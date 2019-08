Ispovijest mladića koji je skočio sa Šibenskog mosta! Šokirat će vas što je rekao o snimatelju!

Upoznali smo večer prije. Netko je stavio video na YouTube, ne znam tko, ali snimka će uskoro biti maknuta. Nismo se snimali da bi se to širilo. Skok je sniman mojim mobitelom, to je trebalo biti samo za mene. Nemam pojma tko je to pustio van. Taj koji me snimao kaže da snimku nije dao nikome. Nismo se čuli od tada, nije me nazvao, kaže Matić kojemu su opasni skokovi očito velika strast.

Skakao sam i prije, ali s ovakve visine nikada. S takve visine nisam imao orijentaciju kako ću pasti. Planirao sam skočiti na noge. Nakon pada u more, bio sam pri svijesti, ali nisam osjećao noge. Uspio sam nekako doplivati do obale i u plićaku sam čekao pomoć. Kad je stigao čamac brzo su me izvukli van, priča nam Matić dramatične trenutke nakon skoka. Sad se, kaže, osjeća dobro, puno ga manje boli. Još neko vrijeme provest će u bolnici, a onda slijede oporavak i fizikalna terapija.

Priznaje da je napravio ogromnu glupost i žali zbog svega.

Došli su mi roditelji iz Vrbovca i smješteni su tu u Puli jer me posjećuju u bolnici svaki dan, rekao nam je Matić.