Istekao rok za evakuaciju civila: Iranci poslali jezivo upozorenje, otvara se druga fronta

Prošlo je devet dana od brutalnog napada Hamasovih trupa na Izrael. Prema posljednjim podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, više od 2.200 ljudi ubijeno, od čega četvrtina djece, a gotovo 10.000 ranjeno.

Izrael je Palestincima dao rok do subote u 15 sati po srednjoeuropskom vremenu za evakuaciju, dok im je Hamas poručio da ostanu na mjestu. Tisuće Palestinaca pobjegle su sa sjevera Gaze u subotu, sklanjajući se s puta predviđenoj izraelskoj invaziji. Izrael je objavio da Hamas sprječava ljude da odu kako bi ih koristio kao živi štit, što Hamas poriče.

Ujedinjeni narodi su objavili da se toliki broj ljudi ne može sigurno premjestiti bez izazivanja humanitarne katastrofe i širenja bolesti zbog loših higijenskih uvjeta. U Gazi nema pitke vode i sve više raste strah da će mnogi umrijeti od dehidracije.

Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir Abdollahian sinoć se sastao s vođom Hamasa Ismailom Haniyehom u Dohi, u Kataru.

Izrael je objavio da će početi sa značajnijim vojnim operacijama tek kada odu civili.

07:30 Izrael: Uzmite svoje stvari, idite na jug, sačuvajte živote

Izraelske obrambene snage su objavile da će Izrael započeti značajne vojne operacije u Gazi tek kada vidi da su civili otišli.

“Stvarno je važno da ljudi u Gazi znaju da smo bili vrlo, vrlo velikodušni s vremenom. Dali smo dovoljno upozorenja, više od 25 sati. ne mogu dovoljno naglasiti da je sada vrijeme da stanovnici Gaze odu. Uzmite svoje stvari, idite na jug. Sačuvajte svoj život i nemojte upasti u zamku koju vam Hamas sprema” rekao je glasnogovornik IDF-a Jonathan Conricus dodavši da Hamas zaustavlja civile u bijegu.

LIVE UPDATE with @jconricus: Hamas is blocking the evacuation of civilians. https://t.co/N7Y08WP8gM

— Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023