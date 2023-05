IZ RIJEČI ZELENSKOG NAZIRE SE VELIKI STRAH! Nakon pompoznih najava veliko razočarenje: Rusi bi mogli pokrenuti eskalaciju rata

Autor: Zoran Meter7dnevno

Tlo na jugoistoku Ukrajine već se dovoljno osušilo i blato više ne može biti izgovor, tj. prepreka za početak dugo najavljivane proljetne ofenzive. Ali što se to onda događa i zašto ofenziva ne počinje iako je pred vratima ljeto?

Odgovor je zapravo jednostavan i na njega sam ukazivao i u ranijim analizama: jamstava za uspjeh ofenzive nema, a slab rezultat ili pak njezin krah mogao bi za Kijev biti fatalan.

I sigurno nije stvar u stalnim potraživanjima Kijeva ovih ili onih vrsta oružja koja mu navodno još trebaju, jer su najiskusniji američki i NATO-ovi generali proteklih desetak dana uvjeravali javnost i ukrajinski državni vrh da je isporučeno gotovo sve što mu je nužno i što je bilo planirano za uspješnu ofenzivu.





Dakle, stvar je čisto psihološke prirode, odnosno straha od posljedica eventualnog neuspjeha. Koliko god ukrajinski vojnici bili motivirani i hrabri, stvar je kudikamo kompleksnije prirode od želje za ratovanjem. Vojnik iz rova ne vidi ništa drugo osim neprijatelja ispred sebe, dok državni vrh ima puno širu sliku i mora uzimati u obzir cijeli niz složenih elemenata vojne i političke prirode.

Jedno su taktičke borbe koje se vode za pojedine gradove ili sela, a nešto je sasvim drugo kretanje u masovni, široki juriš na protivnika za kojeg znaš da je upoznat s tvojim planovima i da je dobro ukopan i pripremljen za odgovor.

Promijenjena percepcija

Zanimljivo je u tom smislu ukazati i na to kako se percepcija o lošim i loše vođenim ruskim vojnicima proteklih tjedana dramatično promijenila i kod visokih vojnih profesionalaca na zapadu i u samom Kijevu. Sada se odjednom, umjesto o rasulu koje samo što nije počelo, govori o ruskoj vojsci koja je i jača nego prije godinu dana, da ona nije pretrpjela velike gubitke u tehnici, da je motivirana i dobro opremljena, da su u vojnom vrhu izvršene kvalitetne kadrovske promjene, da su se Rusi vrlo brzo prilagodili novim uvjetima ratovanja itd.

Kakvi god ruski vojnici zapravo bili, ukrajinski vojnici u ofenzivi moraju jurišati na vojnike nuklearne velesile koja taj teritorij smatra svojim, i to dobro znaju i u Kijevu i u NATO-u. Nije čudno, stoga, što je Volodimir Zelenski za BBC prošlog tjedna izjavio da će odgoditi ofenzivu: “S onim što imamo možemo ići naprijed i biti uspješni. Ali izgubit ćemo mnogo ljudi. Mislim da je to neprihvatljivo. Dakle, moramo čekati. Ipak nam treba još vremena”, rekao je.

Ali bez obzira na to hoće li Kijev pokrenuti ofenzivu ili ne, rat će se nastaviti. Zapad je Ukrajini isporučio golema vojna sredstva i ispraznio svoja skladišta do opasnih razina za vlastitu obranu i očekuje u najmanju ruku da se ona koriste na bojnom polju.

Stižu tenkovi

Osim toga, šef Pentagona Lloyd Austin 11. je svibnja pred Kongresom obećao da će u Ukrajinu do početka jeseni stići i američki tenkovi Abrams. Broj nije precizirao.

Vojne akcije ukrajinske vojske snažno će se aktivirati duž svih crta bojišnica, a službeno se to neće nazvati ofenzivom. To će postati tek u slučaju osjetnijih vojnih uspjeha, a ne onih taktičkih – kakvi sad, primjerice, postoje na južnim i sjevernim prilazima Bahmutu koji je pak gotovo u cijelosti pod kontrolom paravojnih ruskih snaga iz organizacije Wagner.

