašnjenje no očekujemo da ćemo ih čuti. Zemlje će vjerojatno reći da ih je na to prislio NATO, a NATO i EU da je to suverena odluka. No, nitko neće narušiti naše odnose sa Srbijom. Pozvali smo srpskog ministra vanjskih poslova da uskoro posjeti Rusiju, a nadam se da se njegov zrakoplov neće povrgnuti još jednoj sramoti Bruxellesa koji je izgubio sav svoj integritet”, komentirao je Lavrov upozoravajući kako je Bruxelles odlučio biti gospodar budućih života na Zapadu te da od svojih birača prave budale.

“Mi smo oplanirali jedan široki plan rada i bili smo spremni rahgovarazi o partnertsvu, ali očito da čudovišta u Bruxellesu to nisu željeli, ali i sad s Beogradom možemo razgovarai o Kosovu i BiH. Ttrebaju se poboljšati odnosi u regiji, potreban je otvoreni Balkan, ali očito je da NATO i Bruxelles žele zatvoreni Balkan”, objasnio je Lavrov. Požalio se i na izjave iz Bruxellesa, konkretno Borella (i njegove izjave kako se Ukrajina mora riješiti isključivo vojno) na antirusku politiku te kako cijeni hrabru politiku Srbije koja pokušava zadržati odnose sa svima.





“NATO ih treba kako bi proširio svoje antirusko područje u Europi i kako bi stvorio sustave kojima žele suzbiti Rusiju”. rekao je Lavrov dodajući kako su narodi Crne Gore i drugih država s kojima su prije imaali dobre odnose sada u vrlo teškoj situaciji. Lavrov je naveo i kako Rusija ne želi raditi ništa što bi dodatno otežalo situaciju, već to rade političari na Zapadu.

“Sve više ljudi se prisjeća suradnje s Rusijom i pitaju se ‘zašto radimo od Rusije neprijatelja?’. Trebao sam ostaviti i bilješku u knjizi sjećanja na osloboditelja Beograda te želim ovo prilikom odati počast svim srpskim i ruskim braniteljima koji su pali u borbi. Nikada nećemo zaboraviti to”, naveo je Lavrov. Dodao je i da trenutno nema nikakve pozive niti je on pozvao dužnosnike NATO zemalja.