IZ GLASA PODUZETNIKA ŽESTOKO KRITIZIRALI VLADU: Ovo je 9 razloga zašto im ljudi ne vjeruju nakon potresa!

Autor: Valneo Kosic

Jedan od čelnih ljudi Udruge Glas poduzetnika Dražen Oreščanin, u grupi ove Udruge na Facebooku naveo je devet razloga zašto ljudi ne vjeruju vladi nakon potresa.

“Svi smo svjesni da javne službe nisu reagirale adekvatno nakon razornog potresa u Petrinji i da građani nemaju povjerenja u njih te da su kritični period od prvih 5-6 dana nakon potresa iznijeli na leđima volonteri, od kojih je jedan danas, nažalost, i poginuo”, piše Oreščanin.

Ovo je devet glavnih razloga zbog kojih se to desilo:

1. Vlada nije proglasila izvanredno stanje elementarne nepogode.

2. U Hrvatskoj ne postoji protokol postupanja u kriznim situacijama poput potresa prema kojem bi se sve hitne službe trebale ponašati.

3. Dvije glavne poluge u ovakvim situacijama, civilna zaštita i Crveni križ, su devastirane dugogodišnjim političkim kadroviranjem i nedostatkom znanja u rukovodećim strukturama te nisu bile u stanju organizirati aktivnosti na terenu i organizirati volontere.

4. Robne rezerve nisu bile u stanju organizirati isporuku praktično ničega od materijala koji je bio potreban za pogođena područja te je praktički sve do sada osigurano privatnim donacijama građana i poduzeća.

5. Vlada i javne službe se puno više bave odnosima s javnosti i patetikom na javnoj televiziji nego što se bave organizacijom pomoći.

6. Nastavno na to, voditelj Stožera CZ-a je na neprimjeren način izvrijeđao navijače koji su među prvima došli pomoći i već tjedan dana su neprekidno na raspolaganju za sve oblike pomoći.

7. Nije donesena odluka da se za doniranu robu ili robu kupljenu za donacije ne obračunava PDV, niti otpis ili odgoda plaćanja poreza na dohodak, doprinosa i PDV-a za poduzetnike Sisačko-Moslavačke županije

8. Do danas nije bila definirana procedura na koji način se može u Hrvatsku iz susjednih zemalja koje nisu članice EU uvesti roba za donaciju i mnogi donatori su imali problema s ulaskom u Hrvatsku.

9. I na kraju, neotkazivanje skijaške utrke na Sljemenu u ovakvoj situaciji, dan nakon Dana žalosti, pokazuje totalnu bezosjećajnost prema ljudima koji su stradali ili ostali bez imovine u potresu.

Naveo organizacije koje zaslužuju pohvalu

Dalje, Oreščanin izdvaja i službe koje zaslužuju pohvalu.

“S druge strane, građani, razne organizacije građana i neke službe zaslužuju sve pohvale:

1. BBB i druge navijačke skupine za sve što su napravili, a napravili su zaista puno.

2. Ugostitelji koji su u sa svojim mobilnim kuhinjama i od vlastitih sredstava i materijala u šest dana spremili i podijelili 60.000 toplih obroka – tri puta više nego što je pripremio i podijelio CK.

3. HGSS, HV, MUP i vatrogasci koji su, kao i uvijek, na visini zadatka.

4. Svi građani koji su volontirali na terenu, organizirali i dopremali pomoć i donirali sredstva.”

“Naravno i Udruga Glas poduzetnika se od prvog trenutka uključila u prikupljanje pomoći i aktivnosti na terenu. Zbog svih nas koji smo donirali sredstva, naš fond pomoći postao je alternativa koju za donacije koriste svi koji nemaju povjerenja u to da će novac doniran u državnu riznicu ili u CK završiti u pravim rukama. Hvala vam svima na tome!

Ova nesreća je pokazala da je većina građana Hrvatske solidarna i dobro organizirana u ovakvim situacijama, a također je razotkrila i velike probleme u Vladi i javnim službama, koji su posljedica tridesetogodišnjeg sustavnog nemara, potkradanja i zapostavljanja. Vjerujem da ćemo svi zajedno izvući pouku i usmjeriti ovo društvo prema #Hrvatska20 u kojem se ovakve stvari u ovakvim prirodnim katastrofama više ne bi smjele događati”, zaključuje.