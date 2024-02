Isplivao dokaz neobične ruske taktike: Kamion juri obavijen dimom, a nije pogođen

Internetom kruži snimka koja prikazuje ruski vojni kamion u akciji kako koristi dimnu zavjesu kako bi se zaštitio od ukrajinskih dronova. Prema objašnjenju vojnog stručnjaka Roba Leeja na X-u, radi se o kamionu 177. pukovnije mornaričkog pješaštva koji koristi dim za zaštitu od FPV dronova opremljenih kamerama.

Na snimci se vidi kako ruski vojnici koriste dimnu zavjesu dok prolaze opasnim dijelom ceste, što ukazuje na primjenu ove taktike u stvarnim vojnim situacijama.

Iako ruske snage protiv zračnih prijetnji koriste različite napredne sustave, poput protuzračne obrane i elektroničkog ometanja, dimna zavjesa je jednostavna, ali učinkovita alternativa u slučaju kvara ili nedostatka drugih sustava.

Video of aKamAZ truck from the Russian 177th Naval Infantry Regiment deploying smoke to protect against FPV drones. https://t.co/AQHPoVAhmdhttps://t.co/1neqAr2HNB pic.twitter.com/ZlhSJEvYxW

— Rob Lee (@RALee85) January 31, 2024