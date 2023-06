Ispraćaj osebujnog milijunaša: Nazivan je ‘najbogatijim Dalmatincem’! ‘Veliki čovjek, nesvakidašnji poduzetnik, hedonist i humanitarac’

Autor: Iva Međugorac

Mudar i veliki čovjek, osebujan i neopterećen tip, ali i humanitarac tim riječima prijatelji i poznanici opisuju jednoga od najpoznatijih splitskih poduzetnika Juroslava Buljubašića koji je preminuo u 63. godini života nakon teškog moždanog udara kojega je pretrpio na jugu Italije. Moždani udar Buljubašić je pretrpio na vlastitoj jahti, gdje je boravio sa članovima svoje obitelji, a odmah nakon toga prevezen je u bolnici Sassari na Sardiniji gdje se liječnici ipak nisu uspjeli izboriti za njegov život.

Iznenadna smrt potresla je Buljubašićeve prijatelje, koji kažu da je on bio pun planova i životne energije, ali da je volio uživati u svojoj imovini, ne stoga što se tako nadmetao već zato što je bio svojevrsni hedonist.

Buljubašićev posljednji ispraćaj bit će održan danas (utorak), u krugu najuže obitelji. Njegovi brojni prijatelji u ovim mu trenucima odaju počast na komemoraciji u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu.





Počeo je prodajom sladoleda

Buljubašić je inače imao dva hotela, putničku agenciju te je bio i osnivač Splitsko-dalmatinske banke. Ostati će upamćen i kao jedan od vodećih hrvatskih privatnih brodara, koji je sklonost prema biznisu pokazao još kao dijete prodajući sladoled. Buljubašić je naravno u ozbiljan posao krenuo nešto kasnije, odnosno 1993. godine kada je putničkim brodovima povezao Split i Anconu. Još kao mladić s petero kolega davne 1981.godine pokrenuo je vlastitu tvrtku montiranja telefonskih centrala, a bili su konkurentni nudeći nižu cijenu za svoje usluge od državnog monopolista PTT-a. dvije godine nakon toga Buljubašić osniva ugovornu u organizaciju udruženog rada. Poznat je i po tome što je spojio prvi faks na ovim prostorima i prvi počeo sa satelitskim antenama, a njegov resort takozvana hrvatska Florida smješten je u samom srcu Splita.

Zapravo se radi o domu za umirovljenike u kojega je uložio basnoslovnih 15 milijuna eura, a koji se smatra luksuznijim od brojnih hotela u Dalmaciji. Uz to je Buljubašić poznat i po tome što je još 2008.godine u tvrtki Virgin Galactic Richarda Bransona rezervirao kartu za komercijalni svemirski let, što pokazuje kakav je osebujan karakter Buljubašić bio. Zanimljiva je poslovna i životna priča poduzetnika Buljubašića koji je godinama u braku sa suprugom Gordanom s kojom ima četvero djece. Kada ju je naime želio oženiti morao je ovaj rođeni Splićanin dići kredit jer drugačije svadbu nije mogao platiti.

Odrastao u skromnoj obitelji

Inače je Buljubašić rođen u kući nedaleko crkve Svetog Frane na Rivi, poznatoj kao Bajamontijeva palača. Otac Tomo bio je vozač PTT-a, a majka Marija domaćica. Obitelj se u Split preselila iz sela Župa u Imotskoj krajini, a majka Juroslavu ime daje po vrhu Biokova na kojem se nalazi kapelica Svetog Jure, koji se nalazi iznad njihova sela. U školi je kako je sam svojedobno priznao prolazio sa vrlo dobrom ocjenom, no više zahvaljujući šarmu nego znanju, mada mu je najbolje išla matematika. Buljubašić je završio srednju tehničku školu nakon koje se zaposlio u pošti. Dok je tamo radio preko tjedna bi montirao centrale, a vikende bi provodio u kombiju punom salate i krizantema. Kupovao ih je u Podstrani, odakle je rodom njegova supruga, a preprodavao na zagrebačkom Britancu zbog čega su ga jedno vrijeme zvali salatar. No, on je vikendima znao zaraditi9 i tri mjesečne plaće koliko je dobivao u Pošti.

Taj tempo održavao je dvije godine, a u međuvremenu završio Višu školu za inženjera u Sarajevu. Kada je 86-te reorganizirao svoju tvrtku Buljubašić je sa suprugom živio u vlastitom stanu i vozio golfa, a već 1998.godine kupio je vlastitu jedrilicu od devet metara. Vrijeme kapitalizma dočekao je s prvim milijunom i od tada počeo zarađivati pa je tako došao do hotela., putničke agencije i svega onoga što posjeduje i što ga dovodi na vrh ljestvice hrvatskih privatnih brodara. Prije par godina u svojim je tvrtkama smanjio vlastiti udjel na 16 do najviše 30 posto.









”Jedan mi je Englez rekao, ako želiš guštati, budi manjinski vlasnik, i ja sam ga poslušao”, govorio je Buljubašić koji je novac dobiven od prodaje vlasničkog udjela uložio u desetak tvrtki na području bivše Jugoslavije, a dio u Europi i Južnoj Americi. Ljeta je provodio na jahti s obitelji na kojoj tjedni najam stoji 110 tisuća eura. Mada nikad nije imao sluha za politiku Buljubašić je bio član HNS-a, ali je i sam sebe opisivao kao hedonista koji se ne voli rano dizati i žrtvovati sebe za druge što rade oni koji se bave politikom. Premda je bio bogat, novcem se nije razmetao. Živio je u prosječnoj obiteljskoj kući na Mejama, rijetko je nosio odijela, nije bio opterećen skupocjenim automobilima, a vrijeme je najradije provodio u društvu svoje djece, s kojima je često šetao po Marjanu posebno naglašavajući da je od četvero djece samo kćerka na njega i želi se baviti poduzetništvom.