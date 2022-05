‘ISTO JE KAD SI GLUP!’ General obrisao pod s ‘moralnim lekcijama’ Freda Matića: ‘Blago tim ženama čija ti prava zastupaš’

Autor: Ante Ferara

General i političar Željko Glasnović na svom Facebook profilu je odgovorio SDP-om europarlamentarcu Fredu Matiću koji je ranije komentirao slučaj Mirele Čavajde.

“Frede, kirurzi nemaju potrebu za prizivom savjesti jer oni ne ubijaju nego spašavaju živote. Zastrašujuće je da si hrvatski zastupnik u EU parlamentu, a ne znaš razliku između svjesnog ubojstva nerođenog djeteta, od strane jednog ginekologa koji jedan život zaustavlja te operacije bolesnog čovjeka od strane jednog kirurga koji život spašava. Ubijanje nije zdravstvena usluga. Blago tim ženama čija ti prava zastupaš s takvim znanjem i sposobnošću”, napisao je Glasnović.

“Još se usudiš moralizirati kako u vezi s pobačajem moramo biti u skladu s vremenom 21. stoljeća, a ne s onim od prije 2000 godina. Frede, ubijanje nerođenih ne podliježe ni vremenu ni modi, ono je uvijek zlo kako god ti to prezentirao pod krinkom borbe za ljudska prava. Takav čin je uvijek izvan morala, izvan mode, izvan ljudskih prava i izvan Božjeg zakona. Za ovo shvatiti ne trebaš biti posebno educiran trebaš samo uključiti zdrav razum. Nažalost takvi samoobmanjivači poput tebe, pate od neizlječive psihopatologije. Njima su istina i duhovne vrijednosti nepoznati pojam”, nastavio je žestoko Glasnović.





‘Ne mogu svi imati priziv savjesti’

“Čovjek kad umre, on ne zna da je umro i nije mu teško, teško je drugima oko njega. Isto je i kad si glup“, oštro mu je na kraju poručio Glasnović. Podsjetimo, Matić je govoreći o slučaju trudnice Mirele Čavajde kojoj liječnici odbijaju napraviti pobačaj rekao da je rezolucija najznačajniji dokument koji je EP donio u posljednjih nekoliko godina.

“Rezolucija o reproduktivnom pravu žena nije obvezujuća, ali je donesena i kad neka zemlja donosi zakone, uvijek će se postaviti pitanje je li u skladu s rezolucijom ili nije. Treba reći ‘dosta je’ nazadnjačkim strukturama. I u rezoluciji smo predvidjeli priziv savjesti, ali ne mogu u jednoj bolnici svi liječnici imati priziv savjesti. Zašto samo ginekolozi imaju priziv savjesti, zašto kirurg nema priziv savjesti? Čudi me da drugi liječnici to ne priznaju. Nemoj se baviti time ako ne možeš. To nije ideologija, to je pitanje zdravstvene usluge na koju žena ima pravo”, kazao je Matić.