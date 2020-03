Srbija proglasila izvanredno stanje, BiH uvodi nove mjere, Francuska uvela paket kriznih mjera

U svijetu ima 182.725 slučajeva koronavirusa, od toga u Kini 80.881, a 101.844 slučaja van Kine. U Italiji je 27.980 slučajeva, u Iranu 14.991. u Španjolskoj 9.942.

Dosad je umrlo ukupno 7174 ljudi diljem svijeta, od toga u Kini 3226 ljudi, a 3948 diljem svijeta. Najviše ljudi van Kine umrlo je u Italiji, njih 2158.

Izliječenih je 79.883, od toga 68.690 u Kini.

Jučer je započelo testiranje cjepiva protiv koronavirusa na ljudima. Četiri volontera primila su cjepivo u istraživačkom centru Kaiser Permanente u Seattleu.

Prva osoba koja je primila cjepivo je 43-godišnja Jennifer Haller, majka dvoje djece iz Seattlea.

“Ovo je prilika da nešto učinim”, rekla je u razgovoru za AFP.

Znanstvenici navode kako će proći mjeseci prije nego će se znati je li cjepivo dobro.

NAJNOVIJE:

U Srbiji potvrđeno još osam zaraženih, čime se ukupan broj zaaženih popeo na 65 ljudi.

Sinoć je zbog koronavirusa proglašeno izvanredno stanje, a od danas u toj zemlji ne rade vrtići, škole ni fakulteti.

Restorani i kafići će raditi smanjeno, a zabranjena su i okupljanja više od 50 ljudi.

23 je u bolnicama, dvoje je na respiratoru, a ostali su u kućnoj izolaciji.

U Bosni i Hercegovini registriran je u ponedjeljak 25. slučaj zaraze koronavirusom (COVID-19) kod muškarca iz Tešnja koji se nedavno vratio iz Italije, dok se dva pacijenta smatraju izliječenim, potvrdile su zdravstvene vlasti te zemlje.

Muškarac koji se nedavno vratio iz grada Vicenze (regija Veneto) u Tešanj odmah je otišao u izolaciju. Po osobnim tvrdnjama, nije imao kontakt s drugim osobama. Ministar zdravstva Zeničko-dobojske županije Adnan Jupić je potvrdio medijima kako je bio pozitivan test na koronavirus kod ovoga muškarca. On će iz kućne izolacije biti prebačen u izolaciju Županijske bolnice u Zenici, a tijekom utorka će biti pregledane i osobe koje su bile u blizini ovoga pacijenta.

Najveći broj oboljelih, njih 20, registriran je na području Republike Srpske (RS), dok je petero zaraženih u Federaciji BiH.

Zdravstvene vlasti u BiH potvrdile su u ponedjeljak kako su dvije osobe izliječene od COVID-19 na području RS-a.

Epidemiolozi smatraju kako bi broj zaraženih u predstojećem razdoblju mogao rasti, zbog čega će Vijeće ministara BiH najvjerojatnije sutra proglasiti izvanredno stanje u cijeloj zemlji te dodatno pojačati nadzor granice.

Izraelska vlada odobrila je krizne mjere praćenja ljudi na koje se sumnja da su zaraženi ili su testirani pozitivno na koronavirus.

Pratit će se njihovi mobiteli. Odluka nije dočekana s jednoglasnim odobravanjem jer se mnogi brinu da se time krši pravo na privatnost građana.

U Egiptu je 40 novozaraženih i dvoje umrlih. Ukupno je registrirano 166 slučajeva zaraze i četiri smrtna slučaja.

Francuska uvodi novi paket kriznih mjera, a ministar financija kazao je kako je riječ o paketu teškom 45 milijardi eura koji će se iskoristiti za poticanje gospodarstva.

Predsjednik Macron zabranio je sva putovanja izvan kuće, osim zbog posla ili zdravlja.

“Ne može biti sastanaka vani, nema više viđanja obitelji ili prijatelja na ulicama ili u parku. Moramo usporiti širenje virusa ograničavanjem broja ljudi s kojima smo u kontaktu svakoga dana na minimum”, kazao je Macron.

