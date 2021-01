IVICA SOVIĆ: ‘Seizmolozi služe da plaše ljude, a ne da ih tješe’

Nakon što je jak potres pogodio Zagreb u ožujku i onog razornog koji je 29.prosinca prošle godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, sve oči uprte su u seizmologe. Aplikacije EMSC-a se često ruše otkako su ih Hrvati počeli preuzimati, a seizmolozima telefon ne prestaje zvoniti, javlja N1.

“Područje Sisačko-moslavačke županije je i dalje jako aktivno i bit će aktivno bar još godinu dana, ako ne i dulje”, rekao je za N1 Ivica Sović, seizmolog Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Mnogi se i dalje sa strahom pitaju postoji li mogućnost da se ponovi još jedan ovakav potres, na što je Sović rekao: “Mislim da se taj dio rasjeda relaksirao i da od njega nema opasnosti, ali ima još rasjeda na tom području. Tako da ne mogu prognozirati da neće biti opet potresa”.

Također dodaje kako se potres ne može predvidjeti, ali postoji nešto što se zove “rana najava”. Međutim, ona kod nas nije moguća.

“Jedino što postoji je rana najava, ali to se kod nas ne može provesti. To se može postići na mjestima poput Japana gdje je seizmički izvor udaljen nekoliko stotina kilometara od ugroženog mjesta”, kazao je Sović. Recimo, u Japanu potres nastane u moru, nekoliko stotina kilometara od ugroženog mjesta i onda se putem radijskih valova može minutu ili dvije prije obavijestiti javnost da se ugase najbitnije stvari, poput plinovoda ili zaustave vlakovi, objasnio je.

Osvrnuo se i na mnogobrojne upite građana koji žele da ih se utješi, no kako kaže : “Seizmolozi ne služe da tješe ljude, nego da plaše ljude”.









“Mi godišnje lociramo između 10.000 i 12.000 potresa. To je jako puno. To je preko 20 potresa dnevno koji se dogode u Hrvatskoj, koje ljudi ni ne osjete. Da nisu bila ova dva velika potresa u Zagrebu i Petrinji, to bi prošlo ispod radara, nitko to ne bi ni primjećivao”, kazao je.

Premalo postaja

Iako bi ih trebalo biti barem stotinjak, seizmolozi u Hrvatskoj imaju samo 17 postaja, što je uistinu premalo. Također je dodao kako su prijavili neke projekte koji će im – ako ih dobiju – omogućiti da nabave bolju opremu, a i Vlada im je dala neka hitna sredstva. A sredstva, i oprema su im nasušno potrebni.