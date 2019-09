Ivan Turudić nakon prebrze vožnje bježao policiji! Dobio i pravomoćnu presudu, evo što ga čeka

Autor: Dnevno

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić pravomoćno je kažnjen zbog prebrze vožnje bjelovarskom obilaznicom, prenosi Večernji list.

Da stvar bude gora, nakon što ga je policijski presretač pokušao zaustaviti Turudić ih je odlučio ignorirati. Kako je na sudu svjedočio policajac Josip Blažević, Turudić je 20. siječnja ove godine u 16.46 sati snimljen kako se vozi brzinom od 132,5 kilometra na sat tamo gdje je ograničenje brzine 80 kilometara. “Vozača smo pokušali zaustaviti kod Barutane na način da smo ga prestigli i upalili svjetlosnu oznaku na presretaču “Policija – slijedite nas”. Vozač je unatoč tome nastavio kretanje, pa je zaustavljen drugi put kod skretanja za mjesto Diebali”, rekao je Blažević.

Tom prilikom utvrđen je identitet vozača i dana mu je mogućnost da pregleda videosnimku. No, on je to odbio pa mu je uručen obvezni prekršajni nalog. Na prekršajni odjel Općinskog suda u Bjelovaru pozivan je četiri puta, ali niti jednom se nije odazvao. U tri slučaja pozive na ročište uopće nije preuzeo, a jednom je primio, ali se nije odazvao. Na kraju je pravomoćno kažnjen s 1000 kuna, no ako u roku od 30 dana od primitka presude odluči podmiriti kaznu, treba platiti samo dvije trećine iznosa, odnosno 666,67 kuna.

Podsjetimo, Turudiću ovo nije prvi slučaj prebrze vožnje. Virovitički Općinski sud nije mogao ustanoviti tko je vozio njegov automobil koji je u Virovitici lani u listopadu također snimljen u prebrzoj vožnji. Turudić je, naime, policiji dostavio podatke o osobama koje se koriste automobilom. To su on, njegova supruga (54), sin (28) te stariji gospodin (80) iz Virovitice.