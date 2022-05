IZ ČELIČNOG ČUDOVIŠTA IZAŠLI NEDUŽNI LJUDI! Prva grupa civila na slobodi: Dolar dosegnuo najvišu razinu u 20 godina

U nedjelju je 67. dan ruske invazije na Ukrajinu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i Turske Tayyip Erdogan telefonski su razgovarali o situaciji u Ukrajini i Donbasu. U Kijevu su se čule dvije snažne eksplozije te ima ozlijeđenih. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba napisao je da su ruske snage gađale Kijev krstarećim projektilima dok je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres bio u posjetu gradu. Međunarodna agencija za atomsku energiju upozorava na situaciju u nuklearki u Zaporižju, koju su okupirale ruske snage. EU bi sljedeći tjedan mogla najaviti zabranu uvoza ruske nafte, tvrde diplomatski izvori. Ukrajinska glavna tužiteljica Irina Venediktova rekla je da su istražitelji identificirali više od 8000 slučajeva osumnjičenih za ratne zločine.

9:05 Kina objavila intervju s ukrajinskim ministrom

Kineska novinska agencija Xinhua objavila je intervju s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Dmitrom Kulebom koji je komentirao pregovarački proces s Rusijom.

“Rusko-ukrajinski pregovarački proces postao je znatno teži nakon pregovora u Istanbulu”, rekao je Kuleba, dodajući da se sada pregovori odvijaju s velikim poteškoćama, prenosi ruski TASS.

08:45 Rusi uvode rublje u Herson

Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajne informacije o ruskoj invaziji na Ukrajinu koja je ušla u treći mjesec. U novom izvješću analizirali su stanje u okupiranom Hersonu. Otkad su Rusi početkom ožujka zauzeli Herson na jugu zemlje, pokušavaju legitimirati svoju kontrolu nad gradom i okolnim područjima kroz postavljanje proruske uprave.

Ruska administracija poručila je da je grad “nemoguće” vratiti pod ukrajinsku kontrolu te su najavili promjenu valute u gradu. Ruska rublja od danas bi se trebala koristiti u Hersonu, navode Britanci.

“Ove izjave vjerojatno upućuju na namjeru Rusije da dugoročno izvrši snažan politički i ekonomski utjecaj u Hersonu”, dodaju.

Zadržavanje kontrole nad Hersonom i njegovim prometnim vezama “povećat će sposobnost Rusije da održi svoje napredovanje prema sjeveru i zapadu i poboljšati sigurnost ruske kontrole nad Krimom”.