Ratovi imaju svoju logiku i po prirodi teže slamanju neprijatelja, odnosno pobjedi na bojnom polju. Ona, međutim, često nije moguća pa na političarima ostaje iznalaženje načina da se iz njih izvuku na najbezbolniji način. To vrijedi i za sve strane na bilo koji način uključene u ukrajinski rat.









Zapadni mediji sve učestalije govore o nužnom početku pregovora o završetku rata i pritom naglasak stavljaju na Kinu kao mogućeg posrednika. Mnogi od njih, i oni vrlo utjecajni poput Wall Street Journala, o tome otvoreno pišu, a opet se na sve osvrnuo i doajen američke vanjske politike Henry Kissinger, koji sada ima točno 100 godina. Rekao je kako Kina “konačno ulazi u igru” i kako će odsad “sve biti drukčije”.

Zanimljivo je da je i predsjednik SAD-a Joe Biden izjavio kako je to dobro usprkos nikad lošijim američko-kineskim odnosima.

Leteća diplomacija

U tom je smislu indikativan prošlotjedni sastanak u Beču između Bidenova savjetnika za nacionalnu sigurnost Jakea Sullivana i čelnika ureda za vanjsku politiku Politbiroa kineske Komunističke partije i bivšeg ministra vanjskih poslova te zemlje Wanga Yija. Jedna od njegovih glavnih tema razgovora sa Sullivanom bio je ukrajinski rat, kao i pitanje Tajvana.

Krenula je i “leteće diplomacija”, pa po Europi Peking šalje i svog posebnog izaslanika za Ukrajinu Lija Huija. Gotovo da je riječ o neslavno propalom receptu – “minskom formatu” – uz specijalni kineski dodatak i uz ponovnu odsutnost glavnog kuhara – Amerike.









Ali kako god bilo, očito je da su velike stvari u igri, a sigurno je da se kao takve itekako odnose i na pitanje ukrajinske ofenzive.

Eventualno pokretanje pregovora samo po sebi još ne znači ništa osim stvaranja psihološkog efekta usmjerenog na smanjenje elementa straha da će sve ovo skupa dodatno eskalirati. Kissinger je tijekom Vijetnamskog rata uspio pokrenuti pregovarački proces između Washingtona i Hanoija. Pregovori su trajali čak šest godina, a završili su američkim porazom i velikim posljedicama za američko društvo koje su trajale još godinama, pa i desetljećima.

Jasan stav

Poučeni tim iskustvom, možemo se samo nadati da se ono neće ponoviti i u ovom ratu, iako u to baš nisam siguran. Posložene figure na ukrajinskoj ploči puno više ukazuju na dugotrajni rat nego na njegov skori završetak.

Osim ako Kina stvarno ne učini čudo. Peking i njegovi diplomati diljem Europe neprestano ovih dana ponavljaju svoj stav o tom ratu, a on nedvojbeno ide u smjeru podjele krivnje između Zapada i Rusije. Učestalo kritiziraju politiku širenja NATO-a nakon hladnog rata i navode ga kao jedan od glavnih uzroka rata, ali i ponavljaju mantru o kineskom zalaganju za očuvanje suvereniteta država u skladu s poveljom UN-a. Istodobno kineski diplomati ponavljaju stav

Pekinga kako se Kina protivi bilo kakvim sankcijama Rusiji, za koje kaže da su kontraproduktivne i ne pomažu miru.

A kada i uz ovakve kineske stavove Biden kaže da je dobro da se Kina uključila u rješavanje sukoba, onda se lako može zaključiti koliko se i sam Zapad do grla uvalio u ukrajinsko blato i da ne zna kako iz njega izaći. Kina, za koju je Washington donedavno govorio da je proruski orijentirana u pogledu Ukrajine te je, za razliku od Rusije, odbacio njezine smjernice za pokretanje pregovora – odjednom je postala poželjna.

Američki specijalizirani medij za vojnu tematiku Military Watch prošlog je tjedna objavio zanimljiv tekst vezan uz Ukrajinu koji najbolje svjedoči da ondje ništa nije crno-bijelo, a najmanje onako kako nam velika većina medija prikazuje.

