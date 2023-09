Iz ovog mjesta nitko nije izišao nevin: Insajderski izvještaj iz istarskog legla razvrata i grijeha

Autor: Jasenka Kovač/7dnevno

Anaconda, poznati svingerski klub u Rovinju, ponovno se našao u središtu medijske pozornosti. Vlasnica Đurđica Maršić (41) prije nekoliko dana privedena je zajedno s jednim zaposlenikom zbog premlaćivanja jednog Talijana, dok se slučaj napada na tridesetogodišnjeg sina kontroverznog odvjetnika Miroslava Pliše još istražuje.

No nije Anacodna baš uvijek u medijima završavala zbog krvavih događaja. Ovo okupljalište onih koji seksualnost iskazuju na osebujan način u srcu Istre radi već godinama, a jednako toliko i intrigira. Donosimo insajderski izvještaj iz tog kontroverznog mjesta ispunjenog najsirovijim strastima.

Svingerski klub u Rovinju otvoren je još 2008. godine. Brat i sestra Leo i Đurđica Maršić, uz tada već naveliko poznatu svingersku plažu Punta križa, otvaraju i noćni klub. Koriste tu svojevrsnu društvenu kulturu koja pokorava sva moralna načela, ali na neki način i održava ta ista načela nedirnutima. Klub Anaconda postao je pravo mjesto u koje su počeli dolaziti partneri iz cijele Europe kako bi nesmetano uživali u strasti i želji za nečim drugačijim, dok su vlasnici na to gledali kao na svjetsku turističku poslasticu koja se u svom najboljem obliku može doživjeti samo u Hrvatskoj. A gosti su odmah nahrupili.





Psihički poremećaj

“Najprije je krenulo kroz neku priču. Malo slušaš o tome, gledaš takve filmove, pa smo si rekli, idemo probati, ako nam se ne svidi, ništa, probali smo. Ali zaista, jako mi se svidjelo i brak mi je danas puno strastveniji. Doista smijem reći kako je svinganje vratilo strast u moj brak i potpuno izmijenilo moj stil života. Danas sam zaista zadovolj(e)na žena”, ispričala je svojedobno posjetiteljica Anaconde.

Gosti su dolazili iz mnogih zemalja, no najviše ih je bilo iz Italije, Austrije i Njemačke. “Naravno, imamo i dosta parova iz Hrvatske, osobito tijekom cijele godine, no moram reći kako ovamo ne može ući bilo tko! Želim da ovo mjesto bude meka za turiste i parove željne provoda, da se ovdje osjećaju slobodno i nesputano. Tako da zaista, ne može ući bilo tko, što opet znači da onaj koji je unutra sigurno nije bilo tko”, izjavio je za Dnevnik.hr vlasnik kluba Leo Maršić.

Na spomen svinganja odmah se postavlja i pitanje seksualnih devijacija, no svingeri tvrde kako ovdje nije riječ o psihičkom poremećaju te kako im takav način života ne upropaštava brak, već konkretno pomaže u njegovu očuvanju.

Legenda kaže da je riječ svinganje vezana uz američke pilote za vrijeme Drugoga svjetskog rata. Kako su tada piloti ginuli u velikom broju, stjecajem okolnosti sasvim spontano je nastalo svinganje. Kada bi djevojka ostala bez svog mladića, što je u to vrijeme bio čest slučaj, najbolji pokojnikov prijatelj pomagao bi joj da psihički i seksualno opstane dok se ne oporavi od šoka, što su također radile i najbolje prijateljice tih djevojaka. Tako je nastao mit o svingerima, napisao je jednom prilikom naš pisac Simo Mraović.









Prvi svingerski klubovi otvoreni su krajem 60-ih godina prošlog stoljeća u SAD-u. Takav stil života doživljava svoj procvat sedamdesetih godina, a način i pristup ostao je sličan do danas.

Nasilni incidenti

Supružnici iz Rijeke potvrdili su novinarima da su 11 godina u braku, a svingaju posljednje četiri. Tvrde kako im je zahvaljujući tomu brak postao kvalitetniji, ispunjeniji i u svakom aspektu potpuniji.

