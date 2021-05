IZ DIP-A OTKRILI KADA ĆEMO ZNATI PRVE REZULTATE IZBORA: Podsjetili i na mjere kojih se treba držati na biralištu

Autor: Mia Peretić

Vesna Fabijančić-Križanić, potpredsjednica DIP-a, komentirala je organizaciju lokalnih izbora u epidemiološkim okvirima.

Pozvala je sve da poštuju izbornu šutnju, a građane je pozvala da jave nadležnim izbornim povjerenstvima ako smatraju da je došlo do kršenja iste.

Kaže, DIP nije dobio puno prijava za nekorektnost izborne promidžbe.

“Bio je jedan vrlo nekorektan promidžbeni plakat, no ne možemo govoriti sada o njemu. Osim toga, prigovora je bilo najviše na ankete koje su se provodile”, rekla je Vesna Fabijančić-Križanić u gostovanju na N1.

Izbori u strožim epidemiološkim okvirima

Dodala je i da su izbori u potpunosti prilagođeni postroženim epidemiološkim okvirima.

“Maska je obavezna ispred i na biračkom mjestu, a preporuka je da birači imaju svoju kemijsku olovku”, rekla je i pozvala birače da se pridržavaju epidemioloških uvjeta, s posebnim naglaskom na nošenje maske i održavanje razmaka. Podsjetila je i da je izlaznost birača na prošlim lokalnim izborima u prvom krugu bila 46 posto, a u drugom krugu 38 posto. S obzirom na epidemiološke mjere, teško je predviđati hoće li odaziv biti kao na prošlim izborima, te koliko će utjecati dolazak birača iz drugih zemalja.

Objava prvih rezultata lokalnih izbora









Izlaznost će sutra u 12 sati biti objavljena za vrijeme do 11.30, a u 17 sati za vrijeme do 16.30.

“S objavom prvih rezultata ćemo krenuti u 21 sat, no to neće biti reprezentativni podaci, do tada se uglavnom obradi oko 25 posto glasova. Svakih 15 minuta će se osvježavati, do 22 sata se uglavnom obradi 50 posto biračkih mjesta, a do 23 sata njih 75 posto. U ponedjeljak će biti neslužbeni rezultati”, rekla je Vesna Fabijančić-Križanić.