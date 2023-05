‘ISPLATA NA LICU MJESTA!’ Razotkrila tužnu realnost Vučićevih mitinga: Cijela mašinerija stoji iza prizora mase koja mu kliče

Autor: Dnevno.hr

Poznato je da srpski predsjednik Aleksandar Vučić na svojoj strani ima većinu srpskih medija, poznato je i da se služi raznoraznim doskočicama kako bi se održao na vlasti, no sada, kako se čini, postoje i dokazi da angažira i plaća statiste za veliki skup Srpske napredne stranke (SNS), najavljen za 26. svibnja u Beogradu.

Naime, Nina Grbović iz Pokreta slobodnih građana navodno je stupila u kontakt s osobama koje angažiraju statiste za skup Srpske napredne stranke. Za N1 Srbija kazala je da je na društvenim mrežama vidjela kako kruže priče o angažiranju plaćenih statista za skup SNS-a.

“S mnogih strana sam čula da se to događa i onda sam vidjela screenshot iz te Viber grupe. Iskreno, nisam vjerovala da je to točno. Mislila sam da je to neka, hajde da kažem, fora. I onda sam preko prijateljice uspjela nekako doći do te Viber grupe u kojoj se zapravo okupljaju statisti koji se prijavljuju za različite poslove. Ušla sam u tu grupu i javila sam se osobi koja je dala taj oglas“, objašnjava Grbović.





‘Isplata je na licu mjesta i nećemo vas puno zadržavati’

Ona dodaje da se prijavila svojim pravim imenom i prezimenom i da je ostavila svoju fotografiju.

“Rečeno mi je da se dan ranije javim i da ću dobiti tada sve informacije o tome kako to dalje funkcionira. 1.500 dinara je dnevnica za pojavljivanje na tom skupu“, navodi ona i dodaje da je u oglasu eksplicitno navedeno da se radi o skupu Aleksandra Vučića, 26. svibnja u Beogradu.

Čisto da znate kako stoje stvari: Kažu da će 26. maja biti najveći skup u Srbiji ikada. I to je u jednu ruku tačno – tog dana okupiće se na jednom mestu najveći broj STATISTA 🤣 pic.twitter.com/vRX8kch3WN — Nina Stojaković (@niinochka) May 17, 2023

“U principu novac je samo bio obećan, ništa više. Ja sam samo pitala, pošto me je zanimalo, da li postoji neka selekcija, zato sam namjerno poslala poruku je li ja sigurno radim tog dana, oni su rekli: ‘Ako ste vi sigurni mi smo još sigurniji, javite se samo dan ranije, isplata je na licu mjesta i nećemo vas puno zadržavati’“, kaže Grbović.









Ističe i da ovo nije prvi put da do javnosti dolaze informacije o angažiranju plaćenih statista na okupljanjima vladajuće stranke, a ukazuje i na svjedočenja radnika javnih poduzeća da trpe pritiske da prisustvuju Vučićevom mitingu.

Optužili je da je ‘lažov i prevarant’

“Ja bih samo još jednom htjela reći svim ljudima, ako trpe takve pritiske i žele im se oduprijeti, mogu nam se javiti na [email protected], budući će naš tim odvjetnika zastupati sve oni koji budu pretrpjeli bilo kakve negativne posljedice zbog nepostupanja po uputstvima“, poručuje.

Grbović tvrdi i da ju je nakon što je sve, uz screenshotove razgovora, objavila na društvenim mrežama, ponovno kontaktirala osoba koja angažira statiste za miting SNS-a optužujući je da je “lažov i prevarant”.









Grbović kaže da svejedno ne bi prisustvovala Vučićevom skupu, već da joj je cilj bio informirati javnost o onome što se događa.

“Meni je ovo i bio cilj, ukoliko se ispostavi kao istinito, da upoznamo javnost št0 se događa(…) Preskočila bih da idem na takav skup, bilo bi zanimljivo da se netko tko se bavi istraživačkim novinarstvom infiltrira i ode tamo te provjeri na licu mjesta kako te stvari funkcioniraju“, poručuje ona.