“Otkad smo ušli u to, perspektiva nam se zaista potpuno promijenila, nemam više tabu-tema pred suprugom, već apsolutno sve dijelimo. Osim što smo već jako dugo prijatelji, odlični smo i ljubavnici, te ne namjeravamo prestati sa svinganjem“, izjavio je suprug. No da muž nije sam u tome, potvrdila je njegova supruga u izjavi s početka ovog članka.









Međutim, dok neki u Anacondi uživaju, ima i onih koji u klubu ili pred njim izazivaju probleme. Intervencije redara, vrijeđanja i tučnjave zabilježeni su više puta. Doznali smo tako za iskaze gostiju iz kluba koji su svjedočili jednom nasilnom incidentu.

“Bio sam sa suprugom u Anacondi, a kada smo krenuli kući, ona je prva izašla i otišla po automobil. Ja sam išao za njom. Iznenada mi se obratio jedan muškarac i pitao me: ‘Što buljiš?’ Odgovorio sam mu da ne buljim, no on je nastavio drsko me ispitivati. Zatim je ustao i odgurnuo me. Tada mi je sleđa prišao drugi, krupniji muškarac. Mislim da je bio zaštitar. On me uhvatio rukom oko vrata i počeo gušiti, a zatim i tući. I onaj drugi me udarao. Zajedno su me vukli van iz kluba. Počeo sam gubiti svijest. Kad sam došao k sebi, zvali smo policiju te sam tražio hitnu pomoć jer mi nije bilo dobro, a imao sam i ozljede od udaraca”, prisjetio se incidenta u Anacondi jedan od gostiju koji je zbog toga završio i na sudu.

Zbog tog incidenta bio je optužen i vlasnik Leo Maršić. On se u svom iskazu prisjetio kako je tijekom večeri dobio informaciju da se jedan muškarac nedolično ponašao prema supruzi drugog člana.

“Zato smo tog čovjeka udaljili iz kluba, ali je on i dalje bio nasrtljiv te je želio ući. Pritom je postajao sve agresivniji, a naš redar ga je nastojao spriječiti da se vrati unutra. Na kraju sam ja zvao policiju”, ispričao je na sudu vlasnik Leo Maršić. Kasnije je doznao da muškarac koji je izazvao incident ima PTSP i da je imao više moždanih udara.

“Uzimao je terapiju zbog koje nije smio konzumirati alkohol, pa se zbog toga posvađao sa suprugom koja je otišla iz kluba prije njega. Sjećam se da je idući dan došla i ispričavala nam se”, dodao je.

I njegova sestra tada je ispitivana na sudu. Prema njezinim riječima, ovaj incident se i nije dogodio u noćnom klubu Anaconda, nego u objektu Udruge Swinger za promociju ljudskih prava i seksualnih sloboda.

“Ja sam predsjednica i osnivačica te udruge koja ima određena pravila ponašanja za goste i članove. Ovoga gosta i njegovu suprugu upoznala sam sa svim pravilima te su i upisani kao članovi udruge”, izjavila je na sudu Đurđica Maršić. Opisivala je zatim kako klub ima dupla vrata upravo zbog toga da gosti u dolasku ne bi vidjeli stanje i događaje u objektu.

“Kada su nam javili da je unutra izbila tučnjava, moj suprug je ušao u objekt, a za njim je krenuo i moj brat. Ovaj gost je vikao i psovao, a kada su ga izveli na plato ispred kluba, nastavio je galamiti. ‘Ne znate vi tko sam ja’, poručio nam je, a bacao se po automobilima pa smo morali zvati policiju jer smo se bojali da ih ne ošteti. Kasnije nam je njegova supruga ispričala da ima s njim problema i da je agresivan kad popije”, svjedočila je vlasnica.

Skupocjeni sat

Taj slučaj na kraju je završio oslobađajućom presudom, no sada je Anaconda opet u fokusu teških incidenata. Najprije se u medijima oglasio Mirosalv Plišo, kontroverzni odvjetnik čiji je sin, kako tvrdi, pretučen i opljačkan u tom svingerskom klubu. No nije se zapitao što mu je sin ondje radio. Ipak, kako nitko zbog tog incidenta nije završio u istražnom zatvoru, odvjetnik je poslao otvoreno pismo državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek, upozorivši da mjere zabrane približavanja žrtvama i svjedocima nisu dovoljne. Hrvoj Šipek je od pulskog tužiteljstva nakon toga i zatražila da se slučaj preispita.

