Isplivala snimka Banožićevog života prije nesreće: Evo kakav je bio privatno izvan uloge ministra

Autor: I.G.

Nekad je bio ministar obrane, strastven lovac i zaljubljenik u prirodu, a danas se život Marija Banožića doslovice preko noći pretvorio u pakao. Nakon teške prometne nesreće u kojoj je sudjelovao, a u kojoj je preminuo Goran Šarić, Banožić je smijenjen s posla, prijeti mu zatvorska kazna, a pojedini mediji pišu kako bi mogao ostati i bez dobrog dijela imovine.

Prisjetimo se kako je Banožić izgledao prije nepunih godinu dana, vitalan i u naponu ministarske snage. Verbalni rat s predsjednikom Milanovićem još nije dosegao stanje usijanja, a priča o ministarskoj šumi u kojoj se dogovaraju sve političke odluke u Slavoniji bila je ništa više nego medijsko nagađanje.





Pogledajmo kako je to izgledalo 2020. godine, kada je Banožića snimila ekipa Nove TV za Dnevnik.

Razotkrivanje – Mario Banožić Osim što je ministar obrane, Mario Banožić je i strastveni lovac. Međutim, u zadnje vrijeme zbog brojnih obaveza više nema previše vremena za odlazak u prirodu. U rubrici “Razotkrivanje” je reporterki Dnevnika Nove TV Sabini Tandari Knezović otkrio da ga je lov naučio staloženosti i smirenosti, a ona ga je upitala zamišlja li kao svoju metu i predsjednika Zorana Milanovića. Više na –> https://bit.ly/Razotkrivanje-Banožić Posted by DNEVNIK.hr on Saturday, 3 December 2022

Priče o ministarskoj šumi

Jedno od prvih pitanja koje mu je novinarka postavila doticalo se upravo ministarske šume, na što je Banožić odgovorio:









“Ta priča ne postoji. To je nekakva čudna šuma koju su izmislili politički oponenti jer su htjeli malo gaditi javnost sa mnom”, rekao je, nakon čega ga je novinarka upitala o njegovom odnosu s predsjednikom Milanovićem:

“Zamišljate li lik i djelo Zorana Milanovića kada je meta u pitanju?”, upitala je novinarka. Na što je Banožić odgovorio kako nije tako. “Ja mislim da je on slabić jer slabi ljudi rade ono što radi”, Samouvjereno je odgovorio na pitanje novinarke o prozivkama predsjednika Milanovića.

Novinarka ga je pitala bi li Milanovića pozvao da zajedno piju i jedu.

“Možemo piti, jesti i družiti se ovdje 100 dana kad završi moj mandat”, rekao je ministar te dodao, odgovarajući na pitanje zašto ga sada ne pozove: “Krivo bi si on to protumačio.”

‘Nikad razred nisam pao’

Dotakao se tada i priče da je pao razred u osnovnoj školi:









“Nikad razred nisam pao, ali sam imao popravni ispit. To je bila jedna mangupska faza koja uhvati čovjeka kada uđe u pubertet. Kada te roditelji stisnu, sve dođe na svoje “, rekao je.

Novinarka ga je upitala kome je brao jaglace, misleći pritom na priče koje su se pojavile tada u medijima, po kojima je on brao jaglace za bivšu ministricu Gabrielu Žalac, koja mu je bila i sumještanka.

“Ja nisam nikome brao jaglace”, odgovorio je Banožić i nadodao: “Išli smo iz šume jednog dana kolega i ja i on me upitao imam li nož. Ja sam iz ruksaka izvadio nož, pitao ga što će mu, na što je on rekao ‘moram nekome nabrati jaglace’.

“Stavio je jaglace u kutiju, a po povratku u Vinkovce shvatio sam da su jaglaci bili za Gabrijelu, tada ministricu. Kao što sam rekao puno puta, politički oponenti ne znaju što će pa izmišljaju”, rekao je.

Banožić je reporterku Dnevnika Nove TV odveo i na svinjokolju, gdje su radili kobasice i pričali o promjeni njegova izgleda. Tamo je bio i Damir Dekanić, aktualni župan VSŽ-a, s kojim je punio kobasice.

“Jel’ da župan šta za popit'”? pitao ga je Banožić i započeo priču o gubitku kilograma. Osim što je tada smršavio 15 kilograma, pustio je i kosu i bradu. Rekao kako se počeo baviti boksom:

“Petnaestak kilograma sam izgubio. Kad sam došao u Vladu, to su mediji prvo primijetili. Čovjek treba stalno raditi na sebi”.