Ispucali osam metaka iz kalašnjikova u Anu Mariju, ostala je invalid: ‘Nismo krivi’

Autor: Doris Vučić

Trojica braće Igor Šečić zvani Mauro (35), Richard Čizmić poznatiji kao Riči (25) i David Čizmić ili ti ga Idriz (38) danas su ponovno sjeli na optuženičku klupu Županijskog suda u Zagrebu nakon što im je poništena presuda zbog dvostrukog pokušaja ubojstva. Podsjetimo, prema optužnici ove se dečke sa zagrebačke Ferenčice tereti da su 15. siječnja 2021. godine usred noći u Lovinčićevoj ulici uprizorili scene kakve se viđaju samo po favelama ili getu. Kroz prozor Golfa ispalili su najmanje 19 komada streljiva iz automatske puške koja su, između ostalog, završili u ocu osmero djece Esadu H. i njegovoj suputnici iz BMW-a Ani Mariji B., koja je nakon brutalnog obračuna ostala invalid.

No, kalašnjikov policija nikada nije pronašla. Ukazao je na to i odvjetnik drugookrivljenog Ljubo Pavasović Visković koji je danas vještaka upitao je li moguće baš sve čahure koje su pronađene na mjestu užasa povezati s događajem za koji se tereti braću. Žustra se rasprava odvila i oko pitanja s koje se točno pozicije u automobilu doista pucalo, kao i je li se uopće pucalo iz auta.

Unatoč salvi pitanja vještak je bio jasan. “Sve pronađene čahure ispucane su iz istog automatskog oružja i bilo ih je najmanje 19. Ostajem pri svom prvom nalazu“, poručio je.

A to nas dovodi do prvotne verzije ove gadne noći. Do kaosa je došlo u 3.50 sati kada se brat Šečić, prema optužnici, svojim BMW-om 3 talijanskih oznaka zabio u parkirani BMW X5 u kojem su bili Esad H. i Ana Marija B. Svi su se počeli svaditi, a onda i fizički obračunavati pa je Šečić zvani Mauro odjurio do stana u Ivekovićevoj gdje su bili Riči i Idriz. Napadnuti muškarac i žena nazvali su policiju, no braća su bila brža. Trojac se, veli optužnica, sjeo u VW Golf 7 kako s kojim odlaze nazad u Lovinčićevu da ubiju Esada i Ana Mariju.

Svjedoka pretukli policajci?

U bjesomučnoj pucačini gore je prošla Ana Marija u kojoj je završilo osam metaka, od čega dva u glavi, dok je jedan pogodio njezina prijatelja u stopalo dok je bježao da se sakrije iza kamiona. Braća su se potom vratila u Ivekovićevu gdje ih je s prozora vidio svjedok pa dala u bijeg. No Golf je usnimila kamera naplatnih kućica na Lučkom, a “ulovljen” je i silazak Golfa s autoceste kod Oštrovice.

Tijekom suđenja Šečić i Čizmići su tvrdili da nisu krivi i da su zapravo oni bježali od Esada H. u Rijeku, a tako je i sada. Da je nešto “trulo” između dvije obitelji koje su se susrele umalo pa kobne noći dokaz je priča svjedoka Daniela S. koji i Esada H. i braću poznaje čitav život jer su odrasli u istom naselju. Par dana nakon zločina rekao je policiji da je zla krv potekla nakon što je Mauro dobio batine ispred jednog kafića. No, Daniel S., koji se u sudnici također pojavio s lisicama na rukama i nogama u društvu policajca, danas je potpuno promijenio ploču.

“Gospodin sudac, dva puta me policija privodila nakon tog događaja i svaki put su me pretukli. Najveći dio iskaza su me prisili da kažem, ja sam to potpisao samo da me puste na miru. Oni su valjda mislili da sam ja kriv za pucnjavu”, požalio se. Golf je, kaže, iznajmio upravo on jer ga je Igor zamolio da se odveze s njim do Španjolske kako bi platili odvjetnika njegova brata koji tamo služi kaznu. No, na drugi kraj Europe nisu otišli jer ga je, kad je prelazio granicu, nazvala žena i rekla mu da se vrati kući jer je to predalek put.









‘I ja bih slavio Božić sa svojima’

“Golf sam koji dan kasnije predao Igorovoj majci Severini jer je morala ići liječniku. Na sam dan pucnjave do mene doma je došla Igorova žena i srušila se na pod. Rekla je da joj se muž zabio u drugi BMW, na što sam joj rekao da je to samo auto i da je bitno da su svi živi. Tek sam u kafiću saznao za pucnjavu. Pa ja nisam ni znao da braća imaju oružje, nikad se nisu ni potukli s nikim koliko ja znam”, branio ih je Daniel S. koji je u prvom iskazu navodno rekao Esadu H. da ih se pazi jer su naoružani.









Kako god bilo, braća će svoju pravosudnu bitku nastavljaju krajem siječnja, a njihove žalbe na produljenje istražnog zatvora poslane su na Vrhovni sud. Prema prvoj presudi Idriz je bio osuđen na šest, Mauro na pet, a Riči na četiri godine zatvora. Te su im kazne teško pale, ali nada da će izaći na slobodu i daje postoji.

“I ja bih slavio Božić sa svojima doma, a ne bio u zatvoru. Već sam predugo tamo“, rekao nam je jedan od njih prije nego što su ga odveli nazad u Remetinec.