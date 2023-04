‘ISPOVRAĆALA SAM DUŠU, TRESEM SE OD ŠOKA!’ Horor na Banovini: ‘Učinio je to čovjek kojeg je volio, pas je skončao strašno’

Potresan status na Facebooku objavila je Marina Ferenčić, žena koja vodi udrugu za zaštitu životinja Lajka smještenu u Banovini. Postala je poznatija medijima nakon petrinjskoga potresa, kad je primala na skrb životinje vlasnika stradalih objekata.

“Ispovraćala sam dušu, tresem se od šoka, psi su uznemireni. Bolesna se mučim odraditi dva put dnevno brigu o psima, zar još i ovakve situacije moram proživljavati? Jadan pas. Skončao je strašno. A to mu je učinila ruka čovjeka kojeg je beskrajno volio.”, počela je Marina.

Nju je, pri dolasku u utočište za životinje dočekao prizor iz noćne more. Naime, netko je, misleći da radi dobru stvar prebacio svojega psića preko ograde u nastambu drugih pasa koji su ga potom rastrgali.





“Molim osobu koja je ostavila između 10 i 14 sati, danas, na uskrsni ponedjeljak, ovu zamalo praznu vrećicu hrane za pse i ubacila svojeg lijepo ugojenog psa mješanca, dečka, crnog sa smeđim paležom, preko dvometarske ograde u gornje dvorište utočišta, kod velikih pasa, da se javi do kraja dana kako bi preuzela mrtvo tijelo svojeg psa i vidjela što mu je učinila svojim neodgovornim postupkom. Domicilni psi su ga onako preplašenog, stranca, napali i ubili.

Ukoliko se ta osoba ne javi, predajem prijavu mupu, a dokaz su mrtvo tijelo psa i ta vrećica hrane s otiscima prstiju. Ubacivanje je učinjeno od strane osobe koja zna kada nisam gore. Podlo, neljudsko i egoistično, proračunato. Bez svijesti i savjesti.”, napisala je u statusu.

“Ne može se pas samo ubaciti u postojeću grupu pasa, nije to stvar, treba ga postupno uvoditi i paziti gdje i u koju grupu ga napokon staviti. S novim psima često prolazim tjedne prilagodbe, vozim iz svaki dan od kuće do utočišta, pratim s kim su se složili, tko im najviše paše po razini energije i temperamentu. To je odgovoran i osjetljiv posao i bitan je pravi pristup i strpljenje da se ne dogodi ovo što se dogodilo danas sirotom psiću.

Uvijek imam u rezervi jedan ili dva manja boksa u kojima su staloženi stariji psi i kod kojih u pravilu ostavljam u početku nove dok im ne pronađem srodne karaktere među ostalim psima.”, nastavila je Marina.

“Mogli ste se javiti, pronašli bismo rješenje…” , na kraju je rekla Ferenčić.