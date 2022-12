ISPLIVAO PUTINOV TAJNI PLAN? ‘Padaju za 10 dana, prvu kategoriju ljudi treba likvidirati’: Ukrajina iznosi crne brojke nakon gafa Ursule von der Leyen

Autor: M.P.

Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, tvrdi da je u ratu s Rusijom poginulo između 10.000 i 13.000 vojnika.

Ukrajina rijetko daje podatke o žrtvama, a vojska te zemlje nije potvrdila Podoljakove komentare.

On je još u lipnju izjavio da dnevno umire između 100 i 200 ukrajinskih vojnika.





Prošlog mjeseca, najviši američki general, Mark Milley, rekao je da je oko 100.000 ruskih i 100.000 ukrajinskih vojnika ubijeno ili ranjeno od početka rata.

U video obraćanju u srijedu, čelnica Europske komisije Ursula Von der Leyen rekla je da je ubijeno 100.000 ukrajinskih vojnika. Međutim, glasnogovornik Europske komisije kasnije je pojasnio da je riječ o pogrešci, a brojka se odnosila i na poginule i na ozlijeđene.

Podoljak: Poginulo između 10.000 i 13.000 vojnika

Govoreći za ukrajinski TV kanal Channel 24, Podoljak je rekao da Kijev “otvoreno govori o broju ubijenih”.

“Imamo službene procjene Glavnog stožera, službene procjene vrhovnog zapovjednika Zelenskog, a one se kreću od 10.000 do 12.500-13.000 ubijenih”, rekao je. Dodao je da bi broj ubijenih civila mogao biti “značajan”. BBC News je do sredine lipnja identificirao oko 3600 poginulih civila. Brojka je sada vjerojatno mnogo veća.

Von der Leyen rekla je da je ubijeno 20.000 ukrajinskih civila. Iako Europska komisija nije demantirala taj broj, on je uklonjen iz kasnijih verzija videa zajedno s tvrdnjom da je ubijeno 100.000 vojnika.

Podoljak je također sugerirao da je do 100.000 ruskih vojnika ubijeno od početka invazije 24. veljače, a da je daljnjih 100.000 do 150.000 ranjeno, nestalo ili se nisu mogli vratiti u borbu.









Ruska služba BBC-ja utvrdila je da je od invazije 24. veljače ubijeno najmanje 9.311 ruskih vojnika svih činova, dok bi stvarni broj poginulih mogao biti veći od 18.600.

Otkriveni prvotni ruski planovi za invaziju: Ukrajina pada u 10 dana, aneksija do kraja kolovoza

Britanski trust mozgova Royal United Services Institute (RUSI) došao je do dokumenata koji navodno nose potpis predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina i u kojima stoji da je Rusija Ukrajinu planirala pokoriti u 10 dana te je aneksirati do kolovoza 2022. godine.

Prema spomenutim dokumentima, samo je mali broj ruskih dužnosnika znao za sve detalje tih planova. U njima piše da zamjenici pojedinih ogranaka ruske vojske nisu znali da se sprema invazija Ukrajine te da su za nju doznali tek nekoliko dana prije nego što je počela. Pojedine su jedinice za invaziju doznale tek nekoliko sati prije njezina početka.









Rusija je planirala zauzeti ukrajinske trafostanice, zračne luke, vodovod, središnju banku i parlament, a ruske specijalne postrojbe trebale su ubiti ukrajinske čelnike. RUSI kaže da je Rusija očekivala da će članovi ukrajinske vlade ili pobjeći iz zemlje ili biti uhvaćeni.

Ukrajinski obavještajci vjeruju da je Rusija planirala koristiti bjeloruske zračne snage kako bi zauzela nuklearne elektrane Rivne i Hmeljnicki. Spomenuti su dokumenti sadržavali i upute za zauzimanje ukrajinskih nuklearnih elektrana te kontroliranje ukrajinske energetske mreže. Rusija je navodno Europu htjela ucjenjivati rizikom od radijacije.

Mračni popis: oni koje treba ubiti, zastrašiti, potaknuti na suradnju i kolaboracionisti

RUSI kaže da je Rusija invaziju htjela započeti brojnim zračnim i raketnim napadima na ukrajinske vojne mete. U dokumentima je stajalo da Rusija ne planira uništavati ukrajinsku infrastrukturu jer joj je ona bila važna za okupiranje zemlje.

Ruski protuobavještajci sastavili su popis Ukrajinaca koje je podijeljen u četiri kategorije: osobe koje treba ubiti, osobe koje treba zastrašiti, osobe koje treba potaknuti na suradnju i osobe koje su spremne surađivati. RUSI kažu da su Rusi sve Ukrajince planirali popisati i klasificirati, a taj je proces trebao izgledati poput popisa stanovništva.

Rusija je planirala lokalne i regionalne vlasti natjerati na suradnju, a ruski su obavještajci trebali pohapsiti ukrajinske dužnosnike. Konačno, Rusija je u Ukrajinu planirala dopremiti nastavnike i dužnosnike koji su potom trebali započeti projekt “reedukacije” Ukrajinaca.