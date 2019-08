Ivan Pernar otkrio hoće li krstiti dijete! ‘Nisam dio mase koja ima mentalitet krda’

Autor: Dnevno

Saborski zastupnik Ivan Pernar ponovo se obratio javnosti putem svoje stranice na Facebooku. Nakon što je objavio kako novorođeno dijete neće cijepiti, danas je objavio kako ga ne planira ni krstiti jer ne vjeruje u sustav vjerovanja koji zastupa Vatikan.

“Pita me kolegica hoću li krstiti dijete u katoličkoj crkvi, odgovor je negativan, a razlog je u tome što ne vjerujem u sustav vjerovanja koji zastupa Vatikan, odnosno rimska crkva. To što neki ljudi vjeruju u tu religiju ili joj se priklanjaju iz tradicijskih razloga je njihova stvar. Nemam ništa protiv toga da netko vjeruje tom sustavu i bude dio njega, ali isto tako nisam konformist koji bi glumio da sam dio nečega u što zapravo ne vjerujem da bi se nekome svidio. Preferiram zadržati vlastitu osobnost i vlastito mišljenje, a ne biti dio mase koja ide negdje zato što i drugi idu tamo” objavio je Pernar te nastavio.

“Mnogi gledaju religiju kao neku vrstu nadmetanja u stilu ‘moja religija je bolja od tvoje’. Ja tako ne gledam, iskreno mi je svejedno u što vjeruju ako su dobri ljudi. Ako su loši, opet mi je svejedno u što vjeruju jer ću ih ionako izbjegavati. Nemam potrebu drugima nametati svoja vjerska uvjerenja. Možda će vam to zvučati smiješno, ali ne sudim o ljudima po njihovoj vjeri niti imam potrebu uvjeravati druge da vjeruju u isto što i ja. Ne smatram da je netko dobar ili loš čovjek zato što je ili nije dio neke vjerske zajednice. Nažalost, religije nas uče da se grupiramo u stada, da sudimo o drugima a da ih uopće nisu upoznali. To je velika zabluda jer velika većina ljudi ionako u praksi ne živi ono što u teoriji vjeruje.”

Njegova objava ponovo je podigla mnogo prašine kao i negativnih komentara. Stoga se Pernar danas ponovno obratio javnosti putem svog Facebook profila pokušavajući objasniti što je zapravo mislio.

“Napisao sam jučer da nisam dio mase koja ima mentalitet krda, koja ide nekamo samo zato što i drugi tamo idu, a ne zato što osobno to smatra ispravnim, želi tamo ići ili u to vjeruje. To sam napisao u kontekstu toga da nisam katolik i posljedično neću krstiti tamo dijete. Dio ljudi je to shvatio kao napad na vjernike, odnosno na katolike, da njih smatram masom koja ima mentalitet krda, ali ja to nisam rekao. Moja osuda nije bila spram ljudi koji su iskreni katolici, koji zbilja u to vjeruju i žive svoju vjeru, njih duboko cijenim i poštujem. Moja osuda je bila spram onih koji nisu katolici i ne vjeruju u taj sustav vjerovanja, ali glume da jesu (tako se dekleriraju) samo zato da bi se uklopili u društvo, tj. svidjeli drugima. Međutim, time ja ne napadam katolike, jer maloprije navedeni to zapravo niti nisu, nego ljude koji nemaju svoje ja, koji idu logikom ‘kud svi Turci, tu i mali Mujo’. Koji bi sutra bili muslimani, pravoslavci, protestanti, budisti, hinduisti ili ateisti, samo zato što su i drugi oko njih to, iako oni sami tako ne misle niti vjeruju. Moje riječi su bile osuda tog ulizivačkog stanja svijesti, glume i neiskrenosti, a ne nekoga tko je iskreni katolik, musliman, pravoslavac, protestant, budist, hinduist ili ateist. Ja prihvaćam ljude bez obzira na njihovu vjeru, ali one s maskom, glumce, licemjere koji se izdaju za nešto što nisu ne mogu nikako smislit niti želim biti s njima okružen” objavio je Pernar.