Lažna izvješća

U njemu se navodi kako je usred tekućih borbi u istočnoj Ukrajini i izvješća o velikim žrtvama među ukrajinskim snagama, načelnik Glavnog stožera poljskih oružanih snaga Rajmund Andrzejczak upozorio kako se čini da pozicija Kijeva brzo slabi. “Rat je uvijek bio i jest … stvar politike, a u svojim odrednicama ima znatan broj ekonomskih čimbenika … Kada gledam sukob u Ukrajini, uglavnom ga gledam kroz ove političke leće, a nažalost ne izgleda dobro”, rekao je. To je poglavito zaključio na temelju toga što nije bilo “ničega” što bi ukazivalo na to da Rusija neće moći održati svoje ratne napore, te da napori Zapada u gospodarskom ratovanju to nisu uspjeli spriječiti. “Oni financijski instrumenti koje je imala prije sukoba, dinamika potrošnje, učinkovitost sankcija i cijela složena gospodarska situacija govore o tome da će Rusija imati novca za ovaj sukob”, rekao je. I to usprkos tomu što su zapadne zemlje zaplijenile više od 600 milijardi dolara vrijednu rusku imovinu… Nasuprot tomu, Ukrajina “ima velikih financijskih problema”, upozorava Andrzejczak i dodaje: “Znamo koliko zemlji treba mjesečno. … Brzina osipanja u financijskom području je, po mom mišljenju, nažalost nepovoljna.”

Nema natrag

Načelnik poljskog Glavnog stožera dodao je kako ima malo naznaka da će milijuni Ukrajinaca koji su napustili zemlju biti spremni ili voljni vratiti se kući kako bi je obnovili, žaleći što mnogi zapadni čelnici nisu shvatili koliko je Ukrajina daleko od pobjede u ratu. Zapadni blok, rekao je, “jednostavno nema streljiva, industrija nije spremna ne samo poslati opremu u Ukrajinu nego ni obnoviti vlastite zalihe koje se tope. Ta svijest nije ista tamo kao ovdje na rijeci Visli i mora se komunicirati čvrsto, bez estetike, svima i na svim forumima, gdje god je to moguće, što ja i radim”. Došlo je do oštrog kontrasta u izvještavanju o ratu u Ukrajini na zapadu i izvješćima s bojišnice u zemlji, pa i od zapadnih boraca raspoređenih na glavnim žarišnim točkama. Važan nedavni primjer bila su izvješća o “mlincu za mljevenje mesa” u gradu Bahmutu, izraz koji je u izvještajima s terena označavao ekstremne gubitke koje su pretrpjele ukrajinske i savezničke snage.

Međutim, u zapadnim izvješćima izraz “mlinac za meso” korišten je gotovo isključivo za tvrdnje o ekstremnim gubicima ruskih snaga, a ne ukrajinskih, za razliku od izvješća s terena. Dok su ukrajinski dužnosnici sami govorili o ekstremnim gubicima, naglašavajući da se oni prikrivaju dok rat ne završi, iscrpljenost ukrajinskih arsenala, a poglavito njezine zemaljske mreže protuzračne obrane koja je ključna za držanje ruskih zračnih snaga na odstojanju, brzo je postala još veća, objašnjava general.

Drugim riječima, čini mi se da poljski general zagovara ili totalni ulazak Zapada u ukrajinski rat ili pak pokretanje pregovora, pa što bude.

Istodobno s globalnim promjenama prema dnu ubrzano klize američko-kineski odnosi. Kontakti između dviju zemalja na visokoj razini gotovo su zamrli, a međusobne optužbe postale svakodnevne.