Plišina sina napalo je osam ljudi te su mu nanijeli teške ozljede. Osim toga, ukrali su mu nakit i skupocjeni sat. Jedan od počinitelja mu je, navodi policija, fotografirao osobnu kako bi ga zastrašili da napad ne prijavi. Prijetili su i djevojci (24) te mladiću (26) koji su bili u društvu s njim, a kako tvrdi odvjetnik Miroslav Plišo u pismu, i vozačici taksija koja je priskočila u pomoć.

Policija je isti dan privela osumnjičene te ih predala pritvorskom nadzorniku, ali su svi ubrzo pušteni na slobodu uz mjere opreza. Odvjetnik Plišo je u pismu glavnoj državnoj odvjetnici opisao kako su mu sina napali nabildani nasilnici odjeveni u crne majice s natpisom “staff”, odnosno “ilegalni redari”. Jedan od njih je, također tvrdi, za vrijeme privođenja izvukao i pištolj za koji nije imao dozvolu.

“Neovisno o tome što nije jasno zašto su osobe uopće privođene ako su puštene, zašto su puštene kada ima elemenata za istražni zatvor, pa ne samo zbog toga što su prebili mog sina nego barem zbog toga što su izvukli pištolj na službenu osobu, zašto nisu prikupljeni svi dokazi pa onda donesena odluka, a za to vrijeme se osiguralo njihovo zadržavanje, ali neovisno o diskrecijskoj odluci i pravu zamjenika da tako odluči, imamo jednu vrlo jednostavnu situaciju, da je policija pod dirigentskom palicom zamjenika glavne državne odvjetnice Vlade Šćura obavila gomilu skupih i teških radnji u kratkom vremenu da se prikupe dokazi, a nasilnici su pušteni kada svi dokazi nisu prikupljeni, da su nasilnici na slobodi i samo je pitanje dana kada će nastaviti sa svojim djelovanjem ili ponoviti djelo (sad imaju i adrese žrtava), da bismo se i ja i moja obitelj i još najmanje četiri obitelji osjećali nesigurno, i da se šalje jako loša poruka: oštećeni u bolnicu, nasilnici na slobodu. I finalno, nije li uloga zamjenika Šćura malo kontradiktorna s obzirom na njegovu ulogu i njegovu konačnu odluku”, pita se Plišo u otvorenom pismu.

Rasplet istrage

U pismu je, osim Šćura, prozvao osobe koje su prebile njegova sina. “Uz to, pogledajte tko su nasilnici, nezaposlene osobe koje se bave zaštitarskim poslom bez licencije, kojima je imovina pod hipotekom, koje su dužne bankama i državi i koje svojim ponašanjem ne služe za primjer, a koje se bave poslom koji je granično prostitucija, koja još nije legalna u RH. Je li cilj da se ovakve osobe potiče ili da ih se sprečava u njihovu postupanju? Ozbiljnim pristupom ovim osobama i njihovu ‘liku i djelu’, vrlo brzo bi se utvrdilo puno toga što bi vas (DORH) svakako trebalo zanimati kao ‘čuvara pravnog poretka’. Ovo dosad ne pokazuje ozbiljan pristup, dapače”, nastavlja.

“Smatram da ovaj slučaj prelazi granice pojedinačnog nasilja prema mom sinu i ostalim spomenutim nevinim osobama, i predstavlja eklatantan primjer pogrešnog postupanja DORH-a odnosno zamjenika Šćura, zato ovo pismo upućujem svima kojih se tiče, svima koji su zaduženi za javni poredak i kojima je u interesu da on funkcionira, uključujući i medije. Napominjem da sam pokušao izravnim pristupom DORH-u postići da se ova pogreška ispravi, ali bez uspjeha”, stoji u pismu odvjetnika DORH-u.

Nedugo nakon ovog pisma vlasnica Anaconde ipak je privedena, ali ne zbog Plišina sina, nego zbog premlaćivanja jednog gosta iz Italije. I policija i DORH svjesni su da iz svingerskog kluba nitko ne izlazi nevin, u tom svjetlu gledaju i na medijske istupe Miroslava Pliše, koji se ni jednom riječju nije osvrnuo na moralni aspekt posjeta njegova sina takvom mjestu i takvom miljeu te na javni podsmijeh kojem je izložio svoju obitelj. Rasplet istrage još se očekuje.