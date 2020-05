Ivana Marković oštro prema HDZ-u: ‘Svaka njihova objava je iznošenje laži’! Najavila i tužbu

Autor: Dnevno

Ivana Marković, gradonačelnica Supetra, obratila se danas građanima Supetra. Zaraza koronavirusom je promijenila sliku kompletnog otoka Brača naopače. Ipak, Marković je optimistična, a osvrnula se i prozivanja oporbe, točnije supetarskog HDZ-a. Sve je objavila na svom Facebooku i oštro napala političke konkurente a odlučila je pokrenuti i sudski proces protiv lokalnog HDZ-ovca.

“Politikanstvo i iznošenje neistina te osobni politički probitak preko leđa građana Grada Supetra, pritom gazeći sve konstruktivno, je standardni model ponašanja oporbene političke opcije kojeg opetovano upražnjavaju i plasiraju u medijski prostor.

Drugačije i ne mogu doći do izražaja jer su u svim zadnjim izbornim ciklusima u našem Gradu pometeni. Ti ljudi ne znaju za istinu i svaka njihova objava novo je iznošenje laži.

Temelji sustava kojeg izgrađujemo su poštenje i sposobnost, pratiti trag možete jedino tim putem. Sve što ja imam za kazati, kažem javno, bez skrivanja: tako je bilo u slučaju Bleiburga, osude nasilja kada je većina političara u zemlji na to šutjela i tako ću se ponašati i u budućnosti. To nije lagan put jer sa sobom nosi uvrede, prijetnje i stvara mnogo neprijatelja, ali to je put kojeg sam ja izabrala i to je način na koji sam odgojena.

Nikada, ama baš nikada nisam prisvojila nešto što mi ne pripada. Nemam namjeru objašnjavati postignuća u prethodnom periodu u našem Gradu za to ste mi na prošlim izborima dali povjerenje u velikom broju od 62%.

Vezano za jučerašnju objavu HDZ-ovog vijećnika Nikole Rendića, mogu samo kazati da sam danas podigla tužbu protiv navedenog, budući da je isti namjerno iznio krive i netočne informacije (i to radi stalno), a vezano za trošak uređenja dijela na kojem se nalazila benzinska stanica.

Ukupan Ugovor za taj projekat, sa svim pratećim anexima istog, iznosio je 1.178.956,48 kn PDV-om i to je konačni iznos za uređenje parkirališta na prostoru ex. Benzinske, još jednog realiziranog projekta kojeg njegova opcija nije realizirala u 25 godina obnašanja vlasti u našem Gradu.

Vijećnik Nikola Rendić, kojem su sve informacije dostupne i lako provjerljive, namjerno je iznio pogrešan podatak kako je taj projekat koštao preko 3.000.000,00 kn, što nije točno i u stvari bi predstavljalo vise od dvostruko veće vrijednost od stvarno ugovorene i realizirane vrijednosti.

Svi mi političari moramo stati iza napisanog i izgovorenog te vjerujem da će i vijećnik Nikola Rendić imati logično objašnjenje (osim onog da me se lažno optuži i ocrni) za svoju objavu, na nadležnom sudu.

Drage Supetranke i Supetrani, ne možemo sa sigurnošću tvrditi kakva su vremena pred nama, hoće li biti kriza ili blagostanje. Iz ove pozicije trenutno mogu jamčiti da krize rukovodstva neće biti, da nedostatak resursa ne očekujemo te da optimizam ne odbacujemo”, poručila je supetarska gradonačelnica na svom Facebooku.