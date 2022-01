IVANA MUJKIĆ U BUJICI: Prozvala Pupovca i SPC, pa ocijenila: ‘Milanović i Plenković se slažu i pokrivaju, njihove su svađe fingirane i suodgovorni su za demografsku katastrofu’

Autor: L.B.

Gostujući u emisiji Bujica na Z1 televiziji, Ivana Mujkić iz Domovinskog pokreta komentirala je porazne rezultate novog popisa stanovništva i pad hrvatske populacije ispod četiri milijuna, ali i istaknula kako odgovornima za to smatra Zorana Milanovića, kao bivšeg te Andreja Plenkovića kao aktualnog predsjednika Vlade.

“Njihove svađe su fingirane i prenapuhane, a bez obzira na osobnu netrepeljivost, u bitnim političkim pitanjima Milanović i Plenković se slažu i međusobno ‘pokrivaju’ te su suodgovorni za demografsku katastrofu. Iz Hrvatske ne iseljavaju djeca političkih moćnika i tajkunske elite, već djeca branitelja i naše sirotinje”, ustvrdila je Mujkić, pa dodala:

“Ljudi iz Hrvatske ne odlaze sretni i veseli, naš narod odlazi u suzama, ljudi su tužni zato što moraju napustiti svoju zemlju,” napomenula je Mujkić: “Sigurno da mnogi koji odu van, brzo shvate koliko je teško živjeti u tuđini, daleko od svoga doma i kako nije jednostavno biti stranac u nečijoj državi. Nikad se čovjek ne može osjećati u tuđoj državi, onako kako se osjeća u svojoj.”

‘Radmanova izjava je nepromišljena, takvi će se svim silama grebati da ovakvo stanje potraje’

Dotaknula se i Plenkovićeve izjave, prema kojoj premijer “ne vidi po čemu bi on uopće bio kriv” za lošu demografsku sliku Hrvatske.

“Normalan čovjek, svaki Hrvat koji voli našu zemlju, ovaj popis stanovništva i ovakve rezultate mora doživjeti kao bolan poraz. To je poraz politike i poraz svega onoga za što su se borili i moj otac i svi branitelji u Domovinskom ratu. Hrvatska je trebala ispasti mnogo bolja, no, nažalost, tu smo gdje jesmo, ali ne treba potonuti i ne treba dići ruke”, rekla je.

Osvrnula se i na izjavu Gordana Grlića Radmana, Plenkovićevog ministra vanjskih i europskih poslova, koji je rekao da je njegovoj obitelji i njemu osobno, u Hrvatskoj dobro, a da se ljudi unutar Europske unije kreću i da je to normalno jer je doživljavaju svojom.

“Radmanova izjava je nepromišljena i nije vrijedna komentara, ona predstavlja njegov osobni poraz i poraz njegove politike! Nezadovoljni odlaze, a ostaju oni koji su bili ili su još uvijek dio političkih elita i njima je u Hrvatskoj dobro. Takvi će se svim silama grebati da ovakvo stanje potraje…”, naglasila je Mujkić.

‘Što je afera više, HDZ-u bolje ide’

Međutim, osvrnula se i na paradoks, prema kojem, unatoč brojnim aferama, HDZ u anketama i dalje dobro stoji.









“To je, nažalost, realnost Hrvatskog naroda i to je tako već godinama. Ponašanje dijela birača je naprosto neobjašnjivo, ali očito, HDZ-u ide sve bolje što je veći broj njihovih afera! Samo u mandatima Andreja Plenkovića bilo je toliko ministara koji su otišli ili trebaju otići, a rejting je i dalje isti. Zaista ne znam što se još mora dogoditi da ljudi u Hrvatskoj progledaju”, rekla je.

‘Srpske nacionalne manjine u Vukovaru ima manje od 25 %, čime je problem ćirilice riješen’

Ivana Mujkić je bila dugogodišnja zamjenica gradonačelnika Vukovara, a sada je pročelnica ureda Ivana Penave, pa je posebno prokomentirala razultate popisa stanovništva u Gradu heroju:

“Popis stanovništva u Vukovaru je pokazao da pripadnika srpske nacionalne manjine ima manje od 25 posto, čime je problem nasilnog nametanja ćirilice riješen. Ni ranije ih nije bila trećina i mi smo na to upozoravali, no, svjesno se baratalo lažnim podacima, kako bi se omogućila politička trgovina glasovima onih koji uopće ne žive u gradu, a mnogi od njih niti u Hrvatskoj.

To je dovelo do prilično kaotične situacije jer je jedna nacionalna manjina ostvarivala neka prava, koja prema realnom broju stanovnika nije mogla imati. Nadam se da će ovaj popis stanovništva, barem što se tiče te nacionalne manjine, biti puno realniji i donijeti mir i stabilnost u Vukovaru, posebno kada je u pitanju primjena pisma i jezika… Nakon svega što smo proživjeli, Vukovar nije zaslužio da se temeljem neistinitih podataka opet dovodi u poziciju žrtve.