Ništa od sastanka

Prošlog je tjedna svojevrsni hladni tuš nastao kada se doznalo, ako je vjerovati uglednom britanskom mediju Financial Timesu i njegovu tekstu, da je Kina vrlo malo vjerojatnim okarakterizirala nastojanje američkog ministra obrane Lloyda Austina za njegovim susretom s kineskim kolegom Lijem Shangfuom na tradicionalnom sigurnosnom forumu u Singapuru, poznatim i kao Shangri-La Dialogue, u lipnju ove godine. Ondje su se ministri obrane dviju zemalja redovito sastajali i razmjenjivali stavove o suradnji o ovim ili onim pitanjima. Navodno je kineski ministar američkom kolegi jasno dao do znanja da, dok mu SAD ne ukine sankcije i o tome javno ne izvijesti, nikakvi sastanci ni na razini ministarstava obrane ni na razini glavnih stožera između dviju država nisu mogući.

Istodobno Kina jača svoje diplomatske aktivnosti u Europi. Ondje je prošlog tjedna na mini turneju stigao šef diplomacije Quin Gang, a razgovaralo se o mogućnostima za nastavak unosne trgovinske suradnje između dviju strana koja je prošle godine smanjena u kontekstu američkih pritisaka da se reducira, odnosno da se smanji europska ovisnost o kineskim proizvodima.

Kako god bilo, svima je jasno kako je ovo jedna sasvim druga Kina. Više nije riječ o suzdržanoj zemlji koja pažljivo odmjerava što će reći u pogledu globalne politike, vječno se držeći ustaljenih šablona o zalaganju za mir i suradnju svih naroda i država, a koje u praksi ne znače i ne rješavaju ništa.

Samouvjereni i odlučni

Ova je Kina samouvjerena i odlučnija u zaštiti svojih interesa i stavova u pogledu svjetskih kriznih žarišta, globalne ekonomije i globalne sigurnosti.

I to jasno vidi i Washington, koji, usprkos nedvojbenom jačanju svoje protukineske retorike i svojih praktičnih poteza koji imaju otvoreni dugoročni konfrontacijski karakter s Pekingom, teži iznalaženju određene vrste suživota ili snošljivosti koja bi bila obostrano korisna i koja ne bi dovela do vojnih ekscesa koji bi mogli prerasti u međusobni ratni sukob s nesagledivim posljedicama. I ništa više od toga.

Kina je SAD-u jednostavno suparnik broj jedan svojom veličinom, svojom ekonomskom snagom i svojim ljudskim potencijalima, što se onda skupa neizbježno translatira i u vojnu moć koja više neće biti samo ugroza američkoj dominaciji i nacionalnoj sigurnosti. Slično onomu što je za SAD u drugoj polovici prošlog stoljeća predstavljao SSSR. Ali sada još više s obzirom na kineske gabarite i potencijale.

Mnoge globalne procese i tektonske geopolitičke promjene kojima svjedočimo omogućila je ruska vojna invazija u Ukrajini. Ako ih i nije samostalno prouzročila, sigurno je bila katalizator, tj. ubrzala je aktualne procese i promjene neslućenom dinamikom.

Ravnoteža sila

Omjer snaga, i ekonomskih i vojnih, između Zapada i Istoka očito teži ravnoteži. To uopće ne mora biti loše ako se procesi zadrže izvan međusobnog fizičkog sukobljavanja i ako se uspostave određena osnovna pravila igre kojih će se obje strane morati pridržavati. Jer svijet i nije ništa drugo nego ravnoteža sila. Tako je bilo oduvijek. Kada se ta ravnoteža naruši, dolazi do ratova.

Posljednji veliki gubitak ravnoteže snaga bila je američka pobjeda u hladnom ratu i raspad SSSR-a. Kako vidimo, razdoblje globalnog mira i stabilnosti nije dugo potrajalo, samo tridesetak godina, i to ako potpuno apstrahiramo ratove na tlu bivše Jugoslavije, američke protuterorističke ratove nakon napada na SAD 11. rujna 2001., krvave ratove kao posljedice revolucija “arapskog proljeća”, s obzirom na to da su, kakvi god bili, ipak neusporedivi u pogledu globalne opasnosti u odnosu na ovaj ukrajinski u kojem se neposredno sudaraju Zapad i Rusija.

Izgleda kako svijet trenutačno ipak više teži bipolarnosti nego multipolarnosti – sa sve izglednijom kristalizacijom dvaju polova na čelu sa SAD-om odnosno Kinom.

