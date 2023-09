Istina o Komšiću: Zanimljivo što je tražio od Hrvatske protiv koje toliko radi

U New Yorku se održava generalna skupština UN-a na kojoj govore drže gotovo svi relevantni svjetski čelnici, a priliku za izraziti svoj stav imaju i predstavnici “manjih” država koje ne spadaju najutjecajniji dio međunarodnog poretka.

U srijedu je govor održao i predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.

Upozorio je da je jedna od susjednih zemalja BiH, aludirajući na Hrvatsku, odbacila presudu Europskog suda za ljudska prava koja se odnosi upravo na građanska i demokratska načela.





Nije imalo milosti

“Ovim putem Ujedinjenim nacijama moramo skrenuti pažnju na, nažalost, moram reći, po mome mišljenju, necivilizacijski stav vlade i premijera susjedne zemlje koji su odbacili presudu Europskog suda za ljudska prava u posljednjoj presudi u predmetu Kovačević i zauzeli se upravo za načela koja su odbačena spomenutom presudom, poput političkog načela legitimnog predstavljanja na etničkom principu koje je generator nejednakosti među građanina BiH, i sredstvo pomoću kojeg susjedi podrivaju državu Bosnu i Hercegovinu. To je urađeno na takav način da se može okvalificirati i kao miješanje u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine”, rekao je.

Tom prilikom je ponašanje hrvatskog premijera Andreja Plenkovića usporedio s, ni manje ni više, nego ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

“Nepoštivanje presuda međunarodnih sudova kakvo se moglo čuti od strane premijera susjedne zemlje podsjeća na onaj odnos prema međunarodnom pravu kakav je Vladimir Putin izgradio u slučaju Ukrajine. Međutim to nije samo negativan odnos prema međunarodnim standardima Ujedinjenih nacija nego i politika koja se prema Bosni i Hercegovini vodi od strane njenih susjeda”, rekao je.

Sve za raju, jarane

Politički analitičar Zoran Pucarić za naš je portal prokomentirao izjave Željka Komšića te je sve opisao kao predstavu za domaću "raju":









“Te su izjava isključivo za domaću upotrebu. Jest da je držao govor u UN-u i izjava je objavljena na službenim stranicama, međutim nigdje se ne spominje takva stilska figura, svijet to jednostavno nije doživio.

No, on kao netko tko je predstavnik hrvatskog naroda izabran glasovima Bošnjaka mora koristiti izjave da ih mobilizira jer on prave potpore nema”, smatra Pucarić.

“Tražio državljanstvo”

Podsjetio je na neke crtice iz Komšićevog života:









"On koji toliko govori i radi protiv Hrvatske je dva puta tražio hrvatsko državljanstvo i putovnicu. Odbijen je. I onda napada hrvatsku politiku.", rekao je i osvrnuo se na samu usporedbu Plenkovića s Putinom:

“Mi bi mogli Plenkoviću svašta zamjerati i kritizirati ga, ali Komšićeva izjava je neprimjerena kao takva. I naši su neki političari upućivali izjave prema BiH pa su ovi reagirali da je to neprimjerno”, rekao je.

Inače, pisali smo o tome i uspoređivali Plenkovićevu vladavinu sa onom Ive Sanadera pa čak i Josipa Broza Tita jer se Plenković pokazao u najmanju ruku kao još jedan u nizu HDZ-ovih vladara čvrste ruke, no usporedbu s Putinom, čini se, može povući samo Željko Komšić.