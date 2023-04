‘ISTINA JE, POVLAČIM SE!’ Vučić najavio veliki pokret za Srbiju: Poštuju me i oni koji me mrze

Autor: M.P.

Predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić najavio je da se na Skupštini te stranke 27. svibnja povlači s čelne funkcije te je istaknuo da ne zna tko će biti njegov nasljednik, jer figuriraju tri-četiri imena.

“Vjerujem da ćemo 27. svibnja izabrati novo rukovodstvo SNS-a. Od tada ne bih trebao biti predsjednik”, rekao je Vučić u intervjuu televiziji Prva.

Dodao je da formiranje novog narodnog pokreta planira za Vidovdan, 28. lipnja.





“Formiram Narodni pokret za Srbiju oko Vidovdana, ali ostajem član SNS-a, mada se nadam da ćemo izabrati novo rukovodstvo. Taj pokret bit će širi od SNS-a i volio bih ubaciti i one ljude koji nisu u SNS-u. Još ne znam tko će me zamijeniti na čelu stranke, ali znam da će pojedini koji su izgubili funkcije napustiti SNS”, rekao je Vučić, a prenosi Klix.

Na pitanje kako će odgovoriti pripadnicima opozicije koji su osporili njegov legitimitet, predsjednik je rekao da će im predložiti pokretanje ustavne procedure.

“Potrebno im je dvije trećine zastupnika, neka se skupe svih 85, a ja ću im dodati koliko treba iz SNS-a. Kada izglasaju da je sporan moj legitimitet, idemo na referendum da vidimo želi li narod smjenu predsjednika. Bit ću predsjednik dok me narod hoće, a kad narod bude mislio da sam izdajnik, lopov i da se ne borim za njihove interese, onda ću prestati biti predsjednik”, rekao je Vučić.

On je ocijenio da ga čak i oni koji ga mrze poštuju i da, imajući to u vidu, on već zna kakvi će rezultati biti ako dođe do referenduma.

Vučić je najavio da će, u međuvremenu, nekoliko ljudi iz SNS-a, koji su ostali bez državnih funkcija, bombastično priopćiti da napuštaju stranku.