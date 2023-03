ISPUNIT ĆE OBEĆANJE I PROMIJENITI HDZ! Plenković na pragu rušenja zadnje prepreke da koalira s ljutom ljevicom: Do izbora u Ustav ide ‘pitanje svih pitanja’?

Autor: Željko Primorac/7dnevno

Pitanje svih pitanja na hrvatskoj političkoj sceni glasi – prema kojim pravilima odnosno izbornom modelu će se birati idući saziv Sabora? Najdalje do listopada trebali bismo doznati kakve će biti izborne jedinice te koliko ćemo, u konačnici, zastupnika birati u idućem sazivu Sabora. Vlasti su puštale nekoliko probnih balona preko medija kako bi vidjele reakciju građana na određene modele. Zasad su poznate četiri opcije – cijela država kao jedna izborna jedinica, spajanje određenih izbornih jedinica kako bi se izbalansirao broj birača, svaka županija izborna jedinica, ali bi se tada birao različit broj zastupnika po županijama, te na koncu – zadržavanje postojećeg modela izbornih jedinica u kojima bi se birao različit broj zastupnika ovisno o broju birača. Nakon objave podataka s posljednjeg popisa stanovništva bilo je jasno kako će se morati pristupiti promjeni izbornog zakona. Depopulacija je u pojedinim predjelima države uzela toliko maha da su odstupanja između pojedinih izbornih jedinica bila veća od 30 posto.

Rok u listopadu

To znači da mandat osvojen u svakoj od izbornih jedinica nije vrijedio isto. Kada ovoj činjenici pridodamo i mišljenje Ustavnog suda iz 2010. o tome kako postoje značajna odstupanja u vrijednosti glasa po izbornim jedinicama, vladajućima nije preostalo ništa drugo nego da krenu u potragu za modelom novog izbornog zakona. Pritom treba imati na umu da je Ustavni sud dao rok Vladi i Saboru da do 1. listopada usvoje novi izborni zakon ili će postojeći prestati vrijediti.

Već ranije smo pisali kako je malo vjerojatno da je Ustavni sud krenuo u opoziv starog izbornog zakona, a da vladajući nisu imali pripremljen model za novi izborni zakon. Iako HDZ tvrdi da je radna skupina za prijedlog novog zakona tek počela s radom, mnogo je vjerojatnije kako je već izrađeno nekoliko modela, a radne skupine sada imaju zadatak odabrati onaj koji bi za vladajuće bio najpovoljniji. Preciznije, izračunavaju se modeli, na temelju dosadašnjih izbornih ciklusa i trenutnih ispitivanja javnog mnijenja, kako bi se dobio okvirni broj mandata po svakoj izbornoj jedinici. Kada taj posao bude završen, prijedlog s najboljim modelom ići će Andreju Plenkoviću koji treba odabrati najbolji trenutak za raspisivanje parlamentarnih izbora. Osim izračuna vlastitog rezultata, za HDZ je iznimno važno, možda čak i važnije od vlastitog rezultata, izračunati približni rezultat potencijalnih koalicijskih partnera. Dakle, novi izborni model mora, prema radnoj skupini HDZ-a, zadovoljiti dva osnova uvjeta – osigurati relativnu većinu HDZ-u te pomoći, sada već projiciranom potencijalnom koalicijskom partneru, da ostvari što bolji rezultat kako bi se nova koalicijska vlada sastavila brzo i bez previše potresa.





Slučaj Zambija

Kako bismo što bolje razumjeli način na koji HDZ i njegove radne skupine pristupaju složenoj tematici izmjena izbornog zakona, treba sagledati kompletan politički kontekst i trenutak u kojem se sve događa. Relativno neprimjetno prošla je ovih dana vijest kako je HDZ s lijevom opozicijom praktički dogovorio da se pri izmjenama Ustava, a uređivat će se i pitanje referenduma, u Ustav ugradi i pravo na pobačaj. HDZ je preko predsjednika saborskog Odbora za Ustav i Poslovnik, Dražena Bošnjakovića, dosta mlako demantirao kako je dogovor postignut, ali je potvrdio kako se pregovori vode te kako su dosta intenzivni. Kako doznajemo, intenzivni su pregovori sa strankom Možemo, koja je iznimno zainteresirana da pravo na pobačaj uđe u Ustav. Kada pregovore o izmjenama Ustava, odnosno reguliranja prava na pobačaj za koje Možemo inzistira da uđe u Ustav, sagledamo iz konteksta afere Zambija i rada na novom modelu izbornog zakona, dobijemo niz podudarnosti koje slobodno možemo nazvati – sastavljanjem okvira buduće parlamentarne koalicije.