“Nismo živjeli u zabludi da u Vukovaru živi 27.600 ljudi, nego smo cijelo vrijeme upozoravali da je taj broj netočan,” podsjetila je Ivana Mujkić: “I novi popis, koji kaže da nas sada ima gotovo 24 tisuće, djelomično je napuhan i netočan. Gradonačelnik je u više navrata govorio da u Vukovaru, prema konkretnim saznanjima koja imamo, živi između 20 i 22 tisuće ljudi. Upitno je, a o tome govore i vodeći demografi, ima li nas i u cijeloj Hrvatskoj uopće 3 milijuna i 880 tisuća ili je i ta brojka manja…”

‘Je li Pupovac podvojena ličnost?’

Ivana Mujkić je kandidatkinja za predsjednicu vukovarskog ogranka DP-a, čije će osnivanje biti krajem siječnja.

“U Vukovaru imamo zaista veliki broj aktivnih članova. Vukovarci su pokazali koliko vjeruju aktualnom gradonačelniku Ivanu Penavi i njegov je dolazak na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta nagnao ljude da krenu u tom smjeru. Svi oni koji su uz Penavu bili od početka i dalje su tu, vjerujem da ćemo u Vukovaru imati izuzetno snažan ogranak, što je izvrstan ulog za našu političku budućnost i sve buduće izbore.

Članica Nadzornog odbora DP-a komentirala je u emisiji i Pupovčev posjet Banja Luci.

“Zvuči tako ‘lijepo’ i ‘pametno’ kada Pupovac kaže da je bio na svečanoj akademiji! A kada slušamo priču Andreja Plenkovića, Branka Bačića i Nine Obuljen da je u Banja Luci bio kao predsjednik SNV-a, a ne kao šef SDSS-a, onda se moramo zapitati jel’ mi možda pričamo o osobi koja je podvojena ličnost?! Bez obzira na to u kojoj je funkciji formalno on bio tamo, tamo je bio Milorad Pupovac, član vladajuće koalicije!

‘Dolaskom na nešto što je protuustavno, Milorad Pupovac doprinosi da odnosi budu još gori’

Tamo je bio čovjek koji je u Hrvatskoj jedan od istaknutijih političara i koji ima mogućnost krojiti hrvatsku politiku, a kojem nije stalo do Hrvatskog naroda! Pupovac mora znati da kada ode tako negdje, on tamo predstavlja i svog kolegu Plenkovića, kao i sve one s kojima je u koaliciji. Oni njega mogu pravdati koliko hoće, mogu tražiti načine da ga selektivno opravdaju, ali to ne može negirati činjenicu da Hrvatska vlada u svojim redovima ima čovjeka koji se na ružan i grub način odnosi prema Hrvatima u BiH, ali i prema svima nama”, rekla je Mujkić te dodala:

“Svojim odlaskom u Banja Luku, Pupovac je pokazao da ne poštuje odluku Ustavnog suda BiH, koji je dva puta konstatirao da je proslava Dana ‘RS’ neustavna,” upozorava Ivana Mujkić: “Dolaskom na nešto što je protuustavno, Milorad Pupovac doprinosi tome da trajno narušeni odnosi unutar Bosne i Hercegovine, budu još i gori!”

Prozvala SPC zbog Stepinčeve freske: ‘To je sablasno, oni nas tako vide!’

Mujkić je žestoko prozvala SPC zbog freske na zidu crkve Sv. Jovana bogoslova u banatskoj Beloj Crkvi, koja blaženog Alojzija Stepinca prikazuje kako gori u paklu.

“Kao vjernica zaista ne mogu vjerovati da u jednoj crkvi ima mjesta za nešto takvo! Zgrožena sam, to što su napravili je zaista sablasno! Blaženi Alojzije Stepinac simbolizira hrvatski narod, na koji se uporno pokušava staviti stigma “zločinačkog naroda” koji je načinio “velike zločine” srpskom narodu. Mislim da Alojzije Stepinac na sramotnoj freski simbolizira Hrvatski narod i onako kako nas oni vide. SPC je takvim prikazom našeg blaženika i uskoro sveca, na grub način uvrijedila cijeli Hrvatski narod i ja se nadam da ovoga puta neće izostati odgovarajuća osuda.

Sućut za Antuna Ivankovića

Voditelj Bujice izrazio je na kraju emisije sućut preminulom Antunu Ivankoviću, predsjedniku Udruge ‘Dr. Ante Starčević’ iz Tovarnika, koji se nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu, nastavio boriti za istinu o velikosrpskim zločinima. Ivanković je u nekoliko navrata, upravo u Bujici, otvoreno prozvao šefa Glavnog odbora Pupovčevog SDSS-a i okupatorskog gradonačelnika Vukovara, Vojislava Stanimirovića, za sudjelovanje u teškim ratnim zločinima na području istočne Hrvatske, međutim, nikada za njih nije odgovarao…

“Nažalost, on je jedan od mnogih koji nisu dočekali pravdu i otišli su prerano s ovoga svijeta,” zaključila je Ivana Mujkić, koja i osobno poznaje obitelj Ivanković:

“O Antunu Ivankoviću su najbolje govorila njegova djela. Bio je entuzijast, čovjek koji je neumorno radio za pravdu koja je u našem slučaju previše spora i rijetko dostižna.”