Međutim, ni jedna od tih dviju država samostalno neće moći biti lider u svom “taboru” bez potpore drugih velikih država. To pak neće značiti ništa drugo nego potrebu jačanja međusobne suradnje između važnih članica unutar pojedinog pola, inače će dolaziti do internih trzavica i sukoba.

Nitko od ozbiljnih i dovoljno snažnih država neće htjeti biti u podređenom položaju u odnosu na dva uvjetna hegemona. Tj. one će zahtijevati osiguranje i svog društvenog prosperiteta ili će, u suprotnom, sreću moći potražiti u suprotnom polu, što njihovim liderima sigurno ne bi bilo u interesu.

Nastavlja se proces ubrzane dedolarizacije

Na summitu formata ASEAN – država jugoistočne Azije – koji se održavao od 9. do 12. svibnja, zemlje članice razgovarale su o prelasku na korištenje nacionalnih valuta u međusobnoj trgovini. 11. svibnja stigla je vijest i da su se Kina i Tajland dogovorili o prelasku na trgovinu u međusobnim valutama. Podsjećam da se prije dva tjedna Kina isto dogovorila i s Indonezijom – najvažnijom i najmnogoljudnijom članicom ASEAN-a s oko 275 milijuna stanovnika.

Vijest koja može predstavljati i najozbiljniju glavobolju za SAD jest ona Bloombergova od 10. svibnja pod naslovom “South Africa Urges Careful Debate on Option of Introducing BRICS Common Curency”.

Povećanje kamatnih stopa u SAD-u i geopolitički sukobi podigli su vrijednost dolara i svih roba čija je cijena deklarirana u američkoj valuti, na štetu većine tržišta u razvoju, što je potaknulo pozive za alternativama korištenju dolara – navodi Bloomberg.

Tako je ministrica vanjskih poslova Južnoafričke Republike izjavila da će se na summitu BRICS-a koji će se ove godine održati u toj zemlji kao jedna od glavnih tema razmatrati uvođenje zajedničke valute između članica tog formata koji trenutačno obuhvaća više od 40 posto svjetskog stanovništva.

Nedavno je objavljeno kako je prvi put ukupni BDP sadašnjih članica BRICS-a, Brazila, Rusije, Indije, Kine i JAR-a, prerastao BDP članica G7 najrazvijenijih država svijeta.

Kinezi su s kvalitetne američke soje prešli na lošu rusku

Rusija je, usprkos službenim najavama o smanjenju proizvodnje nafte u 2023. za više od 500.000 barela dnevno, u četiri tjedna do 5. svibnja postavila rekord u izvozu nafte morskim putom, tj. tankerima. Dostigao je novu najvišu razinu od 3,55 milijuna barela dnevno, što je najveća isporuka barem od početka 2022. Na četverotjednoj prosječnoj osnovi isporuke ruske sirove nafte do 5. svibnja porasle su za 180.000 bpd.

Istodobno, ruski dizel, koji je prestala uvoziti Europska unija u sklopu svog embarga na rusku naftu i naftne derivate i koji je golemim dijelom završavao upravo u Europi, pronašao je novo veliko tržište u Latinskoj Americi, gdje je njegov plasman višestruko povećan.

Ali središte ruske energetske i ukupne ekonomske tranzicije definitivno je Kina. Stoga nije čudno što je Putin 11. svibnja Vladi dao naredbu da osigura sporazum s Kinom o uspostavi “kopnenog žitnog koridora”. Ne treba puno mudrovati kako bi se shvatilo da na taj način Rusija želi osigurati neometan i siguran izvoz svojih žitarica u budućnosti, štoviše, i dodatno povećati proizvodnju. Pritom je najperspektivnija soja koju je Kina desetljećima najvećim dijelom uvozila iz SAD-a i čije su tisuće farmera na srednjem zapadu živjeli upravo od izvoza te žitarice u Kinu. Međutim, s pogoršanjem američko-kineskih odnosa, što je počelo još za Trumpove administracije, Kina postojano smanjuje uvoz te za sebe ključne žitarice iz SAD-a, dok je istodobno višestruko povećala uvoz ruske soje.