HDZ-u je slučaj Zambija bio prijamni ispit za razgovore s platformom Možemo o mogućoj poslijeizbornoj suradnji. Kada sagledamo dinamiku razgovora o izmjenama Ustava i mogućem ugrađivanju prava na pobačaj u Ustav, onda bi takav potez vladajućeg HDZ-a bio paraf na ugovor o poslijeizbornoj suradnji. Odabir modela izbornog zakona koji bi dao krila Možemo bila bi ovjera ugovora i definiranje smjera kojim će HDZ poći nakon idućih parlamentarnih izbora. Odabir stranaka s kojima vladajući pregovaraju o izmjenama Ustava, a posebno medijsko naglašavanje kako je Možemo iznimno zainteresiran za ugradnju prava na pobačaj u Ustav, daje definitivnu potvrdu smjera kojim je HDZ pod vodstvom Andreja Plenkovića krenuo.

Potpuni zaokret

Štoviše, Plenković je sam rekao kako je došao na čelo HDZ-a kako bi ga mijenjao. Nije nikakva tajna da je Plenkoviću uzor, prema kojem bi želio pozicionirati HDZ, nekadašnja suradnja CDU-a i Zelenih u Njemačkoj. To je politika koja ima podršku vodećih krugova u Bruxellesu i EU-u. Tim krugovima izuzetno je važno da na području tzv. Nove Europe, članica EU-a iz srednje Europe, imaju članicu koja je potpuno usmjerena prema neoglobalističkim ciljevima razvoja društva koje je već odavno ukorijenjeno u zapadnoj Europi. Liberalna demokracija, prije ruske invazije na Ukrajinu, bila je u fazi povlačenja iz srednje Europe. Tzv. neliberalne demokracije od Poljske, preko Mađarske pa se sve do Italije postale su čvrsta alternativa liberalnim i neoglobalističkim demokracijama ukorijenjenima u Bruxellesu. Upravo zbog toga Hrvatska je Bruxellesu važna kao primjer razvoja neoliberalne demokracije u tzv. Novoj Europi, a Andrej Plenković, kao eksponent takve politike, imat će svu moguću pomoć u njezinoj provedbi.

Prava reforma izbornog zakonodavstva trebala bi ići za tim da što više građana konzumira izborno pravo. Kada bi aktualna vlast željela napraviti prave pomake u reformi izbornog zakonodavstva, omogućila bi elektroničko glasanje na izborima. Brojne su države na svijetu omogućile taj vid glasanja na izborima upravo kako bi povećale izlaznost na izbore, a time i legitimnost vlasti u očima građana. No u RH tvorcima izborne reforme prvi je cilj napraviti model prema kojem će ostati na vlasti, a ne povećati izlaznost na izbore. Povećana izlaznost na izbore mogla bi ugroziti izborne modele i onda tzv. reforma ne bi imala smisla.

Baukov izlet

Možda je najpošteniji u tom pogledu bio Arsen Bauk koji je izjavio kako im ne pada na pamet podržati prijedlog o elektroničkom i dopisnom glasanju jer bi onda, kako on kaže, desnica bila stalno na vlasti. I to je najiskrenije priznanje jednog političara na hrvatskoj političkoj sceni. Bauk je na vrijeme povukao ručnu, jer da nije, vjerojatno bismo čuli od koga to hrvatski politički establišment toliko strahuje na izborima. Ne treba biti prorok kako bi se zaključilo kako Bauk, ali i vladajući HDZ, strahuju od stotina tisuća ljudi koji su posljednjih godina napustili Hrvatsku. Također, tu je predratna hrvatska dijaspora kojoj se, planski, onemogućilo investiranje u Hrvatskoj nakon osamostaljenja. Jednostavno, ti ljudi nisu smjeli unijeti kapital u RH i na taj način ostvariti društveni utjecaj, čiji je raspored dogovoren na raznim kružocima tajnih službi. Ne trebamo se onda čuditi što se tim ljudima ostavlja tek pravo glasa u rijetkim konzularnim predstavništvima i što ih se trpa u kvotu od tri zastupnika dijaspore. Jednom opasnost za sustav – uvijek opasnost za sustav.