Ispovijest Hrvatice čija je majka umirala u teškim mukama: ‘Kad je jasno da je kraj, čovjeka se mora sedirati’

Majka Anamarije Sanseović svoje je posljednje dane provela u jednoj bolnici u Slavoniji.

“Umirala je u najgorim mukama i bila je svjesna svega do zadnjeg trenutka. To je bila najgora moguća agonija od koje se ni nakon tri godine nisam oporavila. Gušila se i preklinjala me da joj pomognem i da joj olakšamo muke. Budući da na kraju nije mogla govoriti, uzela je papirić sa stolića kraj kreveta i napisala drhtavom rukom – želim umrijeti. Molila sam da ju sediraju, ali su joj davali lijekove u dozama za djecu”, ispričala je Anamarija za Jutarnji list.

Kaže, njezina majka je bolovala od multiplog mijeloma koji se nije mogao liječiti i u kratkom vremenu ju je ugušio. Bolnica nije kriva ni za što, dodaje, već je problem u sustavu palijativne skrbi.





Na stare rane podsjetio ju je hrabri istup anesteziologinje Sanje Ćosić, koja je nakon smrti zaručnika doktora Krešimira Crnogaće, progovorila o teškim posljednjim trenucima prije njegova odlaska i nedostatnoj palijativnoj skrbi. Smatrala je da mu liječnici nisu davalo dovoljno morfija te da je Crnogaća osjetio smrtni strah i kraj, što se nije trebalo dogoditi.

Sanseović se prisjetila da je njezina majka posljednjih dana svog života u vratu imala kanilu, kateter i PEG te je bila zavezana za bolnički krevet.

‘Bila je svega svjesna do kraja’

“To su bile scene gore od egzorcista. Umirala je od gladi i žeđi. Govorila je ‘ne mogu više‘, a ja sam molila boga da bude bez svijesti. Ali nažalost bila je svega svjesna do zadnje sekunde”, kroz suze je ispričala Anamarija koja je te trenutke provela uz majku.

"Na kraju je bila toliko iscrpljena i ljuta da je okrenula glavu od mene. Vidjela sam kako joj je iz oka skliznula suza", prisjeća se Anamarija koja liječnike ne krivi, ali smatra da se ne smije dozvoliti da itko više svoje zadnje dane provodi gušeći se, u panici ili teškim bolovima.









‘Kada se vidi da je kraj, pacijenta treba sedirati’

“Kad je jasno da pacijent umire i zna da mu je kraj, mora mu se olakšati i sedirati ga, da ne bude svjestan toga”, smatra. Njezinoj majci nije bilo spasa od teške bolesti, iako je odmah operirana.

“Rekli su mi da joj od sedacije može stati srce. Netko mi je rekao da ih mogu tužiti ako se to desi. Bože moj, tko će ih tužiti? Ja sam samo željela da se ona više ne pati”, iskrena je Anamarija.