Ivona Milinović odgovara na teška pitanja: Pokušala je objasniti da ne mrzi Srbe! Mislite li da je uspjela?

Autor: Dnevno

Ivona Milinović, HDZ-ova gradska vijećnica u Rijeci, za N1 je govorila o kontroverznim izjavama u podcastu Velebit.

“Ne znam točnu konstrukciju onoga što sam rekla, ali se želim ispričati hrvatskoj javnosti zbog izjave koja je bila nespretna i može se svakako tumačiti. Niti ja to mislim, niti mi je to bila intencija. Za izgovoreno nema izgovora, ali ako ljudi pogledaju prilog, vidjet će da sam to rekla u osudi šovinističkog istupa Torcide, ne samo u Rijeci, gdje su uvrijedili sve navijače i srpske i hrvatske nacionalnosti, nego i na Poljudu, gdje je jedan pripadnik Torcide nosio majicu na kojoj je pisalo ‘ubij Srbina’, kao i incidenta u Uzdolju”, rekla je na početku Ivona Milinović.

Rekli ste da je u Rijeci 6,5 posto Srba, i da vama ne trebaju vrbe, ali da u Dalmaciji ima mjesta u kojima ih ima 30 ili 40 posto.

– Jasno da nikome vrbe ne trebaju. Ja sam to rekla u emisiji i bilo bi korektno da se i to prenijelo. Ispričavam se na nespretnoj izjavi, ali Torcidi se za šovinističke istupe neću ispričati – rekla je Ivona.

Što vam je smetalo, to što vrijeđaju grad koji ima 6,5 posto Srba ili što vrijeđa Srbe?





– Dakle, u istoj sam emisiji osudila i istup na Poljudu i incident u Uzdolju. Smeta mi što taj ekstremizam hrani drugi ekstremizam u Hrvatskoj. Smeta mi taj nastup Torcide, ali uvjerena sam da nisu svi ekstremisti.

Vi u svojim statusima na Facebooku pišete o sprezi Dragana Markovine, Pupovca i orjunaša. I kažete da to ide na mlin Pupovcu.

– Naravno da sve ide na mlin Pupovcu. Huškačko ponašanje s obje strane dovodi do porasta tenzija u hrvatskom društvu. Mislim da nam to ne treba te da institucije moraju reagirati na takve šovinističke nastupe, a nitko ne reagira. Rekla sam da Torcida najveću uslugu radi Pupovcu.

Je li problem što tako Miloradu Pupovcu daje materijala ili što se uvrede uopće uzvikuju?

– Oboje. Imamo jedan ekstremizam, javlja se Pupovčev ekstremizam, i onda se dogode problemi i etničke tenzije u društvu. Masa nasjeda na takve provokacije. Naravno da osuđujem to da netko može doći i pozivati na ubijanje pripadnika neke nacionalne manjine zato što je nacionalna manjina. Pa Hrvata ima svuda po svijetu, kako bi se oni osjećali kada bi netko nosio takve majice koje bi se vezale uz Hrvate?

Rijeka ima 6,5 posto Srba.

– Nisam rekla da je to dobro, to je tako. To je činjenica. A je li to dobro ili loše, to je irelevantno.

Kakav stav imate prema Srbima?

– Na moju su se inicijativu nakon deset godina za 50 posto povećala sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina. Možda moja djela govore više od riječi o tome kakav stav imam prema srpskoj nacionalnoj manjini. Prijedlog odbora kojim predsjedam bio je da se srpskoj nacionalnoj manjini da nešto više novca jer su brojnija manjina, ali gradonačelnik je odlučio da svi trebaju dobiti jednako.

Vaša pozicija u gradskom vijeću Rijeke je upitna? HDZ je izjavio da će se u ponedjeljak sastati i vidjeti što će s vama, hoće li tražiti vaš mandat, a i predsjednik Gradskog vijeća najavio je da će se sastati Odbor za imenovanje. Što ćete učiniti s mandatom, vratiti ga HDZ-u ili ćete ići u nezavisne?

– Ja sam izabrani vijećnik i mandat pripada meni, a što se tiče Odbora za nacionalne manjine, preuzet ću političku odgovornost i u što kraćem roku pozvati članove svog odbora, u kojem su i predstavnici nacionalnih manjina, jer smatram da u prvome redu njima odgovaram, i ponuditi mandat na raspolaganje. Što se tiče HDZ-a, ne bih ništa prejudicirala. Sumnjam da bi u HDZ-u izbacivali članove prije unutarstranačkih izbora.

Što ako oni budu tražili od vas da vratite mandat? Navodno se govori i o tome da bi vas izbacili iz stranke.

– Za izbacivanje iz stranke postoji procedura, stegovni postupak, a pročitala sam da se riječki HDZ ogradio od te izjave, što mi je jasno jer sam se i ja ogradila od izjave i ispričala.

Neki kažu da ćete HDZ-u vratiti mandat ako to od vas budu tražili jer vas je HDZ zaposlio u Hrvatskim vodama.

– Sama sam se javila na natječaj i svatko može provjeriti udovoljavam li uvjetima ili ih čak premašujem.

Hoćete li se možda široj javnosti obratiti putem konferencije za novinare?

– Odgovaram na pitanja medija, ne znam što bih dodala na tu temu, i javno sam se ispričala. Ja sam samo čovjek, griješim, što se tiče Odbora za nacionalne manjine, ponudit ću svoj mandat. Ispričat ću se koliko god puta treba. Kontekst je bio potpuno drugačiji, ali se dogodio lapsus koji nije smio dogoditi.

Jeste li dobili poruke bilo podrške ili neke druge vrste?

– Članovi Torcide šalju mi poruke da sam Srpkinja, a drugi, ekstremniji, zovu me ustašom. I kada sam jednom izjavila da su Tito i Pavelić bili slični, jer su obojica diktatori, jedni su me nazivali komunistom, a drugi ustašom.

Po vama su NDH i Titov režim bili isti režimi?

– Nisu bili isti, ali bili su diktatorski, nije bilo demokracije i nevini su se ljudi ubijali. Jedni su progonili po nacionalnoj, drugi po političkoj osnovi. Progon nevinog čovjeka po bilo kojoj osnovi je pogrešan. To nije u skladu s antifašističkim i slobodarskim vrijednostima – zaključila je Milinović.