Kina je umeđuvremenu objavila sjajne vijesti. Naime, danas je zabilježen samo jedan novi slučaj koronavirusa što je rekordno niska brojka još od prosinca prošle godine kada je izbila epidemija. Od početka epidemije u Kini je 80.881 osoba zaražena koronavirusom, njih 68.679 je izliječeno, a 3.226 ljudi je umrlo.

Broj slučajeva koronavirusa u Pakistanu utrostručio se u dva dana. Danas imaju 184 slučaja, a u nedjelju ih je bilo 53.

Serge Telle, državni ministar Monaka testiran je pozitivno na koronavirus.

Trenutno stanje slučajeva u Španjolskoj 682 zaraženih, a preminulih 315.

U Peruu e proglašeno izvanredno stanje, a naoružane vojne patrole kontroliraju građane na ulicama peruanskog glavnog grada Lime.

Islamska država upozorila je teroriste izvan Europe da ne ulaze na Stari kontinent, a od džihadista koji su već u Europi da ju ne napuštaju, zbog straha od zaraze koronavirusom.

Broj slučajeva zaraze koronavirusom u Meksiku narastao je na 82 s jučerašnjih 53.

Južna Koreja izvijestila je o 84 nova slučaja koronavirusa, čime već treći dan zaredom ima manje od stotinu novih slučaja zaraze.

Hong Kong od četvrtka kreće s 14-dnevnom karantenom za sve osobe koje ulaze u grad. To čine s namjerom da spriječe da rastući broj slučajeva diljem svijeta ne ugrozi njihovu borbu s ograničavanjem širenja koronavirusa. U Hong Kongu su umrle četiri osobe od 157 potvrđenih slučajeva.

U Tajvanu 30 osoba testirano pozitivno na koronavirus, ukupno 177.

Kod obale Čilea na kruzeru Roald Amunsen ostalo je više od stotinu australskih liječnika i zubara nakon što je ta država uvela zabranu pristajanja kruzera do rujna.

Kina je u utorak objavila 21 novi slučaj zaraze koronavirusom, ali samo je jedan nastao u zemlji, i to u provinciji Hubei, epicentru pandemije. Preostalih 20 slučajeva odnosi se na građane koji su se vratili u Kinu iz inozemstva, objavila je Nacionalna zdravstvena komisija.

U Kini je već sad osjetno pala prodaja automobila. Hyundai je izvijestio kako je u veljači prodao 1007 vozila, dok je godinu dana prije u Kini prodao 38 017 vozila.

Svi muzeji u Indiji, pa tako i Taj Mahal, poznata turistička atrakcija biti će zatvoreni do konca ožujka.

Promjene u filmskoj industriji

Nakon što je britanski glumac Idris Elba objavio da je pozitivan na koronavirus filmski studiji su objavili da prekidaju snimanje diljem svijeta. Studio Warner Bros prekida snimanje četvrtog nastavka “Matrixa” u kojem glumi Keanu Reeves te treći nastavak “Fantastic Beasts and Where to Find Them”.

Američki glumac Tom Hanks i njegova supruga Rita Wilson pušteni su iz bolnice u Australiji gdje su primljeni zbog koronavirusa. Par je sada u samoizolaciji u Queenslandu, gdje su unajmili smještaj. Tom Hanks je u Australiji zbog snimanja filma o Elvisu Presleyju, ali snimanje je obustavljeno. U Australiji ima 375 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom.

Francuska od danas u podne ulazi u potpunu dvotjednu blokadu, objavio je u sinoćnjem obraćanju naciji predsjednik Emmanuel Macron. Uvodi se i potpuna zabrana svakog neobaveznog kretanja.

Rusija zabranila ulazak u zemlju strancima

Kako bi spriječila širenje zaraze koronavirusom Rusija je odlučila zabraniti ulazak u zemlju stranim državljanima, a odluka će stupiti na snagu u srijedu, 18. ožujka, a trebala bi biti na snazi do 1. svibnja, izjavio je premijer Mihail Mišustin. Odluka se neće primjenjivati na diplomate i strance sa stalnim boravkom u Rusiji. Dosad je zabilježeno oko 100 slučajeva koronavirusa u Rusiji, većina u Moskvi, ali zasad nema preminulih. U ponedjeljak je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin naložio privremeno zatvaranje škola te odlaganje javnih događaja.