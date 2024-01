Iz Rusije objavili u kojem slučaju ide objava rata: ‘Nadam se da naši vječni neprijatelji to znaju’

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev upozorio je ovoga petka da će Moskva smatrati slanje britanskih vojnika u Ukrajinu objavom rata Rusiji. Medvedev, danas zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, reagirao je na posjet britanskog premijera Rishija Sunaka Kijevu. Podsjećamo, Sunak je u Kijevu danas najavio povećanje financijske pomoći Ukrajini kako bi mogla kupiti nove vojne dronove. “Nadam se da naši vječni neprijatelji – arogantni Britanci – shvaćaju da bi raspoređivanje službenog vojnog kontigenta u Ukrajini bila objava rata našoj zemlji”, objavio je Medvedev na Telegramu.

Medvedev je također postavio pitanje kako bi se zapadna javnost osjećala kada bi Sunakovo izaslanstvo bilo napadnuto kazetnim streljivom u središtu Kijeva, kao što se nedavno dogodilo ruskim civilima u Belgorodu, u blizini ukrajinske granice. U tom je incidentu 30. prosinca poginulo najmanje 20 ljudi, uključujući dvoje djece, a ozlijeđeno je 111, rekao je. Ukrajinski portal RBC-Ukraine objavio je, pozivajući se na neimenovane izvore, da su ukrajinske snage pucale na vojne mete u Belgorodu kao odgovor na masovno rusko bombardiranje ukrajinskih gradova dan prije.

Otvaraju se frontovi

Na drugom dijelu svijeta pak, u Crvenom moru, danas je došlo do nove eskalacije.

Najnoviji napadi na mete Huta u Jemenu vjerojatno neće potpuno zaustaviti pobunjeničku skupinu, rekao je dopisnik za Bliski istok Alistair Bunkall. Dodaje, ni u jednom trenutku ne misli da Huti neće uzvratiti. Smatra, htjet će pokazati da još uvijek mogu napadati brodove u Crvenom moru.

“Imajte na umu da su godinama ratovali sa Saudijskom Arabijom i nikada nisu poraženi. Tako da ovo neće mnogo odbaciti Hute, ne mislim to”, ocjenjuje. Također napominje da je Bahrein jedina arapska zemlja koja je podržala najnovije napade SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva. U međuvremenu, Jordanci su bili vrlo kritični i opisuju napade kao neuspjeh američke diplomacije.

Ranije smo najavljivali sve moguće eskalacije za ovu godinu. “Rat Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze trajat će cijelu 2024. godinu”, rekao je to glasnogovornik izraelske vojske u obraćanju svojim vojnicima povodom Nove godine. “Izraelska vojska mora planirati unaprijed jer ćemo biti pozvani na dodatne vojne zadatke kroz cijelu ovu godinu”, rekao je u nedjelju Daniel Hagari.

Dodao je da će deseci tisuća rezervista biti potrebni za nastavak rata, no da će i dio njih pauzirati od sukoba kako bi se pripremili za “dugotrajne borbe”. Valja podsjetiti, Izrael je mobilizirao 300 tisuća rezervista za rat, što je oko 10 do 15 posto radne snage cijele države. Dio njih brzo je otpušten, no vladini izvori tvrde kako njih između 200 i 250 tisuća i dalje služi jer su odsutni s posla ili sa sveučilišta.









Kina vreba kao mačka

kineski predsjednik Xi Jinping u novogodišnjem čestitanju rekao je nešto što je alarmiralo zapadne političke elite.

“Ujedinjenje s Tajvanom je neizbježno”, rekao je i upozorio svijet. Također, sam rat u Ukrajini je nakon dužeg statusa quo i nakon što se mislilo kako se fokus u potpunosti prebacuje na Izrael i Gazu, ponovno naglo eskalirao. Nekoliko dana prije kraja 2023- godine Rusi su izveli jedan od najjačih napada od početka invazije te su gađali gradove diljem Ukrajine.

No, ono što je možda još i više zakompliciralo situaciju jest brzi odgovor Ukrajine i najveći napadi vojske Volodimira Zelenskog na rusko tlo. Žestoki raketni napadi na ruski Belgorod izazvali su pak Putinov bijes te je odmah stigla najava reakcije.

Ruski predsjednik obećao je “intenzivirati” napade na Ukrajinu, navodeći da će ruska vojska nastaviti gađati ukrajinska “vojna postrojenja”. Ukrajinski zračni napad na ruski grad Belgorod nazvao je “namjernim napadom na civile”. Inače, u subotnjem napadu ubijene su 24 osobe, a više od 100 ih je ozlijeđeno.